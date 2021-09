Jornada 7 de LaLiga: el vigente campeón busca defender el título

El Atlético de Madrid, campeón defensor, da inicio a otro fin de semana intrigante de acción en La Liga el sábado cuando juegue en casa ante el Alavés, que es el colista, y será un firme favorito para llevarse los tres puntos. El Alavés ha abierto la temporada con cinco derrotas seguidas, mientras que los de Diego Simeone siguen invictos tras seis partidos.

Sin embargo, el Atlético no ha sido completamente convincente hasta ahora y, por lo general, ha hecho las cosas de la manera más difícil. Los rojiblancos necesitaron un gol en el minuto 91, esta vez de Luis Suárez, para asegurar una remontada sobre el Getafe que tenía 10 hombres la última vez.

Los campeones tienen la costumbre de dejarlo para lo último en La Liga esta temporada. Un gol en el tiempo de descuento le aseguró al Atleti un valioso punto ante el Villarreal (2-2) y otro vio a los hombres de Simeone finalmente vencer al Espanyol (2-1).

Como destaca Opta, ir atrás no parece ser un problema para los campeones defensores del título:

7 – @atletienglish have won more points after scoring in the last 15 minutes of the game than any other team in @LaLigaEN this season (7). Besides, they have won more points from losing positions than any other side in the competition in 2021 (24). Faith. pic.twitter.com/txSu8LDmPQ

— OptaJose (@OptaJose) September 21, 2021