Trump arremete de nuevo contra Biden: ¿Qué dijo el expresidente esta vez?

Tal parece que el expresidente Donald Trump sigue teniendo entre ceja y ceja regresar a la Casa Blanca con las elecciones del 2024, y una de las estrategias que más ha usado el republicano para conquistar más adeptos, ha sido atacar la labor que está realizando el actual mandatario, Joe Biden.

Y luego de haberle lanzado duras críticas por el manejo que el demócrata ha venido haciendo en diferentes áreas, esta vez el expresidente volvió a atacar a Biden y lo culpó por estar llevando a Estados Unidos hacia el abismo.

El republicano habló con cientos de fanáticos en un nuevo mitin, realizado en las Vegas, y allí aprovechó la plataforma para irse contra su oponente en las pasadas elecciones.

En su discurso, el expresidente mencionó la crisis en la frontera y hasta dijo que Bden es responsable de que “el crimen y la anarquía” prosperen en varias ciudades de los Estados Unidos.

“Somos una nación en decadencia“, comentó Trump. “Estamos reunidos esta noche para discutir qué debemos hacer para detener la ola mortal de anarquía y caos que ha estado arrastrando nuestra tierra como nunca la habíamos visto”, dijo en expresidente.

Trump también usó ese escenario para irse lanza en ristre contra otros líderes y políticos demócratas

“El estado de derecho se ha derrumbado ante nuestros propios ojos bajo las políticas débiles contra el crimen de la administración Biden, el Congreso con Pelosi y Schumer, los demócratas radicales de izquierda a nivel estatal y local”, dijo Trump.

Sobre la crisis en la frontera, el expresidente dijo en su charla en Las vegas:

“Nuestra frontera se encuentra en estado de anarquía brutal y violenta, a medida que millones de personas sin control y sin control entran a nuestro país por millones. En pocas palabras somos una nación en declive. Somos una nación en decadencia”.

Las palabras de Trump ante sus seguidores, quienes no paraban de aplaudirlo y vitoriarlo

“Nuestro país ha caído de rodillas, humillado ante el mundo. Sin embargo, nos atrevemos a sermonear a otras personas en otros países sobre sus democracias. Mientras tanto las calles están llenas de gente con la sangre de víctimas inocentes de delitos, mientras sermoneamos a otros”.

Fox News destacó también que el exmandatario criticó a quienes, según él, se muestran poco inteligentes e incluso como temor de decir las cosas como son, solamente en su afán por mantenerse “políticamente correctos”.

Hasta el momento Trump no ha dicho de manera directa ni formal que se lanzará a las próximas elecciones presidenciales, pero sus seguidores cuentan con que ese anuncio pronto se haga realidad.