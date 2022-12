Tormenta provoca nieve, fuertes lluvias y algunos tornados en varias zonas de EE.UU.

Este fin de semana, la Sierra Nevada, en el oeste de los Estados unidos, se vio afectada por intensas nevadas que se acompañaron de poderosas ráfagas de viento, y de un gran caudal de lluvia, que hicieron cerrar el servicio de los teleféricos y de las carreteras de montaña, en tanto que para las partes bajas entre California y Nevada, se emitió alerta de inundación y de avalancha.

Más de 250 millas (400 kilómetros) de la Sierra desde el norte de Reno hacia el sur hasta el Parque Nacional Yosemite permanecieron bajo advertencias de tormenta invernal hasta el domingo por la noche o el lunes temprano. Desde la estación de esquí Heavenly, en Lake Tahoe, a través de un video se pudo apreciar como el pasado sábado, la gran tormenta de vientos de hasta 100 millas (161 Km por hora), hizo tambalear las sillas del teleférico, por lo cual el medio de transporte fue cerrado por seguridad de todos los usuarios, de acuerdo con Univisión.

Hacia el sur, Mammoth Mountain informó que cayeron más de 20 pulgadas (51 cm) de nieve el sábado, con otros 2 pies (0.6 metros) posibles a medida que la cola del sistema se movía a través de la Sierra oriental.

El laboratorio de nieve de UC Berkeley Central Sierra, en Soda Springs, California, informó el domingo por la mañana que habían caído más de 43 pulgadas (110 cm) en un lapso de 48 horas. Por su parte, funcionarios del servicio de transporte, informaron el sábado que la carretera interestatal 80 en un tramo de 70 millas, en dirección hacia el este, cerró su paso desde Colfax, en el norte de California hasta la frontera con el estado de Nevada, “debido a la visibilidad cero”.

Fue necesario instalar cadenas en gran parte del resto de la I-80 y otras rutas en las montañas desde

Reno hacia Sacramento. Muchas otras carreteras clave se cerraron debido a las fuertes nevadas, incluido un tramo de la Carretera 89 de California entre Tahoe City y South Lake Tahoe, dijo la patrulla de carreteras, informó Univisión.

Storm Brings Rain, Hail in the Bay Area, Dumps Snow in Sierra Heavy snow fell in the Sierra Nevada as a winter storm packing powerful winds sent ski lift chairs swinging and closed mountain highways while downpours at lower elevations triggered flood watches Sunday across large swaths of California into Nevada. Stay connected: Follow us on Twitter: twitter.com/nbcbayarea Like us on Facebook: facebook.com/nbcbayarea Follow us on Instagram:… 2022-12-12T06:23:11Z

Se espera una semana de duro invierno

Up to 6 inches of snow is falling every hour in the Sierra. Our I-80 Donner Summit traffic camera is sure bouncing around because of the strong gusty winds. @CHP_Truckee @CaltransHQ @CHP_HQ pic.twitter.com/WGQ75ZSgJs — Caltrans District 3 (@CaltransDist3) December 10, 2022

La dura tormenta que atravesó el oeste del país, y que dejó serias afectaciones como caída de arboles sobre casas, inundaciones, y gran cumulo de nieve, entre otras afectaciones, no ha terminado del todo, y para esta semana se prevé que siga su trayectoria de costa a costa atravesando el país, y dejando a su paso nieve y lluvia.

El centro de los Estados Unidos también sufrirá desde el lunes el impacto de este mismo sistema de tormentas. “Una gran zona de bajas presiones se estaría moviendo durante gran parte de la semana para la zona este del país, desde el noroeste de California, cruzando por las Rocosas y después avanzando hacia los Grandes Lagos”, señaló Javier Serrano, meteorólogo de Univisión.

“Esta tormenta invernal llegará hasta el noreste del país impulsando detrás una masa de aire frío, ártico, con temperaturas en descenso que podrían llegar hasta el sur de la Florida”, agregó Serrano.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), ya la ciudadanía recibió un llamado de alerta. Zonas como las llanuras del Norte, del Centro, y el Medio Oeste Superior, están anunciadas para una tarde del lunes con gran caída de nieve y de lluvia helada, que hará descender la temperatura.

Heavy snow, drenching rain hit western US https://t.co/3xMldSZmGb pic.twitter.com/niwZQmxcwZ — The Hill (@thehill) December 11, 2022

De hecho, CNN informó que para el lunes, se emitió una amenaza leve (nivel 2 de 5) por clima severo para partes del centro/oeste de Kansas y Oklahoma hasta el noroeste de Texas.

“Serán posibles ráfagas de viento fuerte, granizo aislado y un par de tornados breves”, según el Centro de Predicción de Tormentas.

Dice este medio, que las ciudades con mayor amenaza de tormenta incluyen Garden City y Dodge City, en Kansas, y Woodward y Elk City, en Oklahoma. Un riesgo marginal (nivel 1 de 5) rodea el riesgo leve y podría traer tornados aislados, vientos fuertes y granizo de gran tamaño a Oklahoma City, Fort Worth y Tulsa.

“La amenaza se fortalecerá a un riesgo mayor (nivel 3 de 5) y se dirigirá hacia el este para el martes y está previsto que afecte gran parte del valle del río Mississippi inferior. El potencial de tiempo severo sigue siendo evidente desde partes del este de Texas hasta el área del Valle del Bajo Mississippi el martes y el martes por la noche”, advierte el SPC.

Las principales amenazas son los tornados fuertes, los vientos dañinos y el granizo de gran tamaño e incluyen Shreveport, Alexandria y Monroe.

Un ligero riesgo podría traer tornados, vientos fuertes y granizo de gran tamaño a Baton Rouge, Nueva Orleans y Jackson. Un riesgo marginal rodea al riesgo leve y podría llevar tornados aislados, granizo grande y vientos dañinos a Dallas y Houston. Para el miércoles, la amenaza se debilita a un riesgo leve (nivel 2 de 5) por tiempo severo y se enfoca principalmente en la Costa del Golfo.

Las principales amenazas son los tornados aislados, los vientos dañinos y el granizo de gran tamaño e incluyen Nueva Orleans, Mobile, Montgomery, Jackson y Panamá City, informó CNN.

“Será una semana ocupada mientras este sistema avanza por todo el país”, afirmó este domingo Marc Chenard, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en el centro nacional de College Park Maryland, informó NPR.

Massive Storm System Sweeps West With Heavy Snow, High Winds 38 million people east of Seattle are at risk for heavy snowfall of up to five feet. NBC’s Dana Griffin reports for Sunday TODAY on the storm’s treacherous combination of snow and gusty winds. » Subscribe to TODAY: on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you the latest headlines and expert… 2022-12-11T14:30:01Z

