Así quedó destrozada por el tornado la fábrica de velas de Mayfield [IMÁGENES]

La fábrica de velas de Mayfield en Kentucky fue destruida por el tornado masivo que atravesó varios estados, atrapando a la gente bajo los escombros. El nombre de la empresa es Mayfield Consumer Products.

CNN describió a Mayfield, una ciudad de poco más de 10,000 habitantes, como la “zona cero” del enorme tornado que afectó varios estados, lo que significa que es la zona más afectada de Kentucky.

Una empleada de la compañía de velas, Kyanna Parsons-Perez, transmitió en vivo un video de Facebook mientras estaba atrapada entre los escombros de la fábrica de velas. Puede ver su video a continuación, pero tenga en cuenta que algunos espectadores pueden encontrarlo perturbador.

“Vamos a estar bien”, dice, explicando que su cumpleaños está a sólo 10 horas y pidiendo a otras personas que le canten feliz cumpleaños.

El 11 de diciembre, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que el número de muertos en el estado era de más de 70; podría exceder los 100, informó Weather.com.

“Ahora estoy seguro de que el número está al llegar a los 70. De hecho, puede terminar superando los 100 antes de que termine el día”, dijo Beshear, según Weather.com. “El daño es aún peor ahora que tenemos la primera luz”.

Entre los muertos hay decenas de personas en la fábrica de velas en Mayfield, una ciudad que sufrió una destrucción masiva. Más de 110 personas estaban dentro de la compañía de velas cuando golpeó el tornado, según CNN. La gente quedó atrapada bajo los escombros durante horas, informó CNN.





12-10-2021 Mayfield, KY Unreal damage up close ***NOT FOR BROADCAST*** Contact Brett Adair with Live Storms Media to license. brett@livestormsmedia.com Updated video of homes businesses and City Buildings destroyed by Friday Evenings tornado in Mayfield, KY Unreal. The damage is massive! These people need your Prayers! 2021-12-11T12:18:28Z

“El nivel de devastación es diferente a todo lo que he visto”, dijo Beshear en una conferencia de prensa al mediodía. “Este será, creo, el sistema de tornados más mortífero que jamás haya atravesado Kentucky”.





LIVE: Kentucky Gov. Andy Beshear to give update on aftermath of severe weather Governor Andy Beshear is providing an update on how rescue and clean-up efforts are going in parts of Kentucky following severe weather. Updates: whas11.com/article/news/kentucky/kentucky-tornado-candle-factory-weather/417-8e3fd031-01ed-438c-b92b-2d6bf976ef13 Subscribe to WHAS11's channel for updates: youtube.com/channel/UCTvZcgH_rsvaGuZ8mU5jpnA?sub_confirmation=1 Follow WHAS11 on Social: Facebook: facebook.com/WHAS11 Twitter: twitter.com/WHAS11 Instagram: instagram.com/whas11/ Download the WHAS11 News app Apple: apple.co/325dTnY Android: bit.ly/3hfvOg8 2021-12-11T16:49:13Z

Esto es lo que necesita saber:

Mayfield ha sido “devastado”, dijo el gobernador

“A roof collapse at a candle factory has resulted in mass casualties.” Kentucky Governor, Andy Beshear says the city of Mayfield “has been devastated” by a tornado outbreak. Get more on this story: https://t.co/jMKm8bW7ae pic.twitter.com/fUtINPs5so — Sky News (@SkyNews) December 11, 2021

El gobernador confirmó en una conferencia de prensa que hubo “bajas masivas” en la fábrica de velas de Mayfield.

En la conferencia de prensa del mediodía, Beshear dijo que acababa de llegar de la fábrica.

“Vamos a perder muchas vidas en esa instalación”, dijo. “Rezo para que haya otro rescate. Rezo para que haya uno o dos más. Pero es una situación muy desesperada en este momento”.

Beshear dijo que después de ver lo que queda de la fábrica de velas, cree que la cantidad de personas que han sido sacadas vivas de los escombros es “absolutamente increíble”.

Describió la maquinaria pesada trabajando en la escena, viendo autos desde el estacionamiento sobre los escombros y sabiendo que hay enormes tambores metálicos de químicos corrosivos dentro del edificio nivelado.

“Es bastante terrible presenciar”, dijo.

Business Insider describió la fábrica de velas como “una empresa familiar que produce velas de marca y productos de fragancias para el hogar”.

