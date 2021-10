Trashelle Odom: 5 datos importantes que tienes que saber

Trashelle Odom es una mujer de Idaho y esposa del donante de Trump y ejecutivo de la empresa de construcción John Odom. Acusó al ex asistente de Trump, Corey Lewandowski, de hacer insinuaciones sexuales no deseadas y manosearla de manera inapropiada. Lewandowski fue destituido de su puesto al frente de un súper PAC pro-Trump después de que Odom presentara las acusaciones en su contra el 29 de septiembre de 2021.

Odom, de 32 años, le dijo a Politico que el incidente ocurrió en un evento benéfico en Las Vegas el 26 de septiembre, informa el sitio de noticias políticas. Odom le dijo a Politico que Lewandowski, de 48 años, quien está casado y tiene hijos, la “acechó” en el evento. Politico informa que testigos de primera mano corroboraron las acusaciones de Odom.

Trashelle Odom dijo en un comunicado: “La noche del 26 de septiembre en Las Vegas, Nevada, asistí a una cena para apoyar una organización benéfica y pasar tiempo con amigos maravillosos. Me tocó repetidamente de manera inapropiada, me dijo cosas viles y repugnantes, me acosó y me hizo sentir violada y temerosa. Me estoy adelantando porque él necesita rendir cuentas. Tengo la suerte de tener un esposo y una familia amorosos detrás de mí. Quiero que otras mujeres sepan que también pueden ser escuchadas, y que juntas podemos evitar que sucedan cosas terribles como esta”.

El abogado de Lewandowski, David Chesnoff, dijo a Politico: “Las acusaciones y los rumores parecen estar cambiando a cada minuto y no los dignificaremos con una respuesta adicional”. Pero el exgerente de campaña de Trump fue destituido de su puesto al frente de Make America Great Again Action, informa The New York Times. Un portavoz de Trump, Taylor Budowich, dijo a The Times: “Corey Lewandowski continuará con otros esfuerzos y queremos agradecerle por su servicio. Ya no estará asociado con Trump World”.

Esto es lo que necesita saber sobre Trashelle Odom y sus acusaciones contra Corey Lewandowski:

1. Trashelle Odom dijo que Lewandowski le tocó la pierna y el trasero repetidamente, le dijo que tenía un “buen culo” y le tiró un trago cuando lo rechazó, y agregó que temía por su seguridad.

Según Politico, Trashelle Odom dijo en su declaración que el incidente ocurrió mientras ella y su esposo asistían a un evento con otros donantes republicanos en el restaurante Benihana del Westgate Las Vegas Resort & Casino el domingo 26 de septiembre de 2021. que estaba sentada junto a Lewandowski. El evento fue para apoyar a Victoria’s Voice Foundation, una organización benéfica que lucha contra el abuso de sustancias. Trashelle Odom dijo en un comunicado que Lewandowski comentó sobre el tamaño de sus genitales y describió su desempeño sexual y le mostró la llave de su habitación de hotel. “Después del incidente, Odom le dijo a la gente que Lewandowski hablaba repetidamente sobre sexo mientras usaba improperios”, escribió Politico.

El abogado de los Odom dijo en el comunicado: “La Sra. Odom declaró que durante el transcurso de la cena, el Sr. Lewandowski trató de tomarle la mano y ella la apartó. Tocó su pierna y ella la apartó. Él agarró la servilleta de su regazo y trató de tocar su pierna de nuevo, y ella se colocó el vestido por encima de la pierna para apartar la mano y cubrir su piel. Él le tocó la espalda y ella trató de escapar. Describió un área donde estaba adolorido por un entrenamiento, en el costado de su trasero, pero lo demostró tocándola allí, en la parte superior de su trasero. Lewandowski trató de tocarla aproximadamente 10 veces y la Sra. Odom siempre lo rechazó”.

Según el comunicado, Odom salió de la habitación y Lewandowski la siguió, diciéndole que tiene un “buen culo” y luego “le tiró su bebida”. Ella dijo que aterrizó en su zapato y vestido. El ex asistente de Trump también “la llamó estúpida”, informa Politico. Su abogado dijo que Lewandowski le dijo a Trashelle que es “muy poderoso y puede destruir a cualquiera” y que está cerca de Trump y que puede “hacer que cualquiera sea elegido o puede sacar a cualquiera”. Según Politico, otros asistentes a la cena dijeron que Lewandowski parecía estar ebrio, y una foto revisada por el sitio de noticias mostraba a Lewandowski sobre el hombro derecho de Odom con la lengua fuera.

