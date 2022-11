Hombre asesinado a puñaladas en Idaho: Travis Juetten

Travis Juetten era un residente del Condado de Marion, Idaho, que fue asesinado a puñaladas por un hombre enmascarado mientras dormía dentro de su casa en 2021.

El asesinato de Travis Juetten, que ocurrió en una zona rural cerca de Salem, Oregón, sigue sin resolverse. Su esposa, Jamila Juetten, también fue apuñalada varias veces durante el ataque, pero sobrevivió. La casa de la víctima está técnicamente en Silverton, Idaho. El asesinato ocurrió el 13 de agosto de 2021.

El asesinato sin resolver de Travis Juetten vuelve a ser noticia después del ataque con cuchillo que mató a cuatro estudiantes universitarios de la Universidad de Idaho en noviembre de 2022. No se ha encontrado ninguna conexión en este momento. Sin embargo, hay similitudes entre el homicidio de Juetten y la forma en que los estudiantes universitarios murieron en Moscow, Idaho, el 13 de noviembre de 2022. Además, la muerte a puñaladas de Sandra Ladd en Washougal, Washington, en 2020, tiene algunas similitudes con los homicidios de Moscow.

Esto es lo que necesitas saber:

1. La pareja se despertó de su sueño y se encontró siendo atacada por un hombre enmascarado con un cuchillo

Jamilyn y Travis Juetten fueron atacados en su casa por un hombre enmascarado con un cuchillo en el condado rural de Marion, Oregón, el 13 de agosto de 2021, según dijeron en GoFundMe.

La página de GoFundMe menciona: “El día que iban a irse de vacaciones, la tragedia golpeó a Jamilyn y Travis. Alrededor de las 3:00 AM, alguien los despertó de su sueño y los atacó con un cuchillo”.

“Travis dio su vida para salvar a Jamilyn. Jamilyn fue transportada al hospital con múltiples heridas de arma blanca, lugar donde los médicos pudieron operarla, estabilizarla y comenzar su terapia de rehabilitación. Fue en el hospital donde supo que su esposo había muerto. Travis tenía 26 años”, mencionan en GoFundMe.

De acuerdo con KOIN-TV, la pareja tenía previsto viajar a Hawái al día siguiente. Jamila fue apuñalada 19 veces, pero sobrevivió.

El hombre enmascarado entró al dormitorio de la pareja, pero Travis se levantó para pelear con él, informó KOIN 6.

Alain Leon, le dijo a KOIN 6 News sobre Travis y Jamila: “Él le salvó la vida. Él la protegió del atacante”. La estación de televisión informó que la pareja vivía “cerca de la intersección de Howell Prairie Road NE y Hazelgreen Road NE”, y fueron atacados alrededor de las 3:00 AM.

Las autoridades de Moscow creen que los estudiantes fueron asesinados entre las 3:00 AM y las 4:00 AM, que el atacante usó un cuchillo mientras dormían en sus camas y que dos compañeros de cuarto en las habitaciones de la planta baja no fueron tocados.

2. Todos los apuñalamientos pueden haber ocurrido el día 13 del mes. La mamá de Juetten espera que las fuerzas del orden puedan trabajar juntas para resolver los casos

Myra Juetten, la madre de Travis, le dijo a The Independent: “Quiero respuestas para los cinco. Si las fuerzas del orden pueden trabajar juntas y resolver ambos casos, sería el mejor regalo de Navidad de todos”.

El diario Idaho Tribune destacó las similitudes entre las muertes por apuñalamiento en los tres lugares diferentes. Ladd “pudo haber sido atacado en las últimas horas de la noche del 13 de junio de 2020”, informó el periódico. “Si este es el caso, los tres incidentes habrán tenido lugar el día 13 de sus respectivos meses, con solo un poco más de 1 año de diferencia”.

De acuerdo con la página de Facebook de Juetten, él estudió en la Universidad George Fox, vivió en Salem, Oregón, era de Montclair, California y le sobrevive Jami Juetten. Una de las únicas cosas visibles en su página de Facebook es una foto de él parado junto a un hombre enmascarado.

3. “Estoy existiendo. No estoy viva”, escribió Jamila Juetten

Jamila Juetten ha escrito sobre su angustia en Facebook.

“Estoy existiendo. No estoy viva”, dijo Jamila en un video de TikTok que la muestra cantando.

Estoy en el cementerio exactamente un mes antes del día en que todo mi mundo se me vino abajo. No puedo imaginar que en solo un mes se cumpla un año completo desde que terminó mi vida. No morí físicamente esa noche, de alguna manera, pero bien podría haberlo hecho. Se siente como si hubieran pasado unos días desde que todo sucedió y, sin embargo, también se siente como si hubiera tenido que vivir años y años sin él… Todos los días no entiendo. Todos los días tengo un millón de cosas de las que quiero hablar con él. Todos los días, especialmente últimamente, siento que no hay forma de que llegue a la marca de ese año. De ninguna manera llegaré a la fecha en que se colocará la lápida. Al próximo ‘viaje’ de mudanza, otra vez. Sin embargo, todos los días me despierto a pesar de sentir que no puedo respirar y todos los días lloro hasta volverme a dormir. Estoy existiendo, no estoy viva.

4. El jefe de policía de Moscow dijo estar al tanto de la muerte a puñaladas de Travis Juetten

Cuatro estudiantes universitarios fueron asesinados a puñaladas en una casa fuera del campus en Moscow, Idaho, en noviembre de 2022.

