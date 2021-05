Tiroteo en NYC: Una mujer y un niño baleados en Times Square [VIDEO]

Una madre y su niño recibieron un disparo en Times Square este 8 de mayo de 2021, según NBC New York. Puede ver el video de los ocurrido más adelante en este artículo.

The New York Post informó que la víctima más joven es un menor de 3 años, hijo de la mujer que también resultó baleada.

La policía de Nueva York aún no había dado una declaración formal o detalles, y el informe de la NBC se basó en fuentes policiales.

“Actividad policial: espere retrasos en el tráfico, cierres de carreteras y una fuerte presencia de personal de emergencia en el área de West 44th Street y 7th Avenue en Manhattan. Evite el área”, escribió NYEC EC- Notify New York en Twitter. CBS New York informó la misma información sin proporcionar detalles adicionales.

Esto es lo que necesita saber:

Los informes preliminares de las redes sociales dicen que al niño le dispararon fuera del Rey León

NYC Fire Wire informó en Twitter: “Disparos en Times Square. Niño disparado frente al Rey León”. El video muestra una respuesta policial masiva en el lugar. El Rey León está ubicado en 200 W 45th Street en Nueva York.

NBC New York informó que la mujer recibió un disparo en la pierna. No está claro dónde le dispararon al niño. El motivo tampoco ha sido esclarecido, el sospechoso no ha sido identificado y las autoridades no han dado a conocer las condiciones de salud de la mujer y el niño, ya que la situación aún está en desarrolla. Sin embargo, el New York Post informó que fue el niño quien recibió un disparo en la pierna; el Post dijo que tanto la madre como el niño se encuentran en condición estable.

El tiroteo ocurrió justo antes de las 5:00 p.m. cerca de la esquina de West 44th Street y 7th Avenue, según NBC New York. Es una vía muy transitada en el corazón de Times Square.

Parte de Times Square fue cerrado después del tiroteo

Wow. Caught in the middle of this, scary as hell!! #timessquare pic.twitter.com/hYsSiC5go3 — jyothsna bhat (@drmoonlight9) May 8, 2021

Según ABC News, partes de Times Square fueron cerradas después del tiroteo. El sospechoso huyó del lugar y no está bajo custodia, informó ABC News.

En un video publicado en Twitter desde el lugar de los hechos, se vio a la policía mirando a través del maletero de un automóvil.

Esta publicación se actualiza a medida que se obtiene más información sobre el tiroteo ocurrido en Times Square.

