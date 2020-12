Estrella de Instagram acusada de matar a su madre y arrancarle los órganos mientras estaba viva

La conocida instagramer, Anna Leikovic, de 21 años de edad, ha sido acusada de apuñalar a su madre y luego arrancarle el corazón mientras aún estaba viva, aseguró la policía. Según noticias de Komsomolskaya Pravda, los agentes policiales informaron que la adolescente “apuñaló a su madre con un cuchillo y luego le cortó el corazón aún estando viva”.

Según el medio, Anna Leikovic también le cortó los pulmones y los intestinos a su madre con el cuchillo de la cocina antes de ducharse e ir a encontrarse con su novio en la ciudad de Comrat, Moldavia. Fuentes policiales dijeron al medio de comunicación que la joven ha sido acusada de asesinato y, aunque la investigación está en curso, ella es la única sospechosa de este caso.

Anna Leikovic, quien comparte fotos de su trabajo como modelo y su estilo de vida con sus más de 10,000 seguidores en Instagram, también es estudiante de medicina, informó Daily Mail.

Anna Leikovic compareció ante el tribunal luego de ser arrestada, pero los motivos que la llevaron a cometer este suceso no se han conocido

La joven de 21 años de edad hizo su primera aparición en el tribunal de justicia y el video de la sala muestra a la influencer acostada en el banco y limpiándose las uñas antes de sentarse cuando el juez entró, escribió el Daily Mail. Según el medio, cuando un periodista le preguntó si era culpable del brutal crimen, Anna Leikovic se rió y respondió: “Adiós”.

El portavoz de la policía Lyubov Yanak le dijo a Komsomolskaya Pravda que todavía están trabajando para encontrar el motivo que llevó a Anna Leikovic a cometer este asesinato contra su madre de 40 años, pero el medio informó que su madre pudo haber pensado que su hija era adicta a las drogas y había estado tratando de llevarla a su hija a un centro de rehabilitación de drogas. El medio informó que Leikovic se enojó con su madre por esto, lo que provocó el ataque con arma blanca.

Sin embargo, su tío negó estas informaciones, aseguró el Daily Mail, y dijo: “Esta era una muy buena familia. Praskovya amaba tanto a su hija y pasó tanto tiempo con ella como pudo. La policía tardó dos horas en decirme que Anna era la principal sospechosa. Ni siquiera podía imaginar esto”. La fiscalía le dijo al medio que el crimen aún está siendo investigado.

El padre de Leikovic se postuló para ser gobernador en Gagauzia, Moldavia

Después del arresto de Anna Leikovic, Komsomolskaya Pravda informó que su padre, Vasily Aladov, se postuló para ser gobernador de la región autónoma de Gagauzia en el año 2019, pero no pudo lograr serlo porque no reunió suficientes firmas. El padre de Leikovic también tiene un hijo que aún es un niño pequeño y publicó una foto con la familia el año pasado, escribió el medio.

Aladov es un hombre bastante rico de la región, informó el medio, y posee grandes extensiones de tierra y una granja avícola. La fiscalía de Gagauzia dijo a Komsomolskaya Pravda que el crimen no estaba relacionado con ninguna guerra contra las drogas en la región y no creen que el padre de Leikovic esté involucrado en el tráfico de drogas.

Lyubov Yanak dijo que Anna Leikovic seguirá siendo interrogada, pero no ha dicho si la joven confesó o no el horrible crimen. “En este momento puedo decir que está siendo interrogada, los policías están realizando ciertas diligencias en esta investigación para obtener y consolidar las pruebas”, dijo. “La detenida es la principal sospechosa, la probabilidad de que haya otros sospechosos simplemente no existe”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Detenida una niñera en Georgia por la muerte de una pequeña de dos años