Odom dijo en el comunicado a Politico, “Corey era verbal y físicamente agresivo y contundente. Temía por mi seguridad física. También temía que Corey tuviera el poder de destruir y arruinar todo en lo que mi esposo y yo hemos estado trabajando en nuestros negocios, esfuerzos personales y caritativos”.

2. Trashelle Odom, que ha estado casada con John Odom desde 2017, dice en Instagram que es una “orgullosa madre de 5 y esposa”

Trashelle Odom y John Odom están casados ​​desde el 7 de julio de 2017, según su página de Facebook. Ella y su familia han vivido en California e Idaho, según los registros públicos. El nombre de Trashelle Odom se pronuncia “TRU-shel”, según su Facebook.

En su página de Instagram, que está configurada como privada, Trashelle Odom dice, en la biografía “Soy una orgullosa madre de cinco hijos y esposa. Nos encanta viajar y hacer recuerdos❤️ 💍”. Su perfil de Instagram muestra una foto de ella con su esposo, John Odom. La pareja vive en Meridian, Idaho.

Trashelle Odom ha estado involucrada en el negocio de su esposo, HMH Construction, desde 2015, según los registros comerciales. La empresa tiene su sede en Nampa, Idaho. Entonces se la conocía como Trashelle McGregor y también se la conocía como Trashelle Power, según muestran los registros públicos. El sitio web de HMH Construction dice: “John Odom ha trabajado en la industria de excavación y construcción durante más de 20 años, adquiriendo experiencia en todo lo relacionado con el concreto, la construcción, la excavación, los servicios públicos y el desarrollo. Siendo nativo de Idaho, nacido en Twin Falls, le apasiona enormemente el crecimiento en Treasure Valley y es parte del enorme auge de los desarrollos de viviendas”.

El sitio, que presenta varias fotos de Trashelle y John Odom, agrega que es una empresa “enfocada en la familia”, “¡Fuera de la oficina, John disfruta criar a su familia, que incluye 5 niños! Desde 1 hasta 19 años. No se detiene, le encanta trabajar estando en el lugar algunos días moviendo equipos o replanteando áreas antes de las 5 am antes de que lleguen sus equipos. Visita todos los proyectos a lo largo del día, asegurándose de que todo funcione sin problemas. No tiene miedo de ensuciarse para hacer las cosas, y es lo más lejano de un procrastinador. Debajo de la postura de 6’4 ″ de John hay un corazón de oro. Él es exagerado y sociable, ¡y no lo querrías de otra manera!”

3. Odom y su esposo dirigen una empresa familiar de carreras, Odom Racing, junto con su empresa de construcción

Junto con el negocio de la construcción, Trashelle y John Odom también están involucrados en una empresa de carreras, Odom Racing. En su Instagram, Trashelle escribió en la biografía: “Somos una familia de carreras”.

El sitio web de Odom Racing dice: “Odom Racing comenzó como John Odom corriendo por todo el país y, al igual que todos nosotros con pasión, estaba decidido a ser el mejor. En el camino, Trashelle Odom comenzó a correr junto a Hudson Odom. Mientras viajamos por el país, hemos conocido a personas maravillosas en el camino y apadrinamos a algunas de ellas, incluidas Bridget Burgess y Mac Brosnan. Nos encantaría mostrarte más, solo síguenos en nuestro viaje”.





La página de Instagram de la compañía de carreras muestra varias fotos de Trashelle Odom en eventos y productos de modelaje que vende la compañía. También tienen un canal de YouTube donde documentan sus aventuras en familia.

