Mujer asesinada a puñaladas en Washington: Sandra Ladd

Sandra Ladd era una residente de Washougal, Washington, y exsecretaria de una escuela que fue apuñalada hasta la muerte dentro de su casa en 2020.

El asesinato de Sandra Ladd sigue sin resolverse.

Su nombre completo era Sandra Galyn Ladd. De acuerdo con su obituario, ella murió el domingo 14 de junio de 2020 a sus 71 años de edad. Su página de LinkedIn indica que también era conocida como Sandy Ladd.

El asesinato sin resolver de Sandra Ladd vuelve a ser noticia después del ataque con un cuchillo que mató a cuatro estudiantes universitarios de la Universidad de Idaho en noviembre de 2022. No se ha encontrado ninguna conexión entre los crímenes en este momento. Sin embargo, hay similitudes entre el homicidio de Ladd y la forma en que murieron los estudiantes universitarios en Moscow, Idaho. Además, los apuñalamientos de la pareja Travis y Jamilyn Juetten en el condado de Marion, Idaho, tienen algunas similitudes con los homicidios de Moscow.

El diario Idaho Tribune destacó las similitudes entre las muertes por apuñalamiento en los tres lugares diferentes. Ladd “pudo haber sido atacada en las últimas horas de la noche del 13 de junio de 2020”, informó el periódico. “Si este es el caso, los tres incidentes habrán tenido lugar el día 13 de sus respectivos meses, con solo un poco más de 1 año de diferencia”.

De acuerdo con Camas Post Record, hay una recompensa de hasta $2.500 en el caso.

“Queremos asegurarnos de tener toda la información que podamos obtener”, dijo la jefa de policía de Washougal, Wendi Steinbronn, a ese sitio de noticias en octubre de 2020. “A veces, las personas ven algo o saben algo que no creen que sea relevante. Queremos obtener eso. No queremos que la gente se preocupe por sentirse tonta. Queremos saberlo, sin importar si resulta relevante o no. Algunas personas que no saben si su información es valiosa o no pueden no estar al tanto de la investigación. Queremos elevar el perfil y mantener el caso fresco en la mente de las personas”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Ladd murió después de ser apuñalada en el torso

De acuerdo con Camas Post Record, Ladd “fue víctima de violencia homicida y murió tras ser apuñalada en el torso”. El Idaho Tribune informó que ella fue apuñalada hasta la muerte en su cama, aunque no está claro el momento exacto.

Ladd murió en su residencia en la cuadra 1900 de la calle 41 de Washougal durante el 14 de junio de 2020, informó el periódico. Según The Columbian, ella fue descubierta muerta alrededor de las 4:30 PM.

Ese sitio de noticias informó que Ladd “murió de puñaladas en el torso”. Aunque nunca arrestaron a ningún sospechoso, las autoridades inicialmente dijeron que no había amenaza para el público.

Heavy se ha comunicado con la policía de Washougal para obtener comentarios al respecto.

Los registros en línea dan su dirección exacta como 1903 41st St, Washougal, WA 98671-9022. Aunque algunos sitios de noticias dicen que murió en un apartamento y otros en una casa, Google Maps indica que la dirección es una casa. La casa se vendió en 2021 por $450.000, de acuerdo con RedFin.

“Presuntamente, Ladd estaba durmiendo en su casa de Washougal, Washington, posiblemente en las últimas horas del día 13 de junio, cuando un intruso desconocido entró en su residencia y la mató a puñaladas. Su crimen nunca se resolvió”, informó el Idaho Tribune, destacando las similitudes entre la muerte de Ladd, una muerte cercanas con las ocurridas en Oregón y Moscow.

2. Ladd trabajó durante años para el Distrito Escolar de Washougal como asistente administrativa

Según su obituario, Sandra Ladd nació el 27 de marzo de 1949 en Portland, Oregon, de sus padres, Robert B. y Gladys (Stevenson) McCary.

“Se graduó de la escuela secundaria Washougal en 1967 y asistió a la Universidad de Washington. Trabajó para el Distrito Escolar de Washougal de 1986 a 2016 como asistente administrativa y recepcionista”, dijo el obituario.

De acuerdo con el obituario, “A Sandra le encantaba viajar, especialmente a Hawái y trabajaba con organizaciones estatales que apoyaban a los empleados escolares clasificados. Ella estaba muy dedicada a su familia y estaba muy emocionada por ellos. Amaba a la gente y a los niños”.

