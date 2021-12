El mundo de UFC reaccionó a la victoria de Julianna Peña sobre Amanda Nunes

Los fanáticos presenciaron posiblemente la mayor sorpresa en la historia de la pelea por el título de UFC la noche del sábado 11 de diciembre cuando Julianna Peña derrotó a la mejor mujer por consenso apodada de “GOAT”, Amanda Nunes.

Los dos se conocieron en el evento principal de UFC 269 el 11 de diciembre de 2021 en Las Vegas, Nevada. Después de una dura primera ronda, Peña se puso de pie y lanzó a Nunes en la segunda ronda, atrapando a la entonces campeona de las 135 libras varias veces y lastimándola en el camino hacia una victoria con un estrangulamiento trasero.

Fue la primera derrota de Nunes dentro del octágono desde el año 2014. Aunque “The Lioness” fue derrotada por “The Venezuelan Vixen”, sigue siendo la campeona indiscutible de peso pluma de las mujeres.





Varios de los compañeros de los combatientes reaccionaron a la pelea. El campeón de peso welter de UFC, Kamaru Usman, tuiteó: “¡¡¡Wooooooooooow!!! ¿¿Qué acabo de ver?? ¡¡¡Peñaaaaaaaa!!!”

Wooooooooooow!!! What did I just watch?? Peñaaaaaaaa!!! #UFC269 — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) December 12, 2021

El ex campeón de UFC en dos divisiones, Henry Cejudo, tuiteó: “Nunes no usó su poder correctamente. Se emocionó, grabó debido al agotamiento (sin piernas en el estrangulamiento) Peña tenía razón: Will ganó esta pelea. Felicidades Juliana Peña”.

Nunes didn’t use her power correctly. Got to emotional, taped due to exhaustion.(no legs in choke) Peña was right Will won this fight. Congrats Juliana Pena #ufc269 — Henry Cejudo (@HenryCejudo) December 12, 2021

La ex campeona de peso pluma de UFC y actual campeona de Bellator, Cris Cyborg, compartió una imagen en una llamada telefónica del presidente de UFC, Dana White, y tuiteó: “felicidades

@VenezuelanVixen #CyborgVsNunes2”.

El ex campeón interino de peso ligero de UFC Tony Ferguson felicitó a Peña:

Great Fight @VenezuelanVixen # Jab🥇Central 🥊💨🍃 Well Earned -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) December 12, 2021

Stephen “Wonderboy” Thompson, el mejor clasificado de peso welter de UFC, tuiteó: “WWOOOOOOOOWWWWW. ¡¡¡¡PEÑA!!!!!.

El ex campeón de peso welter de Bellator y ONE, Ben Askren, tuiteó: “¿¿¿¿¿¿¿Pierde el estatus de GOAT por atragantarse con la parte trasera ???”

Do you lose GOAT status for getting rear naked choked with no boots in??? — Funky (@Benaskren) December 12, 2021

Bryce Mitchell, peso pluma de UFC, tuiteó: “Lo llamé en mi IG”.

Called it on my IG — Bryce Mitchell (@ThugnastyMMA) December 12, 2021

Continuaron las reacciones sobre la inesperada victoria de Peña

La página oficial de Twitter de UFC tuiteó: “SÓLO SUCEDIÓ.”

Angela Hill, peso paja de UFC, tuiteó: “¡¡¡¡¡¿Qué?!!!!!!!”

Aaron Bronsteter de TSN tuiteó: “Esa debe ser la mayor sorpresa en la historia de la pelea por el título de UFC. Más grande que Serra sobre GSP y Holm sobre Rousey.

That has to be the biggest upset in UFC title fight history. Bigger than Serra over GSP and Holm over Rousey. — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) December 12, 2021

El coanfitrión de “Morning Kombat”, Luke Thomas, escribió: “Si escuchaste Morning Kombat, la victoria de Peña aquí no debería ser tan sorprendente. Fuiste advertido”.

If you listened to Morning Kombat, Pena winning here shouldn't be that surprising. You were warned. — Luke Thomas (@lthomasnews) December 12, 2021

Kelsey McCarson de Heavy tuiteó: “Absolutamente sorprendente sorpresa”.

Absolutely amazing upset. — Kelsey McCarson (@kelsey_mccarson) December 12, 2021

Chamatkar Sandhu de BT Sports tuiteó: “El MMA sigue siendo el deporte más impredecible del mundo. Escenas increíbles. ¡Haz una reverencia, Julianna Peña!

MMA remains the most unpredictable sport in the world. Unbelievable scenes. Take a bow, Julianna Peña! https://t.co/bBHiWH7tcz — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) December 12, 2021

El ex luchador de UFC y ex campeón de peso welter de Bellator, Will Brooks, tuiteó: “No estoy seguro de por qué Amanda decidió quedarse en una pelea de armas como esa. Amanda no ha hecho eso ni ha permitido que nadie la lleve allí en mucho tiempo”.

I'm not sure why Amanda decided to stay in a gun fight like that. Amanda hasn't done that or allowed anyone to get her there in a very long time. #UFC269 — Will Brooks (@ILLxWillBrooks) December 12, 2021

Resultados completos de UFC 269

Tarjeta principal

• Charles Oliveira def. Dustin Poirier a través de estrangulamiento trasero desnudo en el tercer asalto

• Julianna Peña def. Amanda Nunes a través de un estrangulamiento trasero desnudo en la segunda ronda

• Geoff Neal derrotó a Santiago Ponzinibbio por decisión dividida (28-29, 30-27, 29-28)

• Kai Kara-Francia der. Cody Garbrandt por nocaut técnico en el primer asalto

• Sean O’Malley def. Raulian Paiva por nocaut técnico en el primer asalto

Tarjeta preliminar

• Josh Emmett def. Dan Ige por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27)

• Dominick Cruz def. Pedro Munhoz por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

• Tai Tuivasa def. Augusto Sakai por nocaut en el segundo asalto

• Bruno Silva der. Jordan Wright por nocaut técnico en el primer asalto

Tarjeta preliminar anticipada

• Andre Muniz def. Eryk Anders a través del brazo de primera ronda

• Erin Blanchfield derrota. Miranda Maverick por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

• Ryan Hall derrota a Darrick Minner por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-27)

• Tony Kelley def. Randy Costa por nocaut técnico en el segundo asalto

• Gillian Robertson def. Priscila Cachoeira a través del estrangulamiento trasero desnudo en la primera ronda

