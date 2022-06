Tiroteo en hospital de Tulsa: Identifican a las víctimas [FOTOS]

Dos doctores, una recepcionista y un paciente. Esas fueron las víctimas del tiroteo masivo en el centro médico de Tulsa, ocurrido la tarde del miércoles 1 de junio de 2022

Michael Louis fue nombrado como el sospechoso que disparó y mató a cuatro personas en un tiroteo masivo en el Hospital St. Francis en Tulsa, Oklahoma.

El sospechoso también ha fallecido.

Una de las víctimas, el Dr. Preston Phillips, fue el objetivo del pistolero.

En una conferencia de prensa, la policía nombró a las víctimas como Phillips, Amanda Glenn, William Love y la Dra. Stephanie Husen. El jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, dijo que una de las víctimas era una recepcionista (Glenn), una era una paciente (Love) y dos eran médicos. “Se interpusieron en el camino, y Louis los disparó”, dijo.

El sospechoso comenzó a disparar “a cualquiera que se interpusiera en su camino”, dijo Franklin. Una de las víctimas sostuvo la puerta para permitir que alguien escapara por la puerta trasera y fue asesinada a tiros, dijo, aunque no nombró a esa persona. Dijo que Love, que era la víctima paciente, mantuvo una puerta cerrada para permitir que alguien escapara por otra puerta.

El tiroteo masivo se produce cuando la nación se tambalea por los tiroteos masivos en una escuela primaria en Uvalde, Texas, y una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York.

Murieron cuidando a otros y en el cumplimiento de su deber, dijo un funcionario del hospital sobre las víctimas.

Esto es lo que necesita saber sobre las víctimas:

Dr. Preston Phillips

La biografía del hospital de Phillips dice: “Dr. Phillips es un cirujano ortopédico certificado por la junta con interés en cirugía de columna, reconstrucción de articulaciones, incluido el reemplazo de articulaciones y el tratamiento de fracturas”.

Los homenajes fluyeron para él en las redes sociales. “Dr. Phillips era una persona maravillosa, gentil y amable con una sonrisa contagiosa y una palabra amable para todos. Me lo encontré en las canchas hace solo una semana o dos. Él nunca deja de mirarte a los ojos y darte una sonrisa brillante y genuina y un cálido saludo. Sus palabras son siempre amables y alentadoras. Fue un verdadero caballero en todos los aspectos, tanto dentro como fuera de las canchas”, escribió una mujer.

Otra mujer escribió: “Este hombre fue el hombre más increíble que he tenido el placer de conocer y trabajar. Sus abrazos eran fuertes y cálidos. Como era su corazón. Lo abracé dos veces ayer, sin saber que esos serían los últimos abrazos que recibiría. Cuando estaba embarazada de mi hijo, me llamó ‘Pasta Sauce’, ¡refiriéndose a Prego 😂! Decía: ‘¡No podemos disparar rayos X todavía hasta que Pasta Sauce se coloque detrás del escudo!’ Oh, cómo me hizo reír 😂… Fue tan atento y cariñoso y lo extrañaré mucho. Mis pensamientos y oraciones están con su hermosa esposa y sus hijos. ROTURA. Dra. Phillips, hasta que nos volvamos a ver. 💕”

Otra mujer escribió: “Dr. Preston Phillips MD: maravilloso médico, cirujano, padre y esposo. Era un alma amable, gentil y cálida que podía tranquilizarte con su sonrisa. Le dio mucho a la comunidad y al norte de Tulsa. Se ofreció como voluntario como miembro de la junta directiva del Centro de Reconciliación John Hope Franklin en el área de Greenwood. Uno de los médicos más brillantes que he tenido el placer de conocer, se graduó de la Facultad de Medicina de Harvard y atendió a los pacientes durante más de 20 años”.

Phillips fue encontrado muerto en una sala de examen. La policía encontró una carta que explica el motivo del tirador. El 19 de mayo, Michael Louis ingresó al hospital para una cirugía de espalda. El médico era Phillips. Louis fue liberado el 24 de mayo, dijo el jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, en la conferencia de prensa. Louis llamó durante varios días quejándose de dolor y queriendo tratamiento adicional. El 31 de mayo, Phillips volvió a ver a Louis para recibir tratamiento adicional.

El 1 de junio, Louis volvió a llamar a la oficina de Phillips, quejándose de dolor de espalda y solicitando asistencia adicional, dijo Franklin.

“Culpó al Dr. Phillips por el dolor continuo después de la cirugía”, dijo Franklin.

El Dr. Preston Phillips, MD, era especialista en cirugía ortopédica en Tulsa, OKlahoma, según Health Grades.

Amanda Glenn

Jim Massengill, el hermano de la víctima Amanda Glenn, escribió en Facebook: “Todavía no se me han ocurrido las palabras… Honestamente, no tengo idea de qué decir porque he estado llorando histéricamente desde que me enteré. Pero mi hermana Amanda Glenn murió en el tiroteo del hospital ayer… más que yo, su esposo e hijos necesitan todo el amor y el apoyo que todos puedan brindarles… mi hermana fue una de las personas más amables y cariñosas que jamás haya existido… Ojalá tenía más que decir… pero todavía estoy en completo shock”.

En Facebook, Glenn llenó su página con fotos de su esposo e hijos. Su perfil dice: “Esposa de un esposo increíble 💕Boymom✌ Ama el béisbol ⚾Y el fútbol ⚽”.

William Love

El jefe de policía dijo que Love era un héroe. Mantuvo una puerta cerrada para que alguien más pudiera escapar antes de que le dispararan.

“William Love no trabajaba para Saint Francis… estaba en el segundo piso del edificio Natalie con un paciente. El jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, dice que Love mantuvo una puerta cerrada para permitir que alguien escapara por otra puerta. Franklin dice que Michael Louis le disparó a Love y aunque se hicieron esfuerzos para salvarlo, Love no sobrevivió”, escribió la periodista Tess Maune en Facebook.

Ella compartió la foto de arriba y escribió: “La casa rodante de Wade compartió esta foto conmigo… y dice que Love y su esposa acababan de comprarles una casa rodante hace unas semanas. Los trabajadores allí dijeron que la pareja era increíble”.

Dr. Stephanie Husen

Husen escribió en Facebook que trabajaba en la Clínica Warren de Cirugía Ortopédica y Medicina Deportiva, estudió en el Centro de Ciencias de la Salud de OSU y en la Universidad de Oklahoma, vivía en Tulsa y era de Ponce City, Oklahoma. Llenó su página con fotos de familiares, amigos y perros.

Un amigo escribió en Facebook: “… elegimos no creerlo hasta que se confirme. La vida de una hermosa persona fue truncada ayer debido a un acto sin sentido. Steph Stephanie Husen fue amable, divertida y sabía cómo planear una gran fiesta, ya fuera para la graduación o una fiesta en la piscina en una boda. ¡Vuela alto Steph, te extrañaremos!”