La página de Facebook de Ladd, que todavía está activa, dice que ella “trabaja en Burgerville, EE. UU.” y “trabajó en el Distrito Escolar de Washougal”. Ella estudió en Clark College en Vancouver, así como en la Universidad de Washington, fue a Washougal, era nativa Washougal y vivía en Washougal. Su página de Facebook tiene poco sobre eso.

Según su página de LinkedIn, Ladd también trabajó como secretaria legal en Vancouver durante 15 años.

3. Ladd era madre de cuatro hijos

Ladd dejó cuatro hijos y seis nietos.

“A Sandra le sobreviven sus hijos Mikaela (Matthew) Sasse de Vancouver, Washington; Jaymes (Melissa) Ladd de Yacolt, Washington, Ryan Ladd de Washougal, Washington, Trevor Paul Ladd de Washougal, Washington y 6 nietos”, dice su obituario.

“A Sandra le precedieron en la muerte sus padres y su hermano, Mike McCary”.

Ella fue enterrada en Washougal, Washington.

El sitio web de Washougal dice que la ciudad fue “incorporada en 1908 y fue el sitio de algunos de los primeros colonos y pioneros estadounidenses en el Territorio de Washington. Bellamente bordeada por los ríos Columbia y Washougal, el área de Washougal está repleta de muchos parques, senderos para caminatas, negocios y vecindarios aptos para familias. Aproximadamente 15.560 residentes llaman hogar a Washougal”.

4. Ladd fue descrita como una mujer de gran corazón “cuidando a las personas por encima de sí misma”

Una amiga escribió en 2020 en Facebook:

¡Se echa mucho de menos a esta mujer! ¡Ella se ocupó de las personas por encima de sí misma! ¡Su corazón era más grande que nunca! ¡Su familia y sus nietos estaban aquí toda la vida! Una mujer que fue tomada demasiado pronto por lo que sabemos fue un crimen sin sentido. ¡Era tan querida por todos! ¡Comparte y averigüemos qué pasó! ¡Tanta gente la extraña y las cosas deben resolverse! ¡Sandy Dios te bendiga y que descanses en paz! ❤️🌹😢

Su hija, Mikaela Sass, le dijo a Camas Post Record:

No poder ver su hermoso rostro desde junio ha sido un dolor insoportable y desgarrador que no desaparece. No pasa un momento sin que pensemos en ella. Su moda, olor, tiendas favoritas, hábitos, dichos, lugares, fotos, vacaciones, todo me recuerda a ella. Esto ha sido una pesadilla para la familia, pero tenemos que seguir recordándonos que tenemos que mantener la fe en que las respuestas llegarán y tenemos que tratar de mantenernos positivos, lo cual es más difícil de lo que puedas imaginar.

5. Los cuatro estudiantes universitarios también fueron apuñalados en sus camas

Cuatro estudiantes universitarios fueron asesinados a puñaladas en una casa fuera del campus en Moscow, Idaho, en noviembre de 2022.

Los estudiantes murieron por homicidio. Los asesinatos siguen sin resolverse. El motivo no está claro. Al menos algunas de las víctimas estaban dormidas en la cama cuando fueron atacadas.

Washougal está a 342 millas de Moscow.

En una conferencia de prensa, se le preguntó al jefe de policía de Moscow, James Fry, sobre otra muerte a puñaladas, la de Travis Juetten, en Oregón.

“Tenemos otras agencias que se comunican con nosotros con otros casos y vamos a hacer un seguimiento de esos casos”, dijo Fry. “De hecho, recibí un aviso sobre ese caso y lo reenvié”.

No se le preguntó específicamente sobre el asesinato de Sandy Ladd.

Jamilyn y Travis Juetten fueron atacados en su casa por un hombre enmascarado con un cuchillo en el condado rural de Marion, Oregón, durante el 13 de agosto de 2021, dice GoFundMe.

La publicación en GoFundMe dice: “El día que iban a irse de vacaciones, la tragedia golpeó a Jamilyn y Travis. Alrededor de las 3:00 AM, alguien los despertó de su sueño y los atacó con un cuchillo. En la lucha que siguió, Travis dio su vida para salvar a Jamilyn. Jamilyn fue transportada al hospital con múltiples heridas de arma blanca donde los médicos pudieron operarla, estabilizarla y comenzar su terapia de rehabilitación. Fue en el hospital donde supo que su esposo había muerto. Travis tenía 26 años”. Ese caso sigue sin resolverse.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.