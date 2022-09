¿Quién es Christina Evangeline, la ex esposa de Kenan Thompson?

Christina Evangeline es la futura ex esposa de la estrella de “Saturday Night Live” Kenan Thompson. El comediante solicitó formalmente el divorcio en mayo de 2022, informó TMZ, después de 11 años de matrimonio.

Esto es lo que necesita saber.

1. Evangeline es originaria de Canadá, pero su familia también tiene vínculos con la ciudad de Nueva York

Poco se sabe sobre la infancia de Evangeline. Según una búsqueda de registros en línea, nació en marzo de 1989.

Sitios web como HITC y The Biography informan que ella es originaria de Halifax en la provincia canadiense de Nueva Escocia.

Evangeline ha publicado en Instagram acerca de ser de Canadá. Publicó esta foto desde Fox Point, Nueva Escocia, en marzo de 2018, de una reunión familiar. Ella confirmó en los comentarios que el hombre que lleva una olla de langostas es su “tío Sandy”. Evangeline subtituló la foto, “solo un grupo de griegos siendo canadienses”.

En una publicación de septiembre de 2017, Evangeline reveló los profundos lazos de su familia con la ciudad de Nueva York. Publicó una foto de la infancia junto a su abuelo y escribió que su empresa participó en la construcción de las torres gemelas en el World Trade Center.

Evangeline escribió en parte: “Este es mi abuelo Joe. (El papá de mi papá). Fue parte de la construcción de las torres gemelas. Su empresa estaba en un grupo de 5 empresas que los puso en el cielo; él también estaba frente a ellos para verlos caer”.

2. Su familia conocía a los mafiosos infames John Gotti y Sammy Gravano, afirmó Evangeline en Instagram

Aunque Evangeline ha publicado en las redes sociales que es canadiense, no está claro si nació allí. Ha compartido en Instagram que su bautismo tuvo lugar en la ciudad de Nueva York cuando era una bebé.

Evangeline publicó esta foto de bebé en mayo de 2018 sentada en el regazo de su madre. También reveló que, según la leyenda familiar, los mafiosos John Gotti y Sammy Gravano asistieron a su bautismo.

Evangeline escribió: “Una foto de una de mis historias favoritas. Fue en algún momento de 1989, en algún lugar de Nueva York. Mi mamá estaba en la recepción de mi bautizo cuando dos hombres se le acercaron, le entregaron un sobre lleno de dinero en efectivo y le dieron sus bendiciones. Mamá le pregunta a mi papá quiénes eran. Papá dice ‘Oh, John Gotti y Sammy Gravano. Además, nos acaban de informar que el servicio de aparcacoches y los servicios de catering han sido reemplazados por agentes federales’”.

3. Evangeline ha trabajado como modelo y Thompson dijo que también es diseñadora de interiores

Play

Kenan Thompson on The Wendy Williams Show 2/23/2010 Kenan Thompson on The Wendy Williams Show 2/23/2010 2010-02-25T02:09:28Z

Thompson describió a Evangeline, que todavía era su novia en ese momento, como modelo durante una aparición en “The Wendy Williams Show” en febrero de 2010. Cuando se le preguntó si su novia era actriz, Thompson respondió: “sí, ella es más como una modelo pero se está metiendo… es una chica bonita. Las chicas bonitas toman fotos”.

Evangeline solo tiene un crédito de actuación en su perfil de IMDB. Apareció como una “madre del concurso” en el corto cómico de 2015, “Mini Supreme”.

Evangeline también ha trabajado como diseñadora de interiores, según Distractify. Thompson comentó sobre las habilidades de diseño de su esposa en otra entrevista con Wendy Williams en 2018, informó HITC. Thompson dijo que su casa era “tonta” gracias a Evangeline.

4. Evangeline y Thompson fueron presentados por un gerente de talentos y se casaron en un acuario

El gerente de talentos Danny Estrada de Estrada Entertainment Group presentó a Evangeline y Thompson, según In Touch Weekly.

La pareja se casó en noviembre de 2011. Us Weekly informó que la ceremonia tuvo lugar en el Acuario George en Atlanta, Georgia. La revista citó a una fuente que describió a Evangeline como una “hermosa novia” y que la noche en el acuario fue “mágica”.

Thompson y Evangeline tuvieron dos hijas. Georgia Marie nació en 2014 y su hermana menor, Gianna Michelle, llegó en 2018, según informó E News. Las dos niñas acompañaron a su padre cuando recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en agosto de 2022, informó JustJared.

5. Evangeline y Thompson tendrán activos sustanciales para dividir en el divorcio

Evangeline y Thompson en realidad se separaron más de un año antes de solicitar oficialmente el divorcio, informó TMZ. El medio agregó que la pareja simplemente “se separó” con el tiempo y han sido padres “exitosos”.

La pareja tiene activos sustanciales para dividir. Según Celebrity Net Worth, Thompson tiene un valor estimado de $13 millones.

Es probable que sus activos incluyan múltiples propiedades. Según The Tampa Bay Times y Southern Living, la familia pasó mucho tiempo en Florida. The New York Times informó que la pareja siempre pasaba tiempo en Tampa durante la temporada baja de SNL.

Según una búsqueda de registros en línea, Thompson compró una casa en Tampa en 2013 por $1.1 millones. Una búsqueda de registros de propiedad para el condado de Hillsborough, que es donde se encuentra Tampa, actualmente enumera a “K Stacy Thompson” como propietaria. (El segundo nombre de Thompson es Stacy, según su perfil de IMDB).

Según TMZ, Thompson y Evangeline viven “cerca” el uno del otro en la ciudad de Nueva York mientras Thompson filma “Saturday Night Live”, para poder dividir el tiempo con sus hijas más fácilmente.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Premios Emmy 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?