Se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven

Se celebran 250 años del nacimiento de uno de los compositores musicales más celebres y reconocidos en el mundo, Ludwig Van Beethoven, de origen familiar holandés, pero quien nació el 16 de diciembre de 1770 el la ciudad de Bonn en Alemania. Tuvo una infancia poco feliz marcada por las adicciones al alcohol de sus abuelos y su padre, pero quien, entre todo lo malo logró preservar ese legado musical de su familia.

Beethoven con el talento heredado de su abuelo, le dio a su padre la idea de hacer de él un gran músico como Mozart, pero su caso no era igual de prodigioso al de este compositor, y requirió que Beethoven realizara mucho sacrificio. Esto no le importó a su papá, el cual decidió ser su primer maestro: uno brutal y torpe.

Para el niño de cuatro años la música no era algo que realizara a gusto, sino un deber que debia cumplir, y que se convirtió en algo peor cuando llegó su nuevo maestro, Tobias Pfeiffer, un compañero de juergas de su padre y maestro, quienes después de emborracharse hasta altas horas de la noche, despertaban y obligaban a Beethoven a tocar durante horas: “Fue un milagro que aquellas lecciones, dadas por un par de borrachos, a altas horas de la noche, no acabaran con mi interés por la música”.

A sus 11 años de vida Christian Gotlob Neefe, un organista, compositor de ópera y director de orquesta alemán, descubrió su talento, y con gran inteligencia y afecto logró encaminar su carrera musical. “Merece que se le apoye, que se le dé la oportunidad de viajar. Será un segundo Mozart si persevera”.

Así, la carrera de este niño tomó vuelo, comenzó a hacer sus composiciones, y a sus 17 años es aceptado en la orquesta de la corte, en donde realizó su primer viaje a Viena, capital musical de la época, y fue allí donde conoció a Mozart, quien se sorprende al escucharlo diciendo: “Oídle ¡Este muchacho dará de qué hablar!”.

Y si, hoy el mundo lo recuerda como el gran compositor musical que a pesar de su sordera dejó para la historia un legado maravillosamente exquisito que se resume en nueve sinfonías, siendo la Quinta la más popular de la historia y la Novena, la más importante; 32 sonatas, denominadas el Nuevo Testamento del piano, la llamada Claro de luna es bastante popular, 16 cuartetos de cuerdas que son la cumbre de la música de cámara, cinco conciertos para piano y uno para el violín.

· Beethoven · Sinfonía n.º 5 · Completa.Sinfonía n. º 5 en Do menor, Op. 67 (1804-1808), de Ludwig van Beethoven, con sus 4 movimientos: • Allegro con brio • Andante con moto • Scherzo (Allegro) • Allegro Créditos Música: Sinfonía n. º 5 en Do menor, Op. 67, de Ludwig van Beethoven, interpretada por “Fulda Symphonic Orchestra”, dirigida por “Simon Schindler”,… 2015-01-25T16:52:52Z

Todos los festejos que se tenían previstos para el celebre compositor alemán en este 2020, enfocados a la promoción turística de su país, fueron desvanecidos ante la situación alarmante del Covid-19, que dañó por completo todos los proyectos y propósitos diseñados para realizar una programación de eventos extraordinarios en torno al aniversario por el natalicio de este gran genio musical.

Sin embargo la Oficina Nacional Alemana de Turismo (ONAT) y de la Beethoven Jubiläums GmbH, sociedad pública coordinadora de la programación del “Año Beethoven”, determinó llevar las celebraciones BTHVN2020, como se le nombró al festejo, hasta finales de septiembre de 2021 en toda Alemania. Con esta determinación se podrá disfrutar de una oferta cultural por el cumpleaños de Beethoven, además de eventos divulgados en vídeo y streaming, lo que permite cumplir a cabalidad con las medidas de contingencia contra el Covid-19.

De esta manera, hoy miércoles 16 de diciembre tendrá lugar la “Noche Beethoven impulsada por Telekom”, una transmisión gratuita en streaming a través de MagentaTV y de las plataformas MagentaTV y bthvn2020.de (desde del 20.30 hora local) y en radiodifusión en el canal alemán WDR3 (desde las 20:04 h).

El 17 de diciembre, tendrá lugar el Concierto de Aniversario, con el magnífico pianista y director de orquesta Daniel Barenboim y la renombrada West-Eastern Divan Orchestra, que interpretarán el Tercer Concierto de Piano de Beethoven y su “Sinfonía del Destino” número cinco.

El concierto se retransmitirá en abierto por la televisión pública centroeuropea, 3sat, a partir de las 20.15, en la alemana WDR desde las 22.15 h. y en las emisoras afiliadas a la UER; también en las radios WDR 3, ARD y UER a partir de las 20.15 h. Asimismo, se podrá seguir en streaming online a través de bthvn2020.de, WDR.de, Deutsche Welle y a través de otros medios de comunicación afiliados a partir de las 20.15 h.

“Con las actividades de diciembre, que se transmitirán también por televisión, radio e Internet, queremos que el mayor número posible de personas participen en el cumpleaños de Beethoven”, explica Ralf Birkner, director comercial de la Beethoven Jubiläums GmbH.

On his 250th anniversary, we pay tribute to the great composer Ludwig van Beethoven.

His Ode to Joy, the official anthem of our Union, expresses the European ideals of freedom, peace and solidarity in the universal language of music.

🎶We thank the Oxalys Ensemble from Brussels pic.twitter.com/LDsJoucpbZ

— David Sassoli (@EP_President) December 16, 2020