En un video de preguntas y respuestas de YouTube, Trashelle Odom dijo: “No crecí con dinero. Así que pensé que tener cualquier automóvil que realmente condujera sería genial. No estoy bromeando, estaba como, ‘¿Por qué alguien se queja cuando un auto realmente corre y te lleva a algún lado, del punto a al punto b?’. Solo pensé que tener un auto sería bueno. Tuve que trabajar duro para conseguir mi primer auto. … Todo es mejor de lo que pensaba. Tenía muchos sueños de lo que quería en la vida. Pero más el tipo de hombre con el que quería estar, cómo quería criar a mis hijos, todo tipo de cosas diferentes. 100% es mucho mejor. Realmente nunca pensé que podría tener eso. Realmente nunca pensé que podría tener un hombre que me tratara como una reina, trabaja todo el día y nos vamos de viaje y todas estas cosas son increíbles. Nuestros hijos lo son todo. Todo lo que tenemos es definitivamente bueno, pero no se compara con mi vida familiar. Es mucho mejor de lo que jamás imaginé”.

4. Los Odom han donado $100,000 al Super PAC pro-Trump que Lewandowski estaba ejecutando, informes de Politico

Los Odom son “relativamente recién llegados a la escena de los donantes republicanos” y dieron $100,000 al súper PAC pro-Trump que dirigía Lewandowski, según Politico. Los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que la empresa constructora de Odoms, HMH Construction LLC, contribuyó con $ 60,000 al PAC en junio de 2021. Los registros de la FEC muestran las contribuciones realizadas al MAGA Action PAC hasta agosto de 2021.

John Odom publicó una foto que él y su esposa se tomaron con Trump en CPAC en julio de 2021. Odom escribió en Facebook: “Cualquiera que me conozca sabe cuánto amo este país, el presidente Trump y este gran estado en el que vivimos. Tuve la oportunidad para reunirse con el presidente Trump y tantos otros patriotas en CPAC a principios de este mes. Esta no fue solo una sesión de fotos, sino una mesa redonda con el presidente Trump, el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, Mike Lindell, la gobernadora de SD Kristi Noem, Stephen Miller, Dave McIntosh del Club for Growth y algunos otros que reconocería de la televisión”.

John Odom agregó: “En la reunión, el presidente y yo estábamos hablando sobre Idaho, el desarrollo de bienes raíces y la necesidad de un liderazgo real en nuestro gran país y en todo el mundo. ¡Fue tan increíble sentarse y hablar con el presidente Trump! Después de la mesa redonda, el presidente se dirigió a CPAC, donde yo estaba al frente animándolo a él y a nuestro país. Al concluir sus palabras y con una sala llena de grandes patriotas, me sorprendió una gratitud increíble. Vengo de comienzos humildes, cuando era joven tomé algunas decisiones incorrectas, pero solo en Estados Unidos una persona puede realmente cambiarse a sí misma y sus circunstancias. Doy gracias a Dios todos los días por las bendiciones de una familia, amigos y una carrera increíbles. Realmente soy una historia única en Estados Unidos”.

5. El esposo de Trashelle Odom, John Odom, dijo en una declaración: “Amo a mi esposa y quiero responsabilidad ahora”

En un comunicado, John Odom dijo sobre el incidente con Lewandowski: “Amo a mi esposa y quiero rendir cuentas ahora”. Añadió que están “explorando nuestras opciones legales en este momento” y quieren “asegurarse” de que Lewandowski “no pueda dañar a nadie más”. No estaba claro de inmediato si Odom planeaba explorar una investigación criminal o una posible acción civil contra Lewandowski. Según Politico, Trashelle Odom asistió a la cena con su hermana y su hijastro. Los Odom amenazaron con exigir un reembolso completo de sus contribuciones si Lewandowski no era eliminado del PAC, según The Daily Beast.

Lewandowski fue acusada anteriormente de abofetear a la cantante pro-Trump Joy Villa en 2017. Presentó un informe policial después del incidente en el Trump International Hotel en Washington, DC, pero no se presentaron cargos, según CNN. Lewandowski fue acusado de agresión en 2016 durante la primera campaña presidencial de Trump. Fue acusado de agarrar a la reportera Michelle Fields en un evento de campaña. Fields estaba trabajando para el sitio web de derecha Breitbart en ese momento. El fiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Aronberg, luego se negó a procesar a Lewandowski en ese caso, según NBC News.

El portavoz de Trump, Taylor Budowich, tuiteó: “Pam Bondi, la muy talentosa y honorable frmr AG de FL, tiene toda nuestra fe y confianza en hacerse cargo de MAGA Action. Corey Lewandowski continuará con otros esfuerzos y queremos agradecerle su servicio. Ya no estará asociado con Trump World”.

