Michael Louis: Identificado como el sospechoso del tiroteo masivo en Tulsa

Michael Louis fue nombrado como el sospechoso que disparó y mató a cuatro personas en un tiroteo masivo en el Hospital St. Francis en Tulsa, Oklahoma.

El sospechoso también ha fallecido. El tiroteo masivo más reciente del país ocurrió el 1 de junio de 2022 en el segundo piso del hospital, que alberga un centro ortopédico. Según los registros en línea, el sospechoso también se hace llamar Michael Louis Baptiste y Michelet Louis Baptiste. Algunos sitios lo llamaron Michael Lewis, pero los registros en línea confirman la ortografía como Michael Louis.

La policía reveló el motivo la mañana después del tiroteo: Louis apuntó a un cirujano ortopédico llamado Dr. Preston Phillips, que estaba entre las víctimas, dijo la policía en una conferencia de prensa, en la que dio a conocer el nombre del tirador. Amanda Glenn, William Love y la Dra. Stephanie Husen fueron las otras víctimas nombradas. El jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, dijo que Glenn era recepcionista, Love era un paciente y las otras dos víctimas eran médicos. “Se interpusieron en el camino, y Louis los disparó”, dijo.

El sospechoso comenzó a disparar “a cualquiera que se interpusiera en su camino”, dijo Franklin. Una de las víctimas sostuvo la puerta para permitir que alguien escapara por la puerta trasera y fue asesinada a tiros, dijo, aunque no nombró a esa persona. Más tarde dijo, sin embargo, que las acciones de Love ayudaron a otros a escapar.

La policía dice que las víctimas pueden ser una mezcla de trabajadores del hospital y visitantes. El tiroteo masivo se produce cuando la nación se tambalea por los tiroteos masivos en una escuela primaria en Uvalde, Texas, y una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York.

“ACTUALIZACIÓN: ahora tenemos 5 muertos, incluido el tirador, en la situación del tirador activo en el edificio Natalie en el campus del Hospital St. Francis”, tuiteó la policía de Tulsa. Inicialmente, la policía escribió que cuatro personas habían muerto, pero actualizaron esa estimación.

Las víctimas murieron cuidando a otros y en el cumplimiento de su deber, dijo un funcionario del hospital en la conferencia de prensa el 2 de junio de 2022.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dijo inicialmente que no estaban seguros de si el sospechoso estaba apuntando específicamente a alguien. Sin embargo, ahora creen que lo era; se dirigía a un cirujano ortopédico llamado Dr. Preston Phillips debido a una cirugía anterior, y dejó una nota expresando ese motivo.

Phillips fue encontrado muerto en una sala de examen.

“Culpó al Dr. Phillips por el dolor continuo después de la cirugía”, dijo Franklin, explicando el contenido de la carta de Louis.

Anteriormente, el tráfico del escáner también indicó que el sospechoso estaba buscando a un médico específico, el Dr. Phillips. El Dr. Preston Phillips, MD, era especialista en cirugía ortopédica en Tulsa, OKlahoma, según Health Grades.

El 19 de mayo, Michael Louis ingresó al hospital para una cirugía de espalda, según el jefe de policía. El médico era Phillips. Louis fue liberado el 24 de mayo, dijo Franklin en la conferencia de prensa. Louis llamó durante varios días quejándose de dolor y queriendo tratamiento adicional. El 31 de mayo, Phillips volvió a ver a Louis para recibir tratamiento adicional.

El 1 de junio, el día del tiroteo masivo, Louis volvió a llamar a la oficina de Phillips, quejándose de dolor de espalda y pidiendo ayuda adicional, dijo Franklin.

El concejal de la ciudad de Tulsa, Jamye Fowler, le dijo a CNN que Louis inicialmente no pudo encontrar a Phillips.

“El tirador no pudo encontrar a este médico, y eso provocó, ya sabes, su comportamiento en los tiroteos”.

Alcalde G. T. Bynum de Tulsa dijo en una conferencia de prensa anterior: “Esta ha sido la instalación más que cualquier otra que ha trabajado para salvar la vida de las personas en esta ciudad”. Elogió “la amplia gama de socorristas de hoy que no dudaron en responder a este acto de violencia”.

