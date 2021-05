Tiroteo en Aventura Mall [VIDEO]

Informes recientes reportaron un tiroteo o un tirador activo en Aventura Mall en Aventura, Florida, este 8 de mayo de 2021. Puede ver los videos de la escena a lo largo de este artículo

La policía de Aventura reveló más tarde, “Tenemos varios sospechosos involucrados bajo custodia y siendo interrogados por los detectives. Tenemos 3 víctimas que han sufrido lesiones que NO ponen en peligro su vida y han sido tratadas en hospitales locales”. La policía también escribió que estaban “manejando un incidente en el centro comercial. Todos los clientes y empleados serán escoltados fuera de este. No se permitirá el acceso al centro comercial hasta nuevo aviso”.

#AventuraPolice We have several suspects involved in custody and being question by Detectives. We have 3 victims who have sustained NON- life threatening injuries and out being treated at local hospitals. @cityofaventura pic.twitter.com/SbpSqh6GZZ — Aventura Police (@aventurapolice) May 8, 2021

Los informes de disparos provocaron pánico en el centro comercial y los informes de las redes sociales sobre un posible tirador activo. “Tirador activo en el centro comercial Aventura, estén a salvo”, escribió un hombre en Twitter. Sin embargo, otra persona escribió que el tiroteo se debió a una discusión entre dos personas en lugar de una situación de tipo “tirador activo”. Los informes de las redes sociales dijeron que el tiroteo pudo haber ocurrido en la tienda Nordstrom, pero las autoridades no han confirmado esta información ni dado detalles adicionales de lo que está sucediendo.

Local10 informó que la policía de Aventura había respondido al llamado en el centro comercial después de informes de disparos en el lugar, y estaban registrando el centro comercial mientras la gente se escondía en varios lugares. Tenga en cuenta que algunos disparos activos o informes de disparos en los centros comerciales han resultado ser falsas alarmas en el pasado; es demasiado pronto para saberlo aquí.

Roy Ramos de WPLG-TV escribió en Twitter que el Departamento de Bomberos de Miami Dade estaba “corriendo hacia #AventuraMall luego de informes de disparos”.

Una mujer escribió en Twitter que estaba “literalmente encerrada en una tienda en Aventura Mall porque había un tirador activo”. Otros informes en las redes sociales dijeron que la gente estaba “corriendo y pisoteando” a los demás en su prisa por salir del centro comercial.

Literally locked in a store at Aventura mall because there is an active shooter. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/hl5QA5SFQU — Baby Cakez ♥ (@____Shakia) May 8, 2021

Esto es lo que necesita saber:

Video de lo ocurrido en el lugar

Aventura mall shooting victim pic.twitter.com/bDCNNV64MB — Nicolas (@Jesserutherf0r) May 8, 2021

Se publicaron videos de lo ocurrido tanto dentro como fuera de Aventura Mall.

Una persona escribió en Twitter: “Están disparando en Aventura Mall Miami hace solo unos minutos … histeria total al salir del centro comercial … Escuché 8 disparos justo afuera de Norstrom’s sonaban tan cerca como de la tienda LV … la fila era demasiado larga para comprar, así que caminé y 10 minutos después de que sonaron los disparos …”

Shooting at Aventura Mall Miami just mins ago… total hysteria getting out the mall… I heard 8 shots right outside of Norstrom’s sounded as close as the LV Store… the line was too long to even shop so I walked by and 10 mins later shots rang out… pic.twitter.com/KLfGcutJtG — The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) May 8, 2021

Una persona escribió en Twitter: “Estaba en Aventura Mall en Miami, y literalmente a 15 pies de distancia de estos tipos discutiendo, él saca un arma y suelta 6 disparos … gente corriendo, empujando para encontrar un lugar seguro para esconderse … Cuente sus hijos, abrace a sus seres queridos, dígale a alguien que los ama”.

“Todo el mundo corría”, escribió un testigo

Los testigos dieron cuenta de la situación en las redes sociales. “Disparando en el centro comercial Aventura tenía mucho miedo por mis hijos. Entré literalmente y todo el mundo corría”, escribió una mujer. “Manténgase alejado de Aventura Mall, el tirador activo está adentro y la gente se esconde en las tiendas y probadores”, escribió otro.

Shooting in Aventura Mall anyone have a club what is going on!!! pic.twitter.com/aK7iLTBbpr — Jordi (@Jordi_Co) May 8, 2021

“Mi hermano me llamó para decirme que acababa de huir del centro comercial Aventura porque ocurrió un tiroteo salvaje en el Nordstrom, gracias a Dios que está bien”, escribió otra persona.

🚨#BREAKING:Active Shooter In Aventura Mall Miami 📌#Miami l #Florida Police responding to shooting at shopping mall in Aventura, Florida; details limited As Wittiness Reports Of 12-20 Gun shots Being Fired in the Mall Currently the Mall is In Lockdown #shooting #aventura pic.twitter.com/R1bAEy5X6i — R A W S 🚨 L E R T S (@rawsalerts) May 8, 2021

Esta publicación se actualizará a medida que se sepa más sobre ocurrido acerca del tiroteo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: TOP 5 Noticias del 12 de febrero de 2021