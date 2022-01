Tori Yorgey, periodista de Virginia Occidental fue atropellada por un auto en vivo [VIDEO]

Tori Yorgey es una reportera de West Virginia que fue atropellada por un automóvil durante una transmisión en vivo. Puedes ver el video viral más adelante en este artículo.

Yorgey está en Twitter, donde se describe a sí misma como “Nacida y criada fuera de Filadelfia #GOBIRDS. Graduado de Penn State #WEARE. Reportero: @wsaznews”. Es reportera de WSAZ-TV en Charleston, West Virginia, pero se dirige a Pittsburgh. El incidente ocurrió en Dunbar, Virginia Occidental.

La gente quedó impresionada por su compostura después de ser atropellada por el auto; ella no apareció gravemente herida en el video.

“¡Guau, esta reportera es atropellada por un automóvil y se para para terminar la toma en vivo!” tuiteó otro periodista.

La locutora de ESPN, Molly McGrath, tuiteó: “No puedo dejar de pensar en esto. Tori Yorgey es atropellada por un automóvil durante su toma en vivo, les asegura a todos que está bien, todo mientras arregla su propia toma de cámara. La cara de llanto en voz alta de la banda de un solo hombre nunca se aprecia lo suficiente”.

Tori Yorgey today is the most positive thing i have seen on television in 2022👏👏👏👏 pic.twitter.com/tUavGFEMqq

Joshua Axelrod, un reportero del Pittsburgh Post-Gazette, escribió que Yorgey se dirige a esa ciudad: “Yinzers: Conozca a @WSAZToriY, quien se unirá a @wtae el 1 de febrero como reportero nocturno. Dato curioso: rechazó ofertas en Baltimore y Cleveland para trabajar en Pittsburgh”.

Él la citó diciendo: “Estoy emocionado de ver lo que Steel City tiene para ofrecer y lo que me espera allí”. Ella tuiteó: “¡Próxima parada, Pittsburgh! Extrañaré a todos en este Tri-State, pero estoy muy emocionado por lo que está por venir. ¡Gracias a todos por el apoyo estos últimos tres años! ”

Esto es lo que necesita saber:

En el video, el presentador Tim Irr dice: “Y ahora estamos empezando a experimentar, lamentablemente, en el congelamiento y el deshielo, vemos esto, roturas de tuberías de agua”.

Luego, el automóvil o camión golpea a Yorgey. Pero ella se vuelve a levantar.

“Oh, Dios mío, me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien. Me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien, Tim”, dijo.

“Estoy bien; todos estamos bien. Estoy bien, sí, eso es televisión en vivo para ti; está todo bien. De hecho, a mí también me atropelló un coche así en la universidad”.

Luego habló con alguien fuera de cámara y le dijo: “Estoy muy contenta de estar bien, estás bien, estás bien. Todos estamos bien. Ya sabes lo que es una banda de una sola mujer. Estamos bien, Tim. Señora, usted es tan dulce y está bien. Todo está bién. Oh Señor. Sabes que es mi última semana en el trabajo, y creo que esto me pasaría específicamente a mí, Tim”.

Irr le pregunta: “¿Te derribaron Tori o te golpearon alto… Realmente no podía decirlo… Solo te vi desaparecer de la pantalla”.

Ella dijo: “Ni siquiera conozco a Tim. Toda mi vida pasó ante mis ojos”.

“Eso puede pasar”, dijo.

“Es posible que tengamos que mover la cámara un poco”, dijo Yorgey.

“Tori está en un área en este momento donde ha habido una ruptura principal de agua”, explicó Irr a los espectadores.

The director said he was all set to cut away until she quickly jumped up and said she was ok… which, in hindsight, was probably best for the viewers to see her say she was indeed ok.

Irr escribió en Twitter: “Al contrario. No pude ver lo que pasó. Solo audio. Entonces, no estaba realmente convencido de que ella estuviera bien”.

Estaba respondiendo a un tuit de una persona que escribió: “¿Tim es un cyborg? Reacción cero.”

El periodista Timothy Burke tuiteó: “Para ser claros, no toleraré las calumnias de Tim Irr en esta línea de tiempo, su monitor es un teleprompter y no le muestra lo que está en el aire y, por lo tanto, no tenía idea de lo que había sucedido”.

Irr también tuiteó: “El director dijo que estaba listo para cortar hasta que ella rápidamente saltó y dijo que estaba bien… lo cual, en retrospectiva, probablemente fue lo mejor para que los espectadores la vieran decir que sí estaba bien”.

Yinzers: Meet @WSAZToriY, who will be joining @wtae on Feb. 1 as a nighttime reporter. Fun fact: She turned down offers in Baltimore and Cleveland to work in Pittsburgh.

"I’m excited to see what the Steel City has to offer and what’s ahead for me there"https://t.co/DSWtwNReNL

— Joshua Axelrod (@jaxelburgh) January 12, 2022