Un tercero en un chat de video con un médico llamó al 911 y dijo que el médico le dijo que llamara y le dijera que había un tiroteo. A las 4:53 p. m., la persona que llamó al 911 dijo que había un tirador en un edificio. Luego hubo múltiples llamadas sobre un tirador en el segundo piso, dijo Franklin.

A las 4:55 p. m., una persona llamó y aclaró en qué edificio. Un minuto después, los primeros policías de Tulsa llegaron al edificio de oficinas médicas de cinco pisos con numerosas oficinas, salas y pasillos. “Es un entorno extremadamente complejo”, dijo el jefe.

Los oficiales se dirigieron al segundo piso. Los oficiales comenzaron a gritar: “Policía de Tulsa”. En ese momento, la policía escuchó un disparo a las 4:58 p. m. y creen que Louis se quitó la vida.

La policía dice que toda la situación del tirador activo se desarrolló en el lapso de solo unos minutos.

Encontraron a una víctima en una sala de examen. Otra víctima fallecida estaba al lado del sospechoso del tiroteo. Encontraron otra víctima en un área abierta cerca de una estación de enfermería.

Franklin calificó el tiroteo masivo como una “tragedia sin sentido”.

Dijo que el entrenamiento de las fuerzas del orden llevó a la policía a tomar medidas inmediatas sin dudarlo. “Entraron en acción”, dijo.

Eric Dalgleish, subjefe del Departamento de Policía de Tulsa, dijo en una conferencia de prensa anterior que el tiroteo se limitó al segundo piso. Dijo que ningún oficial resultó herido.

La policía de Tulsa escribió en un comunicado en Twitter: “Esta tarde, respondimos a una llamada sobre una madre armada con un rifle en el edificio Natalie en el Hospital St. Francis. Esto se convirtió en una situación de tirador activo”.

La policía confirmó que el “tirador está muerto”. Escribieron: “Actualmente, los oficiales están revisando todas las habitaciones del edificio en busca de amenazas adicionales. Sabemos que hay múltiples lesiones y potencialmente múltiples víctimas”.

Según Franklin, a las 2:00 p.m. el 1 de junio, Louis compró un rifle semiautomático en una armería local. Era un rifle estilo AR-15. El 29 de mayo, Louis compró una pistola en una casa de empeño local, dijo el jefe. Usó ambos en el tiroteo masivo, dice la policía.

Treinta y siete casquillos fueron encontrados en la escena del crimen.

El sospechoso era un hombre negro, de una edad estimada de 35 a 40 años, dijo inicialmente la policía, sin proporcionar otra descripción la noche del tiroteo. Tenía una pistola y un rifle, según la primera descripción proporcionada por la policía.

Louis tenía 45 años y era de una familia de Nueva Jersey con raíces haitianas, según muestran los registros en línea. Una antigua página de LinkedIn a su nombre decía que trabajaba en tecnología de la información y como analista de la mesa de salud.

Una mujer que es médica también figura viviendo en la casa de Muskogee, según los registros en línea. Ella practica la medicina familiar, de acuerdo con su licencia de Oklahoma.

Dalgleish dijo que la llamada del tirador activo llegó a las 4:52 p.m. Los oficiales llegaron al lugar en tres minutos. Hicieron contacto con las víctimas y el sospechoso a las 5:01 p.m. Ambas armas fueron disparadas en el lugar.

Los oficiales escucharon disparos en el edificio y los dirigieron al segundo piso, según Dalgleish.

“Hay un centro de ortopedia, una oficina de ortopedia, ahí, pero no sé si eso ocupa todo el piso, o si hay otras oficinas en el piso”, dijo. Agregó que esta oficina era “al menos parte de la escena”.

El Departamento de Policía de Muskogee escribió en Facebook que fue notificado de una posible bomba dentro de una casa. La casa está a nombre de Louis. Franklin confirmó que el sospechoso era de Muskogee.

Ellos escribieron:

We have been notified by Tulsa PD of a possible bomb inside a residence located at Park Place North. We are asking residence in that area to shelter in place at this time and we will be coming door to door to make contact with you.

Please avoid the Country Club area at this time as it is a very active scene and additional traffic could hinder first responders at this time. We will update when information becomes available.