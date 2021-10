¿Quién es Bryon Noem, esposo de Kristi Noem?

Bryon Noem es el esposo de la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem. Creció en una granja en una pequeña ciudad de Dakota del Sur y ahora dirige una agencia de seguros y ha sido entrenador de baloncesto. Los Noems tienen tres hijos. Noem ha sido el primer caballero del estado desde 2019, cuando su esposa fue elegida gobernadora de Dakota del Sur.

El 29 de septiembre de 2021, Kristi Noem respondió a los rumores de una aventura que se estaba difundiendo en las redes sociales al tuitear: “Estos rumores son basura total y una mentira repugnante. Estos viejos y cansados ​​ataques contra las mujeres conservadoras se basan en la falsedad de que no podemos lograr nada sin la ayuda de un hombre. Amo a Bryon. Estoy orgulloso de la familia temerosa de Dios que hemos criado juntos. Ahora vuelvo al trabajo”.

El sitio web conservador American Greatness informó por primera vez sobre los rumores de que Noem estaba teniendo una aventura con el exasesor de Trump y estratega republicano Corey Lewandowski. Bryon Noem y Lewandowski, quien también está casado y tiene hijos, no han comentado sobre el escándalo político.

Lewandowski dirige el súper PAC pro-Trump Make America Great Again Action y ha estado aconsejando a Noem en medio de especulaciones de que podría reemplazar a Mike Pence en un posible boleto presidencial de Trump en 2024, según The New York Times.

Esto es lo que necesita saber sobre Bryon Noem, el esposo de Kristi Noem:

Bryon Noem nació el 18 de diciembre de 1969 en Bryant, Dakota del Sur, en el condado de Hamlin, y se crió en la granja de su familia, según su biografía en el sitio web del estado de Dakota del Sur. Se graduó de la Universidad Estatal del Norte en Aberdeen, Dakota del Sur, según su biografía estatal.

Los padres de Bryon Noem, Al Noem y Sharon Noem, todavía viven en Dakota del Sur y Kristi Noem los ha presentado en las redes sociales durante sus campañas para cargos políticos.

Bryon Noem dijo en el sitio web del gobernador: “Yo también tengo el privilegio de desempeñar un papel en este esfuerzo. Como Primer Caballero, mi misión es bastante simple: quiero celebrar Dakota del Sur y todas las cosas que la hacen especial. Quiero recordarle a la gente las gemas ocultas en nuestras pequeñas ciudades, los lugares fuera de lo común. Estas ciudades natales son el corazón de nuestro estado y quiero destacarlas. Quiero recordarle a la gente que estos son algunos de los mejores lugares para formar una familia o iniciar un negocio. Esta es nuestra cultura. Esto es lo que somos. Esto es Dakota del Sur”.

Noem es tres años mayor que su esposa. Ambos asistieron a la escuela secundaria en Bryant, Dakota del Sur. Se casaron en 1992 en Watertown, Dakota del Sur, cuando Kristi Arnold Noem tenía 20 años. Ella era estudiante en la Universidad Estatal de Dakota del Sur en ese momento y habían estado saliendo durante algunos años, según el sitio web de su campaña.

“Bryon a menudo dice que la mejor decisión que tomó fue casarse con Kristi Arnold, una chica de su escuela secundaria que solo quería convertirse en granjera y ranchera”, dice el sitio web del gobernador. “Juntos, han operado una granja y un rancho, han abierto una heladería, han ayudado a administrar un restaurante familiar y han emprendido muchas otras empresas comerciales”.

Kristi Noem escribió una publicación sobre su esposo en 2019 durante su primer año en el cargo como gobernadora, sobre lo difícil que era dirigir el estado y estar con su familia:

En medio de informes de que Noem tuvo una aventura con Lewandowski, su ex directora de políticas, Maggie Seidel, le dijo al Washington Examiner: “Hay mucho en lo que estar en desacuerdo con Noem. o uno, creo que es indignante que continúe afiliado a Corey Lewandowski, pero inequívocamente, no hay evidencia de que ella se separó del matrimonio. Es solo una mentira escandalosa “. Seidel llamó a Lewandowski un “vagabundo” y agregó: “Bajo ninguna circunstancia diría que ella abandonó el matrimonio”.

