Tiroteo tienda Kroger en Tennessee: Reportan un muerto y 13 heridos

Un tirador activo disparó a trece personas, una de ellas fatalmente, en una tienda de comestibles Kroger en Collierville, Tennessee.

El jefe de policía de Collierville, Dale Lane, confirmó en una conferencia de prensa que un hombre armado disparó a varias personas, el vehículo del presunto atacante está en el estacionamiento y el atacante está muerto por una herida de bala autoinfligida. Hay al menos 13 víctimas, con dos muertos, incluido el pistolero, dijo.

“Me rompe el corazón tener que estar frente a ustedes hoy”, dijo. Lane lo llamó “el evento más horrible que ha ocurrido en la historia de Collierville”.

Jennifer Casey, oficial de información pública de la ciudad de Collierville, confirmó a Commercial Appeal que había un tirador activo en el Kroger. Ella le dijo al periódico que hay múltiples lesiones, pero no fue más específica.

El video emergió de la escena.

Jason Lusk, quien grabó los videos anteriores, escribió en Facebook: “Realizó alrededor de 12 tiros cuando llegué a mi auto. Mi teléfono estaba en el auto y logré grabar una de las tomas y la policía llegó”.

Puede escuchar el audio del escáner inicial aquí. Viene en los últimos minutos de este archivo de audio.

En el audio, un oficial dijo: “comuníquese con todas las agencias para obtener ayuda mutua”.

Esto es lo que necesita saber:

Lane dijo que la llamada estalló a la 1:30 p.m. para repotar un tirador activo. La policía llegó cuatro minutos después. “Cuando entramos al edificio, hubo varias personas baleadas”, dijo Lane, y agregó que la policía fue de pasillo en pasillo, sacando a los empleados que estaban escondidos y ayudando a las víctimas que resultaron heridas.

Dijo que el vehículo del presunto agresor estaba en el estacionamiento y que la policía estaba esperando equipo adicional para revisar el vehículo. “El tirador ha fallecido”, confirmó. “Creemos que será por heridas de bala autoinfligidas”.

El audio inicial del despacho de la policía, disponible en Broadcastify, decía que había “cuatro víctimas de bala” en la parte trasera de Kroger junto al contenedor de basura, una persona estaba “cerca de la tienda de delicatessen con una herida de bala en el hombro posible” y “otra parte estaba fuera de Kroger, con una herida de bala en el hombro y la espalda “. Varios sujetos estaban “en la parte trasera de Kroger”.

Fox13 informó que sus equipos de noticias presenciaron que “dos helicópteros médicos aterrizaron en las afueras de Kroger”, y la escuela secundaria Collierville fue bloqueada brevemente.

La policía de Memphis confirmó que hubo un tiroteo en el Kroger. “Los oficiales de policía de Memphis están en la escena de un tiroteo en Kroger ubicado en 240 New Byhalia Road en Collierville, TN para apoyar al Departamento de Policía de Collierville. MPD está ayudando a asegurar el perímetro y la escena”, escribieron en Twitter.

Esa es una comunidad ubicada en el condado de Shelby que es un suburbio de Memphis. Las fotos y los videos mostraron una respuesta masiva de las fuerzas del orden a la escena.

Las autoridades aún no han confirmado los detalles, incluido el nombre y el motivo del sospechoso. Los informes de tiradores activos estallaron en la tarde del 23 de septiembre de 2021.

