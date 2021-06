El nuevo ataque de Trump a inmigrantes: ‘Están mandando asesinos y drogadictos’

Desde que Donald Trump se lanzó como candidato presidencial en el 2015, una de sus banderas de campaña fue atacar a los inmigrantes, a quienes en aquel entonces no solo señaló de ser “violadores, traficantes de drogas y delincuentes”, sino que en su Presidencia, promulgó varias medidas contra la comunidad inmigrante.

Y aunque Trump ya está fuera de la Casa Blanca, eso no ha sido impedimento para que el republicano siga lanzando ataques y haciendo asociaciones negativas de los inmigrantes con la delincuencia.

Esta vez, durante la entrevista telefónica que el expresidente concedió al programa “Dick Morris Democracy” de Newsmax TV, dijo que el país está caminando hacia un caos donde no haya ley y orden y trató de culpar a los inmigrantes que están llegando nuevos del aumento de la criminalidad, sin pruebas reales que soporten sus acusaciones.





Incluso fue más allá y vaticinó que la delincuencia va a ponerse peor por los inmigrantes recién llegados, desconociendo que la mayoría de los que están llegando son familias huyendo de la violencia, y señaló a los recién llegados como prófugos delincuentes y criminales peligrosos.





Trump comenzó a abordar el tema al responder una pregunta sobre los planes de reforma a la justicia, donde varios estados han quitado el pago de fianzas para que procesados salgan de las cárceles, y lo desembocó en los inmigrantes nuevos.





“Uno puede matar a alguien y salir sin pagar fianza, es absolutamente loco lo que está pasando con la ley y el orden y el crimen. Y se va a poner peor, se va a poner mucho peor, incluyendo toda la gente que está viniendo por la que era la frontera más fuerte que teníamos en toda la historia de este país”, dijo el magnate inmobiliario.

“Si uno mira lo que está sucediendo ahora (en la frontera). Están dejando entrar a la gente de las cárceles. Están abriendo sus cárceles. Están entrando sus presos, sus asesinos, sus drogadictos y sus traficantes de drogas, por cierto”, dijo el expresidente. “Y los traficantes de personas están entrando. Los están dejando entrar. Quieren que entren. No los quieren en sus países, así que dicen, ‘envíenlos a los Estados Unidos’. Y los estamos aceptando, porque han abierto las fronteras, Dick”.

Trump también habló sobre su visión acerca de los planes de varias ciudades como Nueva York, de quitar fondos a la policía y reinvertirlos en comunidades, y los criticó.

“Si uno le quita fondos a la policía, vamos a tener que ver por nosotros mismos, porque es algo loco. En cada lugar que se ha hecho, es como un montón de bebés que no saben lo que están haciendo. Es muy básico. Si se quitan fondos a la policía sube el crimen. Eso es lo que pasa. No hay manera en que una persona que quiera quitar fondos a la policía gane unas elecciones, es lo que puedo decirles”, comentó Trump.