Los estudiantes murieron por homicidio. Los asesinatos siguen sin resolverse. El motivo no está claro. Al menos algunas de las víctimas estaban dormidas en la cama cuando fueron atacadas.

En una conferencia de prensa, se le preguntó al jefe de policía de Moscow, James Fry, sobre la muerte a puñaladas de Travis Juetten.

“Tenemos otras agencias que se comunican con nosotros con otros casos y vamos a hacer un seguimiento de esos casos”, dijo Fry. “De hecho, recibí un aviso sobre ese caso y lo reenvié”.

De acuerdo con Camas Post Record, la otra víctima del apuñalamiento en el área, Sandra Ladd “fue víctima de violencia homicida y murió después de ser apuñalada en el torso”. El diario Idaho Tribune informó que ella fue apuñalada hasta la muerte en su cama, aunque no está claro el momento exacto.

Ladd murió en su residencia en la cuadra 1900 de la calle 41 de Washougal durante el 14 de junio de 2020, informó el periódico. Según The Columbian, ella fue descubierta muerta alrededor de las 4:30 PM.

Ese sitio de noticias informó que Ladd “murió de puñaladas en el torso”. Aunque nunca arrestaron a ningún sospechoso, las autoridades inicialmente dijeron que no había amenaza para el público.

Heavy se ha comunicado con la policía de Washougal para obtener comentarios al respecto.

Los registros en línea dan su dirección exacta como 1903 41st St, Washougal, WA 98671-9022. Aunque algunos sitios de noticias dicen que murió en un apartamento y otros en una casa, Google Maps indica que la dirección es una casa. La casa se vendió en 2021 por $450.000, de acuerdo con RedFin.

“Presuntamente, Ladd estaba durmiendo en su casa de Washougal, Washington, posiblemente en las últimas horas del día 13 de junio, cuando un intruso desconocido entró en su residencia y la mató a puñaladas. Su crimen nunca se resolvió”, informó el Idaho Tribune, destacando las similitudes entre la muerte de Ladd, una muerte cercanas con las ocurridas en Oregón y Moscow.

5. Juetten fue recordado como un “alma gentil” con compasión por los demás

Según su obituario, Travis Richard Juetten, “hijo de Richard y Myra (Hari) Juetten, nació el 16 de diciembre de 1994. Creció con un hermano en Montclair, California. Al crecer, Travis era un niño activo, jugaba al fútbol en la escuela secundaria y tomaba lecciones de Tae Kwon Do, ganando su cinturón negro”.

El obituario continúa mencionando:

Él estuvo en el equipo de prueba simulada en Ontario Christian High School, donde se graduó en 2013. Durante su tiempo en Ontario Christian, Travis pudo viajar a Washington D.C. y sus alrededores para aprender todo sobre este hermoso país en el que vivimos. Él también fue a Londres e Irlanda y decidió que Estados Unidos seguía siendo el país más asombroso. Pudo viajar a China y Hong Kong durante un viaje escolar y aprendió mucho sobre la cultura. Travis asistió a George Fox College en Newberg, Oregón, durante solo cuatro semestres, pero decidió que no era donde quería estar y regresó a su hogar en California. Cuando era niño, Travis viajó a muchos países con su familia. Amaba el Caribe y pudo viajar a Cancún, Cozumel, Cabo San Lucas, Gran Caimán y Belice. Le encantaba Hawái, a donde viajó cuando era niño. Se iba a ir a Hawái durante dos semanas la mañana en que murió. Durante su infancia, pasó muchas horas acampando y montando su Quad en el invierno y durante el verano, pasó tiempo con su familia y amigos en la casa del lago familiar en Temple Bar montando la moto acuática y divirtiéndose en el barco. Era un ávido nadador y amaba el agua. Pero Travis no podía dejar de pensar en Oregón, así que volvió a vivir en la granja familiar cerca de Silverton, Oregón, en la casa en la que creció su madre. Travis conoció y se enamoró de Jamilyn Rodríguez y los dos se casaron el 7 de febrero de 2018, haciendo su hogar en la granja.

El obituario llama a Juetten “un alma amable, compasiva y de voz suave. Él era lento para la ira y rápido para perdonar. Era un alma increíble y se convirtió en un hombre increíble que nunca hizo un solo enemigo. Era un placer estar cerca de él y tenía una tremenda brújula moral. Travis siempre veía lo mejor en las personas y siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara. Cualquiera que conociera a Travis diría que fue un amigo muy alentador y comprensivo”.

Según el obituario, “Travis era muy inteligente y un maestro de los juegos de estrategia, especialmente los juegos de mesa que le encantaba jugar con la familia. Cualquiera que haya jugado en la misma mesa que Travis sabía que era una presencia dominante. Nunca se jactó ni habló mal de otro jugador, sino que prefirió enseñar y mejorar a otros jugadores. Presentó muchos juegos nuevos y diversos, tanto digitales como de mesa, a sus amigos, muchos de los cuales todavía juegan hasta el día de hoy”.

Él era un vegano que amaba la naturaleza y acampar.

“Travis era un hombre tranquilo, que encontró su propio propósito y no sintió la necesidad de anunciar sus metas y logros al mundo”, decía el obituario. “…Aunque Travis no era un hombre religioso, era profundamente moral y quería hacer el bien en todas las circunstancias en las que se encontraba. Incluso cuando le costó personalmente tomar la decisión correcta, optó por no tomar el camino más fácil si sabía en su corazón que era el equivocado.”

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.