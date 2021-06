Trump tiene una nueva demanda: ¿Qué pasa esta vez con el expresidente?

Ya han pasado casi seis meses desde que Donald Trump perdió la Presidencia de Estados Unidos, tras ser derrotado en las urnas por Joe Biden, y el magnate inmobiliario sigue siendo tema de conversación, y su nombre esta vez vuelve a saltar a los titulares por cuestiones legales en las cortes.

El expresidente, a través de su consorcio, la Organización Trump, presentó una demanda contra la Ciudad de Nueva York, luego de que la Administración De Blasio decidiera cancelarle a principios de este año un contrato que tenía para manejar un campo de golf famoso en el condado de El Bronx. La Ciudad tomó la medida, luego de los ataques en el Capitolio en enero pasado, señalando que esa mala imagen afectaría que ese campo manejado por Trump fungiera como sitio de eventos y torneos que favorecieran el uso de ese sitio.

Así lo reveló el periódico Miami Herald, donde se asegura que en los documentos legales, los demandantes afirman que la determinación de la Ciudad de Nueva York fue movida por motivaciones políticas, hecho que iría contra la ley, por lo que piden a la Corte Suprema de Manhattan que se revierta la medida.





En sus alegatos, la demanda señala que el alcalde Bill de Blasio, reconocido enemigo y crítico de Trump, no tiene el derecho de suspender el contrato que se le otorgó a Trump y a su consorcio para manejar el mencionado campo de golf.

Según el Miami Herald, a través de un comunicado, la Organización Trump dijo: “Las acciones del alcalde de Blasio tienen una motivación puramente política, no tienen mérito legal y son otro ejemplo más de los esfuerzos del alcalde para promover su propia agenda partidista e interferir con la libre empresa”.





La defensa de la Ciudad por su parte es que Trump violó los términos del contrato, y de paso insistieron en que no revertirán su determinación, que obliga a que el consorcio regrese el campo de golf al manejo de la Adminstración Municipal a finales de este año, y agregaron que defenderán su decisión en la corte.





El Herald agregó que “según los términos del contrato, la Ciudad de Nueva York puede rescindir su trato con Trump en cualquier momento sin motivo, pero estaría obligado a compensar a su empresa por el dinero que invirtió en la construcción de una casa club en el campo”.

Asimismo, el citado medio aseguró que Eric Trump, hijo del expresidente, manifestó que la Ciudad tendría que indemnizar a la corporación con $30 millones, números que aparecen en la demanda.

El periódico El Diario NY aseguró además que junto a la retirada del contrato por el campo de golf, la Administración De Blasio pensó en quitar también el manejo a la Organización Trump del Carousel, Wollman Rink y Lasker Rink, ubicados en Central Park.

Asimismo, manifestaron que el contrato del campo de golf, que era inicialmente por 14 años, se cancelaría a partir del 14 de noviembre de 2021.

Tras la demanda, la Ciudad de Nueva York emitió un comunicado en el que dijo haber actuado de acuerdo a la ley.

“La Ciudad siguió correctamente el proceso de terminación detallado en el contrato y esperamos seleccionar un nuevo proveedor para Ferry Point que favorezca los mejores intereses de los neoyorquinos”, comentó la Administración Municipal.