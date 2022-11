Hombre de Florida mató a su esposa y luego se suicidó

Un hombre de Florida fue acusado de asesinar a balazos a su esposa antes de suicidarse con una herida de bala autoinfligida en lo que las autoridades han descrito como un caso de “asesinato-suicidio”.

El diario Miami Herald dio a conocer que el trágico incidente ocurrió durante horas de la mañana del miércoles 23 de noviembre en el vecindario de Schenley Park en la ciudad de Miami.

La víctima femenina, identificada como María Cristina Jiménez, de 61 años de edad, presuntamente fue asesinada por su esposo, Antonio Mazzorana, de 62 años de edad, quien luego se suicidó.

MDPD: Coral Gables Hospital CEO killed in murder-suicide https://t.co/9vWnM4aX8e — CBS4 Miami (@CBSMiami) November 24, 2022

El Departamento de Policía de Miami-Dade está liderando la investigación del caso, pero se negaron a ofrecer información de manera inmediata sobre lo que pudo haber desencadenado el tiroteo.

Mazzorana presuntamente asesinó a balazos a Jiménez con la misma arma de fuego con la que posteriormente él se suicidó, de acuerdo con información reseñada por el diario ADN Cuba.

Se espera que la causa de muerte de ambas víctimas sea dada a conocer próximamente por la Oficina del Médico Forense del Condado de Miami-Dade.

‘It really comes as a shock’: Coral Gables Hospital CEO killed in murder-suicide, police say https://t.co/mIMyVdswhf — Miami Herald (@MiamiHerald) November 25, 2022

Esto es lo que necesitas saber:

Los familiares de las víctimas se mostraron conmocionados por lo sucedido

El hermano de Antonio Mazzorana, Iván Mazzorana, declaró al noticiero CBS News que la noticia del tiroteo lo tomó por sorpresa debido a que desconocía que su hermano padecía de depresión.

“Yo estaba muy sorprendido. No podía creer lo que estaba sucediendo, pero mi mente me llevó a un lugar triste más allá de toda comprensión. Mi hermano era una persona muy trabajadora, estaba muy ocupado y tenía muchó éxito. Su esposa también era una persona muy exitosa. Realmente es un shock”, dijo Mazzorana en una entrevista con el reportero Peter D’Oench.

Mazzorana continuó mencionando en la entrevista con CBS News: “Esto me tomó por sorpresa. No vi que mi hermano estuviese deprimido. Sé que tenía algunos problemas con su trabajo ya que su contrato estaba llegando a su fin, pero él no tenía ningún problema financiero”.

Antonio Mazzorana se desempeñaba como gerente de la compañía AMF Healthcare Partners en el estado de Florida.

Los familiares de María Cristina Jiménez se negaron a proporcionar declaraciones de manera inmediata a CBS News.

La víctima femenina tenía una consolidada carrera en el área de la salud

Play

MDPD: Coral Gables Hospital CEO killed in murder-suicide The Chief Executive Officer of Coral Gables Hospital has been killed in a murder-suicide, Miami-Dade police said. 2022-11-25T02:20:10Z

Al momento de su muerte, María Cristina Jiménez se desempeñaba como Directora Ejecutiva del Hospital de Coral Gables en el estado de Florida.

El diario Miami Herald informó que Jiménez había trabajado para el Hospital de Coral Gables durante más de 35 años y anteriormente ocupaba el puesto de Directora de Operaciones del mismo hospital.

En su rol como Directora de Operaciones del Hospital de Coral Gables, Jiménez ayudó a que el hospital se convirtiera en el primero de Miami-Dade en ganar el Sello Dorado de la Comisión Conjunta para los reemplazos totales de cadera y rodillas.

El hermano de Antonio Mazzorana ofreció unas emotivas palabras al noticiero CBS News al momento de describir a Jiménez: “Cristina era un alma encantadora. Ella era amigable con todos los que conocía, sus compañeros la respetaban y ella era una mujer muy conocedora”.