¡Inédito! Salen a la luz las primeras imágenes del Titanic en el fondo del océano – VIDEO

En conmemoración del 25° aniversario del estreno de la película “Titanic”, dirigida por James Cameron y ganadora de 11 Oscars, una institución oceanográfica publicó más de una hora de imágenes inéditas de la inmersión de 1986 explorando los restos del naufragio del buque comercial de la naviera White Star Line.

El revelador video fue compartido este miércoles por la noche por la Institución Oceánica Woods Hole (WHOI, por sus siglas en inglés), y muestra detalles nunca antes vistos del recordado “Titanic”, que naufragó en las aguas del océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York

Revelaron imágenes nunca antes vistas del Titanic en el fondo del océano https://t.co/jxvVz2gC5P — infobae (@infobae) February 16, 2023

El video incluye imágenes del sumergible Alvin acercándose al barco y estacionándose en su cubierta. La grabación también ofrece una mirada a las tomas del interior del naufragio, incluida una panorámica de la cabina de un oficial en jefe y metraje de escombros en el fondo del océano.

Según precisaron desde el instituto oceanográfico WHOI, los restos del Titanic fueron encontrados por primera vez por investigadores del WHOI, en colaboración con un instituto francés, en 1985. Esa expedición fue dirigida por el Dr. Robert Ballard.

En junio de 1986, el equipo regresó al lugar del naufragio con un sumergible ocupado por humanos llamado Alvin y un vehículo operado por control remoto (ROV) llamado Jason Junior. Esa misión marcó la “primera vez que los humanos vieron el barco desafortunado” desde su hundimiento en 1912, según asegura la institución.

Play

When Alvin visited the wreck of the Titanic This rare, uncut, and unnarrated footage of the wreck of Titanic marks the first time humans set eyes on the ill-fated ship since 1912 and includes many other iconic scenes. Captured in July 1986 from cameras on the human-occupied submersible Alvin and the newly built, remotely operated Jason Junior, most of this footage has never… 2023-02-16T00:30:07Z

“Más de un siglo después de la pérdida del Titanic, las historias humanas encarnadas en el gran barco siguen resonando”, dijo James Cameron en un comunicado facilitado por el WHOI. Y con evidente emoción, agregó: “Como muchos, me quedé paralizado cuando Alvin y Jason Jr. se aventuraron en el interior del naufragio. Al publicar este video, WHOI está ayudando a contar una parte importante de una historia que abarca generaciones y da la vuelta al mundo”.

Cómo fue el operativo del WHOI para localizar los restos del Titanic y por qué fue imposible fotografiar los restos del transatlántico durante casi 75 años

Unas 2.200 personas estaban a bordo del transatlántico Titanic, anunciado en la previa como “insumergible” y diseñado para ser el barco más lujoso disponible, cuando partió hacia el Atlántico Norte en su viaje inaugural. Unas 1.500 personas murieron después de que el barco chocara contra un iceberg y se hundiera en la madrugada del 15 de abril de 1912. Solo unos 700 pasajeros y tripulantes sobrevivieron tras ser rescatados por el R.M.S. Carpatia.

Desde aquella fatídica jornada, los restos del Titanic permanecen a unos 12.600 pies bajo la superficie del océano.

Según el WHOI, los esfuerzos para “localizar y salvar” el barco comenzaron casi inmediatamente después del hundimiento, pero las limitaciones técnicas mantuvieron ocultos los restos del naufragio durante casi 75 años. Para 1985, la nueva tecnología de imágenes capturó fotografías del barco y ayudó a los investigadores a encontrar los restos del naufragio.

Dana Yoerger, ingeniera de WHOI y miembro de las misiones de 1985 y 1986, dijo que la expedición de 1986 “cambió la forma en que exploramos las profundidades del océano”.

“El sumergible Alvin ocupado por humanos llevó a los científicos 12,500 pies al Titanic”, dijo Yoerger en un comunicado citado por CBS News. Asimismo, añadió: “Operando desde Alvin, usamos el robot Jason Jr para penetrar en el Titanic y transmitir imágenes del interior del barco mientras las personas permanecían seguras fuera de los restos. Para WHOI y toda la comunidad de investigación oceánica, estos avances proporcionaron una base importante para los avances modernos en aguas profundas. tecnología de exploración”.

La película “Titanic” se relanzó a nivel mundial

Con motivo de los 25 años de su estreno a nivel mundial, el pasado 9 de febrero se produjo el relanzamiento de la película “Titanic”, en una versión remasterizada en 3D HDR y alta velocidad de cuadro que se puede ver en los principales cines de cada país.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, los protagonistas del film dirigido por James Cameron, encarnaron los personajes de Jack y Rose, quienes vivían un épico romance lleno de acción a bordo del transatlántico.

Para esta megaproducción, Cameron logró acceder a las profundidades del mar y dar con los restos del barco. De esa manera, pudo recrear la misma embarcación para dar vida a la historia de amor de Rose y Jack.

Dado su notable éxito a nivel mundial, “Titanic” consiguió 11 estatuillas en la entrega de los premios Oscar al año siguiente de su estreno, que incluyeron mejor película, mejor director, mejor fotografía, mejor montaje, mejor dirección de arte-decorado de set, mejor diseño de vestuario, mejor banda sonora dramática original, mejor canción original, mejor sonido, mejor edición de efectos de sonido y mejores efectos visuales.

LEER MÁS: Egipto reabre una tumba de 4 mil años que contiene joyas de la cultura faraónica

Sigue a AhoraMismo en Instagram