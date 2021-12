Joan Laporta promete a los Culés fichajes en enero [VIDEO]

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha prometido a los aficionados que el club intentará reforzar la plantilla del primer equipo en enero tras la decepcionante salida anticipada del club de la Liga de Campeones.

Laporta publicó un vídeo en las redes sociales el viernes 10 de diciembre en el que les dijo a los aficionados que el club está trabajando duro para intentar mejorar el equipo a pesar de las continuas dificultades económicas de los catalanes.

Despite the difficulties, we will strengthen the first team. Now more than ever, we have to row in the same direction, and do what's best for Barça. pic.twitter.com/TUbOTd3J21

