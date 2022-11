Reportan que Trump está muy enojado por resultados electorales: ¿Se lanzará a la Presidencia?

Las elecciones del pasado 8 de noviembre en Estados Unidos, conocidas como las de medio término, por la renovación de varias sillas del Senado y la Cámara de Representantes, al igual que el momento para elegir gobernadores para el próximo cuatrenio, eran esperadas con ansias para Donald Trump, quien esperaba un abrumador triunfo republicano, pero las cosas no ocurrieron como la había pensado.

Trump, al igual que líderes del partido Republicano, quienes no han parado de atacar a los demócratas desde que Joe Biden asumió la Presidencia de Estados Unidos, habían estado advirtiendo que sus candidatos a diferentes curules iban a dar un golpe fuerte a los demócratas, hecho que no ocurrió, lo que tiene muy molesto al expresidente.

Así lo reveló la periodista del periódico New York Times, Maggie Haberman, según lo dio a conocer lo reportó CNN.

Play

Trump comments on Midterm Election results Former President Donald Trump spoke Tuesday night about Election Results across the U.S. 2022-11-09T03:27:10Z

El citado medio aseguró que la reportera confirmó que aunque Trump no ha manifestado su molestia de manera pública, en privado se le ha visto “muy enojado” por el “desempeño decepcionante” de los republicanos en los comicios.

Y es que estados como Nueva York y New Jersey, donde el ala republicana estaba esperanzada en conquistar las gobernaciones, siguió en manos demócratas con Kathy Hochul y Phil Murphy. En cuanto a las sillas de Congreso, todavía no se define si los republicanos o los demócratas tendrán la mayoría, pero por ahora, de acuerdo a reportes del New York Times, ninguno de los dos partidos ha alcanzado la cifra de 218 curules para dominar esa cámara: los demócatras han alcanzado 194 y los republicanos 211 sillas.

Sobre las sillas del Senado la pelea parece todavía más reñida, ya que los Republicanos han logrado 49 de las 100 sillas, mientras los demócratas 48, a la espera de que se definan tres curules decisorias.

Los resultados de las elecciones también han desvanecido la versión de que esta semana o la próxima Trump lanzaría su campaña presidencial, pues parecen un espaldarazo al presidente Biden y los demócratas,

Tras conocer los resultados de los comicios, el propio presidente, Joe Biden mostró su sorpresa y aseguró que con ello ganó todo el país.

El mandatario calificó la jornada electoral como un “buen día para la democracia” y “un buen día para Estados Unidos”, según lo informó el sitio Politico.

“Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos, el pueblo estadounidense ha hablado y demostrado una vez más que la democracia es lo que somos”, dijo Biden con alivio.

“Si bien la prensa y los expertos predijeron una ola roja gigante, no sucedió”, manifestó el Presidente, señalando que los resultados fueron contrarios a lo que muchas encuestas y medios pronosticaban.