Los Noem son padres de tres hijos, dos hijas, Kassidy Noem Peters y Kennedy Noem, y un hijo, Booker Noem. También tienen un nieto, la hija de Kassidy, Adeline “Addie” West Peters, que nació en junio de 2021. Krisi Noem escribió en Instagram sobre su esposo e hijos:

Kennedy Noem es una estudiante de posgrado en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee, y ha trabajado en política, incluso como pasante en la oficina del representante Kevin McCarthy, como analista de políticas para su madre y como directora de finanzas de la campaña para gobernador de su madre, según a su página de LinkedIn. Booker Noem es un recién graduado de secundaria y estudiante universitario que se dirige a la Escuela de Discipulado y Entrenamiento, según el Instagram de su madre.

Kassidy Peters está casada con Kyle Peters, un consultor de agronegocios y desarrollo en A1 Development Solutions en Sioux Falls, según su LinkedIn. Kyle Peters trabajó anteriormente en la Oficina de Desarrollo Económico del gobernador.

Kassidy está en el centro de un escándalo político en Dakota del Sur. Según The Associated Press, se está investigando si su madre usó su oficina para influir en los esfuerzos de su Kassidy para obtener una licencia de tasador de bienes raíces del estado.

El 29 de septiembre de 2021, Kristi Noem tuiteó sobre el escándalo que rodeaba a su hija: “Nunca pedí un trato especial para Kassidy. Otros pasaron por el mismo proceso que hizo Kassidy. Aquí están los hechos: He escuchado durante años lo difícil que es convertirse en tasador en Dakota del Sur, lo que dificulta a los habitantes de Dakota del Sur comprar una casa. He estado trabajando durante años para arreglar ese proceso, y firmé una legislación a tal efecto en esta última sesión”.

Anteriormente tuiteó: “Escucha, lo entiendo. Me inscribí para este trabajo. Pero ahora los medios de comunicación están tratando de destruir a mis hijos. Esta historia es solo otro ejemplo del doble rasero que existe con los medios … perseguir a los conservadores y sus hijos mientras ignora a los liberales #AskTheBigGuy”

Bryon Noem dirige Noem Insurance en Bryant y también es entrenador de baloncesto de los Hamlin High School Chargers, según el sitio web del gobernador. Anteriormente trabajó en la granja de su familia y lanzó otras empresas comerciales con su esposa. Trabajó en Bryant State Bank como agente de seguros antes de comprar el negocio de seguros del banco y convertirlo en su agencia. Su agencia se enfoca en seguros de cosechas.

Bryon Noem ha hecho de las pequeñas ciudades un foco de sus esfuerzos como primer caballero de Dakota del Sur, según el sitio web del gobernador. “Estoy orgulloso de ser de una zona rural de Dakota del Sur. Es donde aprendí los valores del trabajo duro y la autosuficiencia, donde Kristi y yo decidimos criar a nuestros hijos, donde comenzamos un negocio de seguros y un pabellón de caza, y donde mi familia ha cultivado y criado un rancho durante un siglo. Pero muchas ciudades pequeñas como la nuestra están luchando hoy. El tamaño de las clases está disminuyendo. Las empresas no pueden permitirse el lujo de permanecer abiertas. Y menos niños regresan a casa a la granja o al rancho”, dijo su sitio web.

“Si bien Dakota del Sur ha crecido en más de 100,000 personas desde 2000, la población rural ha disminuido. Ver florecer a nuestras comunidades más grandes es emocionante, pero quiero asegurarme de que tampoco perdamos la cultura rural de Dakota del Sur ”, dijo Noem en el sitio web del gobernador. “Quiero recordarle a la gente que estos son algunos de los mejores lugares para formar una familia o iniciar un negocio. Quiero demostrar que vale la pena celebrar y promover nuestra forma de vida aquí. Quiero escuchar las historias de las personas y aprender de sus experiencias, luego compartirlas con los demás”. Bryon Noem agregó:

I want to highlight the good things that are happening in our smaller communities and listen to people tell stories about their hometowns. In our world today, I think we’ve gotten away from just listening. I want to bring that back. Whether it’s hearing the stories of a veteran over morning coffee in a café… shooting hoops with the mayor and hearing about the good and tough times a town has gone through… eating ice cream and learning about the heritage of a community… our hometowns have stories to tell and I want everyone in South Dakota to hear them.