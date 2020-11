Sin terminar conteo Trump asegura que intentan robarle las elecciones

Luego del cierre de las elecciones generales de este 3 de noviembre, y con el dato anticipado de que no se conocerá a ciencia cierta quién será el ganador de las presidenciales hasta pasados varios días, cuando se terminen de contar los millones de votos que fueron enviados por correo, Trump salió a asegurar en su Twitter que le quieren robar las elecciones.

Luego de que Joe Biden ofreció un discurso, en el que pidió paciencia y fe a sus fans para esperar a que se terminen de contar todos los votos pendientes, antes de declarar una victoria, el presidente salió de inmediato a su Twitter a denunciar trampa.

“Estamos ganando a lo GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca los dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas!”, aseguró Trump en su red social, pasada la media noche, sin revelar datos precisos del presunto robo. “Esta noche haré una declaración. ¡Una gran GANANCIA”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020