Hallan a tres niños muertos en una playa de Nueva York

Durante este lunes 12 de septiembre, cerca de las cuatro de la madrugada, tres menores de edad, entre ellos un bebé, fueron hallados inconscientes en la playa de Coney Island, sobre la costa de Brooklyn, En Nueva York, mientras que su madre, fue localizada dos millas más adelante caminando mojada y descalza en las calles del paseo marítimo.

Los niños, dos varones y una mujer, en edades entre los tres meses y siete años, fueron trasladados de inmediato al Hospital de Coney Island, lugar al que llegaron sin signos vitales, por lo que el personal médico que los asistió los declaró muertos.

“Los niños, una niña de 3 meses, una niña de 4 años y un niño de 7 años, fueron trasladados de urgencia al hospital por trabajadores de los servicios médicos de emergencia, pero ya era demasiado tarde para salvarlos”, informó Fox News.

Las fotos angustiosas muestraron a los socorristas cargando a los niños en sus brazos, de acuerdo con El New York Post.

Las autoridades sospechan que la madre fue la causante de la muerte de sus hijos, sumergiéndolos en el mar hasta ahogarlos, sin embargo, las autoridades dicen que no se le han adjudicado cargos a la madre, que se encuentra en la comisaria rindiendo indagatoria para esclarecer las circunstancias en que se dieron los hechos.

Por su parte, la policía quiere determinar el por qué la madre e hijos estaban mojados, y si los menores estuvieron inmersos en el mar antes de ser encontrados por ellos.

¿Cómo lograron encontrar los menores?

Según la investigación preliminar, un miembro de la familia preocupado llamó a la linea de mergencia 911 alrededor de la 1:40 a.m. por temor a que la madre de 30 años, que vive en un apartamento de Neptune Avenue, pudiera haber lastimado a sus tres hijos pequeños, dijeron funcionarios de la policía de Nueva York, según informó NBC New York.

Los oficiales dicen que se dirigieron al apartamento de Neptune Avenue que el pariente preocupado había identificado, pero que nadie atendió al llamado. Sin embargo, declaran que la puerta estaba entreabierta, y que un hombre que estaba en el edificio los atendió y se identificó como el padre de uno de los tres niños.

Este hombre, declaró a la policía que tenía la misma preocupación del familiar que llamó al 911, y que temía por la suerte que pudieran correr su hijo y los hermanitos. Además, le informó a las autoridades del posible paradero de ellos. Dijo que la madre y los niños estaban en el paseo marítimo de Coney Island.

De inmediato se inició una búsqueda a gran escala, con oficiales recorriendo el malecón, la playa, las calles y los hospitales locales.

La policía de Nueva York, indicó que, pasados unos 90 minutos después, otra llamada ingresó al 911 reportando el mismo caso, y que permitió que las autoridades se trasladaran a Brighton 6th Street y Riegelmann Boardwalk, encontrando a la madre de los niños en condiciones mentales alteradas, y en compañía de algunos familiares. Sobre los menores, la policía señaló que no estaban con ella, y que por tanto se había comenzado una operación de búsqueda a estos.

Unidades de aviación y portuarias llamadas y refuerzos, se encontraron para inspeccionar toda la zona de la costa, y finalmente los niños fueron encontrados al borde del mar, tres horas después de la llamada de emergencia.

Según informó InfoBae, se desconoce la nacionalidad de la mujer y los niños, así como cualquier otro detalle, por lo que la policía ha pedido la colaboración ciudadana de quien haya podido ver u oír algo, prometiendo confidencialidad a quien proporcione alguna información que ayude a esclarecer los hechos.

“Con el fin de determinar qué fue lo que realmente sucedió, las autoridades están solicitando a cualquier ciudadano que pueda aportar evidencia o información, llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS”, informó Telemundo 47.