A violent tornado has raked through Mayfield, #KYwx tonight. Numerous folks were hurt & trapped or missing inside the Mayfield Consumer Products building. S&R Continues. Building completely destroyed with vehicles in the roof of it. Governor reporting 50 fatalities in town. pic.twitter.com/LuzwL4xPwC — Brett Adair (@AlaStormTracker) December 11, 2021

Dijo que decenas de miles de habitantes de Kentucky estaban sin energía. Dijo que estaba “absorbiendo las noticias difíciles en tiempo real” y que estaba en contacto con el alcalde de Mayfield y los jueces del condado. El palacio de justicia también resultó dañado, su bandera hecha jirones ondeando al viento.

Antes de la medianoche, declaró el estado de emergencia y activó la Guardia Nacional, incluidos expertos en búsqueda, extracción y limpieza de escombros.

“La policía estatal ha estado trabajando toda la noche para salvar vidas”, dijo el gobernador.

“Un par de lugares se han visto increíblemente afectados”, dijo en otra conferencia de prensa, citando a Mayfield. Dijo que el tornado tocó tierra y permaneció en el suelo durante 227 millas.

“Kentucky está unido hoy”,… Esto no es cosa de un día”.

Dozens of people are dead after tornadoes and severe storms hit the central U.S., with at least 70 estimated killed in Kentucky alone. In Mayfield, Ky., a candle factory was hit, leading to multiple fatalities. https://t.co/2FBYLDy7rR pic.twitter.com/jNeeaVM8eJ — NPR (@NPR) December 11, 2021

Los funcionarios dijeron en la conferencia de prensa que la estación de policía fue destruida por la tormenta. La policía está comenzando turnos de 12 horas y otros departamentos han acudido a la comunidad para ayudar. Habrá toque de queda a las 7 p.m. el 11 de diciembre de 2021 en Mayfield.

“Este es probablemente el día más difícil de mi vida”, dijo el juez ejecutivo del condado de Graves, Jesse Perry, durante la conferencia de prensa. “Necesitamos sus oraciones, necesitamos su ayuda”.

La fábrica de velas estaba contratando personal





Play



Storms collapse Candle Factory in Mayfield, KY 2021-12-11T13:28:33Z

El sitio web de la fábrica de velas declaró: “¡Estamos contratando! Muchas vacantes disponibles para puestos de producción para el primer y segundo turno”.

Las personas dejaron reseñas de Google sobre la empresa. “¡Muy buen lugar para trabajar! Gente agradable con la que trabajar y buena gestión. Mis turnos largos ni siquiera parecían turnos largos aquí porque me mantuve ocupada y eso me ayudó a pasar el tiempo más rápido. ¡Un lugar fantástico para crecer con la empresa!” escribió una mujer.

Otra mujer escribió: “Trabajé para Mayfield Consumer Products durante dos años y medio. Puede ser un desafío, pero muy gratificante. Allí hay gente muy agradable. Siempre hay espacio para crecer en la empresa si tiene una buena ética de trabajo y es confiable. Esto es lo que tú haces”.

Parsons-Perez describió el momento en el que “todo se vino abajo”

Chilling video shows the cries of a candle worker trapped inside a factory after a deadly tornado collapsed their building. Kyana Parsons-Perez is speaking out on this horrifying experience amid severe tornado storms across the country. pic.twitter.com/zsr0rhc3RQ — TODAY (@TODAYshow) December 11, 2021

Kyanna Parsons-Perez estuvo atrapada durante dos horas dentro de la empresa de velas. “Fue extremadamente aterrador”, le dijo a TODAY. “Todo pasó tan rápido”. Dijo que estaban en una zona para protegerse de la tormenta. Dijo que las luces parpadeaban y luego sintieron una ráfaga de viento. Sus oídos empezaron a estallar. “Y luego … todo cayó sobre nosotros”. Escuchó gritos.

Dijo que era una empresa diversa y escuchó a los empleados gritar y orar en español.

Ella dijo que fue “absolutamente la cosa más aterradora que he experimentado en toda mi vida”, y agregó: “No pensé que lo iba a lograr”. Su espalda estaba contra la pared cuando golpeó el tornado. Al principio no podía sentir sus piernas. Fue un “completo desastre”, dijo. El hombre que la rescató dijo que tenía unos cinco pies de escombros encima, dijo Parson-Perez.

Según Yahoo, transmitió en vivo en Facebook antes de ser rescatada, pidiendo a sus compañeros de trabajo que le cantaran el feliz cumpleaños.

