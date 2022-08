Tom Bergeron rindió este precioso tributo a Olivia Newton-John

El ex presentador de Dancing With the Stars, Tom Bergeron, usó Instagram para recordar a la fallecida Olivia Newton-John después de su muerte el 8 de agosto a la edad de 73 años. El presentador de televisión no la conocía bien, pero le gustaba mucho y publicó un tributo muy simple.

Compruébalo a continuación:

Tom Bergeron admitió estar “un poco enamorado” de Olivia Newton-John

El ex presentador de Dancing With the Stars publicó dos fotos de sí mismo con Newton-John de las dos veces que la conoció y escribió:

Solo conocí a @therealonj dos veces: la primera vez cuando fue juez invitada en el programa de baile y nuevamente meses después en un evento de caridad. En ambas ocasiones quedé totalmente encantado (y un poco enamorado).

En los comentarios, la exbailarina profesional de Dancing With the Stars, Anna Trebunskaya, escribió: “Dios mío… esto es muy triste. Una mujer y una persona hermosa. #ripolivianewtonjohn”.

Uno de los fans de Bergeron agregó: “Fue muy amable como juez invitada en DWTS, siempre con comentarios positivos para los concursantes”.

Toda la familia de Dancing With the Stars está de luto por la muerte de Newton-John

Bergeron no es la única persona en la familia de Dancing With the Stars que recuerda a Newton-John, quien fue jueza invitada durante la temporada 21 y también hizo una aparición en video el otoño pasado de 2021 para hablar con el elenco en la noche de “Grease”.

La exbailarina profesional Kym Johnson Herjavec publicó una foto y un video de su boda con Robert Herjavec, que la mostraba abrazada y bailando con Newton-John mientras Newton-John cantaba con la banda nupcial. Herjavec escribió:

Con el corazón roto 💔 Enviando todo mi amor y oraciones a la familia y amigos de Olivia RIP Olivia Conocí a Olivia después de mi primera temporada de DWTS con Jerry Springer en un hotel de Nueva York. Caminé alrededor de la esquina del vestíbulo y me quedé completamente deslumbrado al verla parada allí luciendo tan hermosa como siempre. De hecho, se acercó a mí y me dijo que había estado viendo DWTS y que era una gran representación de Australia en el programa y que estaba orgullosa de mí. No podía creer que mi ídola me hubiera dicho cosas tan amables. Fue increíblemente agradable. Qué suerte tuve de conocerla.

Derek Hough publicó una foto de cuando Newton-John fue jueza invitada y escribió: “Descansa en paz, Olivia 🙏🏼 Gracias por traer tanto amor y luz a este mundo”.

Carrie Ann Inaba publicó una foto de los jueces y el presentador durante la aparición de Newton-John en Dancing With the Stars y escribió: “Perdimos a un ser humano muy especial hoy. ❤️🙏🏼💔 @therealonj Que descanses en paz sabiendo que hiciste de este mundo un lugar mejor con tu talento, tu coraje y tu increíble amabilidad”.

La ex concursante de Dancing With the Stars, Marie Osmond, publicó una serie de fotos de sí misma con Newton-John, a quien consideró como “una de sus amigas más queridas” y escribió:

Mi corazón está apesadumbrado hoy porque una de mis amigas más queridas ha sido llamada a casa con nuestro amoroso Dios. Olivia era una verdadera amiga. Alguien con quien pudiera relacionarme en tantos niveles. Amigas como esta son difíciles de encontrar. Es una de las mujeres más fuertes que he conocido. No importa por lo que estaba pasando, siempre tuvo positividad. Su corazón cariñoso, amoroso y generoso bendijo tantas vidas. ¡Sé que he sido bendecido por haberte conocido, Olivia! Estaré orando por John y Chloe durante los días difíciles que se avecinan. Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para ella. Siempre disfrutamos el hecho de que su nombre era Olivia y mi primer nombre era Olive… dijimos: “¡Mira, somos hermanas!” 💖 ¡Eres la dulce hermana que nunca tuve, y extrañaré tu presencia edificante en mi vida! Te amo Olivia… ¡Honestamente, te amo!”

Newton-John murió el 8 de agosto de 2022 después de una batalla de 30 años contra el cáncer de mama. El cáncer entró en remisión varias veces a lo largo de los años desde su primer diagnóstico. La actriz y cantante era conocida por su defensa de la investigación del cáncer, particularmente por la medicina basada en plantas para pacientes con cáncer.

El anuncio de su muerte en su página oficial de Facebook pedía que, en lugar de flores, familiares, amigos y fans hicieran donaciones a su fundación en su memoria.

Dancing With the Stars regresa para su temporada número 31 el lunes 19 de septiembre en Disney Plus.