Elecciones 2020: Pensilvania podría definir todo: ¿Puede ganar Trump si pierde ese estado?

Hay un par de estados que son casi decisivos para el presidente Donald Trump este martes 3 de noviembre si quiere ser reelecto.

Uno de ellos es Florida. Sin el Estado del Sol, el presidente solo tiene unos pocos caminos hacia la victoria (aunque existen algunos). El otro estado decisivo es Pensilvania.

¿Pero, puede Trump ganar las elecciones si no gana Pensilvania?

It all comes down to this.

Go vote: https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/0Sj7qlj5Bl

— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020