Trump arremete contra Pelosi y Schumer: ¿Qué dijo de los demócratas?

Para nadie es un secreto que desde que se lanzó como candidato a la Presidencia por el partido republicano, Donald Trump no para de criticar a los demócratas, grupo al que apoyó en varias elecciones y con el que se identificaba hace algunos años.

Y esta vez, en lo que muchos califican como una preparación del terreno para poder regresar al ruedo político con más fuerza, el expresidente de Estados Unidos arremetió contra los líderes del partido demócrata, Nancy pelosi y Chuck Schumer.

Durante el mitin que el viernes Trump realizó en Las Vegas, el expresidente no tuvo reparo alguno en lanzar sus dardos contra la presidenta de la Cámara de Representantes y el jefe del Senado, a quienes incluso calificó de radicales.

Play

Donald Trump Speaks at Las Vegas Event Former President Donald Trump gives a speech at an event supporting gubernatorial candidate Joe Lombardo and U.S. Senate candidate Adam Laxalt at Treasure Island on the Las Vegas Strip. 2022-07-09T02:22:01Z

“El estado de derecho se ha derrumbado ante nuestros propios ojos bajo las políticas débiles contra el crimen de la administración Biden, el Congreso Pelosi-Schumer, los demócratas radicales de izquierda a nivel estatal y local”, comentó el exmandatario, según reportó FOX News.

“No nos quedará país si esta creciente barbarie no se revierte y se detiene rápidamente, la ola de infracciones de la ley debe terminar de inmediato y realmente debemos terminar con esta ola de crímenes de inmediato”, dijo Trump, insistiendo en que los demócratas están llevando a Estados Unidos por el camino equivocado. “Si vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso, nuestra primera tarea es hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente”.

Trump dijo además que es necesario que se hagan críticas más directas contra quienes están afectando al país y se tenga mano dura con la delincuencia.

“La civilización misma está ahora bajo asedio y no podemos ser simplemente políticamente correctos”, agregó el exmandatario.

Play

El peculiar aplauso de Pelosi a Trump que se ha viralizado El peculiar aplauso de Nancy Pelosi a Donald Trump durante su discurso de Estado de la Unión se ha viralizado en las redes sociales. ¿Quieres más historias? Suscríbete a nuestro canal ► goo.gl/L2MPk1 Visita ElMundo: elmundo.es Todos nuestros vídeos: goo.gl/r9Vzu8 En Facebook: facebook.com/elmundo/ En Twitter: twitter.com/elmundoes En Instagram: instagram.com/elmundo_es 2019-02-06T11:40:48Z

El expresidente se refirió a las estadísticas sobre criminalidad que reinan en el país y dijo que eso es un claro ejemplo de que el país se está yendo al desbarrancadero.

“El año pasado, dieciséis ciudades de Estados Unidos establecieron un récord histórico de homicidios. Los asesinatos en todo el país alcanzan su tasa más alta en 25 años y se disparan a niveles que nunca antes habíamos visto”, comentó el republicano. “Los robos de autos aumentaron un 200 por ciento e incluso un 300 por ciento en ciertas áreas”.

Y en lo que fue una clara alusión política, Trump volvió a lanzar contra los demócratas en su discurso.

“La gente se está yendo de estas ciudades [gobernadas por los demócratas] ya que las turbas organizadas están saqueando las pequeñas empresas”, concluyó el expresidente.