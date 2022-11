Trump anunciaría campaña presidencial 2024 en pocas semanas: ¿Cuándo?

Falta menos de una semana para que se lleven a cabo en Estados Unidos las elecciones generales de mitad de término, donde se definirá si el Congreso y el Senado seguirán bajo el mando demócrata o si pasarán a manos de los republicanos en lo que le resta al presidente Joe Biden en el poder.

Y una de las preguntas que más ronda a expertos y a votantes en el país, es si el expresidente Donald Trump se lanzará de nuevo a la búsqueda de su regreso a la casa Blanca.

El expresidente número 45 de Estados Unidos, quien en repetidas salidas públicas ha bromeado sobre la posibilidad de ser también el mandatario número 47, ha manifestado en varios momentos que despejaría la duda sobre una eventual contienda presidencial después de los comicios del 8 de noviembre, por lo que analistas consideran que en cuestión de días Trump hará un anuncio oficial al respecto.

Así lo manifestó Reince Priebus, exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, según lo dio a conocer la agencia de noticias AP, quien manifestó estar plenamente convencido de que el republicano se lanzará de nuevo al ruedo político de cara a las elecciones del 2024.

“Estoy como en un 95% de que se postulará”, aseguró Priebus, al tiempo que dijo que en caso de que Trump haga su anuncio, es una incertidumbre lo que ocurrirá con otros políticos de su partido que saben que ganarle al magnate en la nominación por la Presidencia sería cuesta arriba.

“La verdadera pregunta es: ¿se postularán otros grandes retadores? Si el presidente Trump se postula, será muy difícil de derrotar para cualquier republicano”, agregó el experto, de acuerdo a AP.

La agencia AP agregó que “según personas cercanas a él, está ansioso por volver al juego político. Si bien ha estado hablando de una oferta desde antes de dejar la Casa Blanca, los asesores y aliados ahora están considerando el período de dos semanas después de las elecciones intermedias del 8 de noviembre como una posible ventana para un anuncio”.

Las fuentes consultadas por el citado medio manifestaron que actualmente incluso se están dando “discusiones sobre posibles lugares y fechas para un anuncio formal”, pero agregaron que Trump tal vez elija uno de sus próximos mítines con su público para hacer el anuncio.

En su encuentro con sus seguidores de Robstown, Texas el mes pasado, Trump hizo una referencia clara a su presunta aspiración presidencial.

“Para que nuestro país vuelva a ser exitoso, seguro y glorioso, probablemente tendré que volver a hacerlo”, comentó entonces el expresidente.

Hasta el momento el exmandatario no ha hecho un pronunciamiento oficial, pero los demócratas temen que de decidir Trump incursionar en la próxima contienda presidencial, el reto de que Biden siga en la Casa Blanca pudiera ser mucho mayor.