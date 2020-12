Intensa tormenta de nieve avanza al Este de Estados Unidos

Prepara el chocolate caliente, porque esta semana millones de estadounidenses residentes desde Carolina del Norte hasta Massachusetts, están bajo alerta máxima por la intensa tormenta invernal que azota la costa este de los Estados Unidos, y que los expertos en meteorología califican como una de las más importantes y fuertes en los últimos años.

Los pronósticos climáticos indican que esta zona del país debido al evento, presentará fuertes ráfagas de vientos y nevadas que se acumularán en algunas áreas, alcanzando hasta dos pies (medio metro) de nieve, indicó cadena NBC News, y que van a estar acompañadas de lluvias heladas y precipitaciones que podrían provocar inundaciones.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronostican que esta tormenta de nieve invernal afectará significativamente el Noroeste y parte del Atlantico Medio hasta Nueva Inglaterra, entre los días miércoles y jueves.

Snow, sleet and freezing rain is moving north and east across the mid Atlantic region late this morning. Here are the latest snowfall and ice accumulation forecasts for the storm. pic.twitter.com/D6oTJ9bzAq — NWS Eastern Region (@NWSEastern) December 16, 2020

Entre 60 y 90 millones de personas ubicadas en esta parte de Norteamérica se verán afectados, con “una borrasca proveniente del sur, cargada de humedad y aire relativamente cálido, acompañado con aire frío gélido de tipo ártico, asociado a un anticiclón canadiense”, explica a 20minutos Francisco Martín León, experto en meteorología de Meteored.

The latest update on the expected nor'easter Wednesday-Thursday. For many areas this will be the first significant snowfall of the season. If you must travel, please exercise extra caution, and review your winter driving safety procedures. pic.twitter.com/mnRJZALKYf — NWS Eastern Region (@NWSEastern) December 14, 2020

Así mismo, se prevé los cortes de electricidad y la baja visibilidad en las carreteras, por lo que las recomendaciones de los meteorólogos advierten a los ciudadanos de tener mucha precaución, y evitar el salir de viaje por las carreteras del país.

¿Cuál es su trayectoria?

Todo indica que este sistema de tormentas que emprendió su recorrido en las Montañas Rocosas desde el martes, trayendo nieve a las llanuras del sur antes de encontrarse con aire más frío más al este, seguirá con lluvias heladas a lo largo de la interestatal 80 y en las montañas de Virginia, con una posible acumulación de hielo en Roanoke, Charlottesville, al oeste de Beckley, Virginia Occidental.

#16Dic 🇺🇸 Una alerta de tormenta de invierno está en vigor a partir de hoy, desde Georgia hasta Nueva York. Se espera que la tormenta de nieve traiga la mayor nevada en casi cinco años. Las proyecciones hablan de que pudiera caer más de un pie (30 centímetros) de nieve. #TVV https://t.co/iplYf9Ir4G — TVV Noticias (@TVVnoticias) December 16, 2020

Se extenderá con sus precipitaciones desde Carolina del Norte hasta Pensilvania, con fuertes nevadas en todo el área de los tres estados y Nueva Inglaterra, según muestran los mapas del Centro de Predicción del Tiempo. Se esperan acumulaciones de nieve más ligeras desde Indiana hasta New Hampshire para el miércoles, dijo el centro.

A storm system that has been bringing snow to the South/Central Plains will shift to the Appalachians and Western Carolinas tonight, then will spread north into the Mid-Atlantic and New England on Wednesday. In the West, a system will bring rain and mountain snow. pic.twitter.com/jUJv7EPKJx — National Weather Service (@NWS) December 16, 2020

Por su parte, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy declaró el estado de alarma desde las 2:00 de la tarde de este miércoles.

“Nuestra primera tormenta invernal del año está aquí. He declarado el estado de emergencia a partir de las 2:00 p.m. de hoy. Las agencias estatales están listas para responder y utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para garantizar la seguridad de los habitantes de Nueva Jersey” escribió en Twitter.

Our first winter storm of the year is here. I’ve declared a State of Emergency, beginning at 2:00 PM today. State agencies are ready to respond, and we will use every resource at our disposal to ensure the safety of New Jerseyans.https://t.co/urkpKIOlu8 pic.twitter.com/KFN6nflj4i — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 16, 2020

¿Afecta la tormenta la distribución de las vacunas contra el coronavirus?

De otro lado los vientos de gran fuerza, 40 a 56 Km, en algunas ocasiones con ráfagas de 72 km por hora, que se están presentando especialmente a lo largo de la costa, han despertado un poco la preocupación por como se vera afectada la repartición de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19.

De hecho el sistema de transporte ha hecho planes de contingencia para que frente a los problemas climáticos del momento, la distribución de la misma no se vea afectada.

La empresa de transportes FedEx no espera ningún “impacto significativo” en el servicio, escribió el lunes la portavoz de la compañía, Shannon Davis, en un correo electrónico, agregando que continuarán monitoreando el pronóstico.

“Estamos siguiendo todo eso”, dijo a Fox News en una entrevista. “Hemos puesto a personas de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) en cada lugar que las recibe. Esto es FedEx, este es el envío urgente de UPS; ellos saben cómo lidiar con la nieve y el mal tiempo, pero estamos en eso y lo estamos siguiendo. Tenemos un equipo de 15 meteorólogos que monitorean las condiciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tenemos planes de contingencia en caso de que veamos condiciones severas”. Concluyó.

Por su parte el general de Operation Warp Speed, Gustave Perna, dijo a los periodistas el lunes que su grupo hace planes que incluyen contemplar muchos problemas diferentes, y que el peor de los casos es un accidente de un vehículo o avión de reparto. El mal tiempo cae en el medio del espectro de problemas, dijo.

Algunas dosis se mantendrán en una “reserva de seguridad” en caso de que surja algún problema.

A continuación puede ver una trayectoria proyectada de la tormenta de nieve, proporcionada por NBC News:

Live: Tracking Winter Storm In Northeast | NBC NewsWatch a live tracker of the major winter storm expected to cover the Northeast with snow, ice and rain. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews NBC News is a leading source of global news and information. Here you will find clips from NBC Nightly News, Meet The Press, and… 2020-12-16T12:21:21Z

