Trump urgió a simpatizantes a vacunarse contra el COVID: Pero puso un ‘pero’

Han pasado casi dos meses desde que Trump se fue del poder, y aunque el exmandatario no ha podido ser noticia diaria, como solía hacerlo, en parte porque no tiene acceso a su Twitter, en los últimos días, sin quererlo, su nombre ha estado en los portales de noticia.

El Dr. Anthony Fauci invocó el domingo pasado al expresidente de Estados Unidos, urgiéndolo a que utilizara su poder e influencia sobre los republicanos escépticos con la vacuna del COVID-19, para que no duden más y se la pongan.

Biden contradijo el pedido de Fauci y aseguró que Trump no resulta tan efectivo e influyente como los médicos locales, los líderes religiosos y los activistas comunitarios, a quienes urgió ser los mensajes pro-vacuna.

EXCLUSIVE: Former President Trump just revealed what he thinks about the COVID vaccine and who should get it https://t.co/h9X0gZ4AMp — Fox News (@FoxNews) March 16, 2021

Y aunque hasta ahora el exmandatario se había mostrado casi mudo sobre el tema, Trump cambió de postura, y de manera directa, este martes 16 de marzo pidió a quienes los estaban escuchando en una entrevista telefónica concedida a Fox News, que se vacunen.

Fmr. President Trump says he would recommend supporters get the Covid vaccineFormer President Donald Trump said on Fox News said he would recommend supporters get the Covid-19 vaccine. Still, about 50 percent of Republican men are skeptical. 2021-03-16T23:59:43Z

“Recomendaría (que se vacunen)”, dijo el líder republicano a Fox News, donde no paró de ufanarse de sus méritos con la inmunización, asegurando que fue gracias a él, que el medicamento pudo estar listo en 9 meses, en vez de 5 años. “Se la recomendaría a mucha gente que no quiere ponérsela, y muchas de esas personas votaron por mí, francamente”, agregó el exmandatario, haciendo eco de la negativa manifestada por millones de sus seguidores a no ponerse la vacuna contra el COVID-19.

A pesar de su llamado a que la gente acceda a la vacuna, y en lo que pareció un mensaje ambiguo, Trump abogó por el derecho a la libertad que tienen los estadounidenses para decidir si se la ponen o no, pero volvió a destacar que es bueno vacunarse.

“Pero nuevamente, tenemos nuestras libertades y tenemos que vivir de acuerdo con eso y yo también estoy de acuerdo con eso. Pero es una gran vacuna. Es una vacuna segura y es algo que funciona”, advirtió el expresidente, como lo reseñó NPR.

El pronunciamiento de Trump, se da luego de que sondeos presentados por los medios, como una encuesta de PBS Newshour/NPR/Marist de la semana pasada, mostrara que un 41% de los republicanos han manifestado su negativa a vacunarse. Otra, de CBS News, el mes pasado señaló que el 34% de los copartidarios de Trump mencionaron que no se vacunarán.

Donald Trump anuncia avances sobre vacuna contra el Covid-19#Trump #Coronavirus #Vacuna – Suscríbete a nuestro canal de Youtube bit.ly/2Xm4Utd – Síguenos en nuestro Facebook facebook.com/meganoticiascl/ – Síguenos en nuestro Instagram instagram.com/meganoticiascl/ -Síguenos en nuestro Twitter twitter.com/meganoticiascl – Más información en meganoticias.cl 2020-11-13T22:05:31Z

Sobre la posibilidad de que Trump se sumara al llamado colectivo a la vacunación, el presidente Joe Biden dijo el lunes: “Lo hablé con mi equipo y dicen que lo que tiene más impacto que cualquier cosa que Trump le diga a la gente del MAGA es lo que dice el médico local, el predicador local, lo que dice la gente local en la comunidad. Así que insto, insto a todos los médicos, ministros y sacerdotes locales a que hablen sobre por qué, por qué es importante ponérsela”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram