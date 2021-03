Tiroteo en Maryland: Joshua Green mató a cuatro personas antes de suicidarse

Joshua Green era un hombre de Maryland quien fue acusado de asesinar a sus padres antes de quitarse la vida, luego de increpar a tres personas en una tienda de Royal Farms en Essex, en donde mató a dos de ellos, incluida una mujer que acababa de detenerse en la tienda para comprar una bebida.

Según un comunicado de prensa de la policía, Joshua Green, de 27 años de edad, de Maryland, disparó y mató a cuatro personas en total antes de suicidarse.

El motivo de las acciones del hombre aún no está claro.

“Para la familia y los amigos de las víctimas, los empleados de Royal Farms Store y toda nuestra comunidad del condado de Baltimore, nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes”, dijo la jefa de policía del condado de Baltimore, Melissa Hyatt. “El Departamento de Policía del Condado de Baltimore se mantendrá firme en nuestro apoyo a aquellos que se vieron afectados por esta tragedia”.

1. Joshua Green bloqueó el carro de la víctima Alpha Smith y le disparó, según la policía

La policía del condado de Baltimore dio una cronología de los tiroteos. Una víctima recibió un disparo mientras estaba sentada en un automóvil estacionado en la tienda.

“A las 6:43 am del 28 de marzo, Joshua Green, de 27 años, disparó y mató a Alpha Smith, de 62 años, en el estacionamiento de Royal Farms ubicado en la cuadra 1600 de Middleborough Road, 21221 mientras estaba sentada en su auto”, dijeron.

El coronel Andre Davis, el oficial al mando de la Oficina de Investigación Criminal, dijo que los oficiales fueron enviados a Royal Farms para atender un tiroteo. El tirador bloqueó un automóvil que estaba en el estacionamiento, salió de su automóvil, caminó hacia la ventana del automóvil que bloqueó y luego disparó y mató a Smith.

Hay una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia de Alpha Smith a pagar los gastos de su funeral. Se lee,

El 28 de marzo de 2021, mi familia se despertó con la noticia de que nuestra querida madre, abuela, sobrina, prima y amiga, Alpha Smith, había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado y había sido asesinada sin sentido alguno. Se detuvo a buscar una bebida en una gasolinera cercana a su casa, de camino al trabajo, y antes de que pudiera salir de su auto, la mataron a tiros. Un ser tan hermoso, desaparecido en un instante. Aquellos que tuvieron el placer de estar siempre en presencia de Alpha, saben que ella era la personificación de un espíritu amable. Su sonrisa generalmente te saludaba antes que sus palabras. Ella era una madre fiel y dedicada que se enorgullecía de criar a sus hijos. Ella era una persona genuina. Amaba con valentía y nunca se quejó. Si ella se preocupaba por ti, lo sabías, sin lugar a dudas. Ella haría todo lo posible y daría lo último para ayudar a cualquiera. Esta es una gran pérdida para nuestra familia. Más aún para sus hijos, su hijo y sus dos hijas. Su hija mayor, tiene algunas necesidades especiales, y su hija menor (todavía en la escuela primaria), a quien adoptó cuando era bebé, todavía necesita ser atendida. Alpha se acababa de retirar del estado, por lo que aún no estamos seguros sobre el seguro, pero debemos asegurarnos de que la vivienda y el cuidado de sus hijos no se interrumpan. Cualquier contribución es muy apreciada. Dios los bendiga a todos, por favor mantenga a nuestra familia en sus oraciones y asegúrese de abrazar a sus seres queridos un poco más fuerte, ya que mañana no está prometido. Gracias de antemano, de la familia de Alpha. Este es EL ÚNICO GoFundMe autorizado para sus arreglos e hijos.

Una mujer que donó para los gastos del funeral de Smith escribió: “Alpha fue una de las personas más trabajadoras, generosas y amorosas que he conocido. Su sonrisa y amabilidad eran contagiosas. Ella siempre será mi familia”.

2. Joshua Green le disparó a un hombre en la caja registradora y apuntó a un empleado, según la policía

WATCH LIVE: Baltimore County Police To Give Update On Fatal Shootings, Fire Linked To Suspect Joshua Green

El pistolero luego se dirigió al interior de la tienda.

“Luego entró en la tienda y mató a Silvesta Daye, de 43 años de edad. Un hombre de 22 años también recibió un disparo pero sobrevivió. Fue trasladado a un hospital local y se encuentra en condición estable”, dijo el comunicado de prensa de la policía.

Daye dejó dos hijos. Su página de Facebook decía que trabajaba por cuenta propia, asistía a la escuela secundaria Chesapeake (condado de Baltimore) y vivía en Baltimore.

This is 43-year-old Silvesta Daye Jr. He was one of two people shot and killed by a man inside a Royal Farms in…

En noviembre, Daye escribió en su página de Facebook:

Assalamualaikum a todos mis hermanos y hermanas. Recuerdo que cuando tenía cabello, mi padre me dijo que los cortes de cabello eran iguales cuando era joven, me hizo darme cuenta de que las tradiciones de estilos y, a veces, los eventos ocurren en Cycles. Esto es evidente con el incidente de George Floyd. Al igual que Chrispus Attucks, donde un civil fue asesinado por la fuerza bruta del opresor, ¿esto significa que debemos prepararnos para la guerra porque esos eventos desencadenaron una guerra civil que solo el tiempo puede decirle a MFL?

El comunicado agrega: “Una investigación preliminar revela que Joshua Green, de 27 años, disparó a tres personas en Royal Farms a lo largo de Middleborough Road en Essex justo antes de las 7:00 a.m. del domingo por la mañana. Dos víctimas fueron declaradas muertas en el lugar y una se está recuperando en un hospital local”.

Luego entró en la tienda cerca del cajero y le disparó a la segunda víctima fallecida “mientras estaba allí”. En ese momento, “dirigió su atención a un empleado que trabajaba en la tienda Royal Farms y disparó e hirió a ese empleado”, que se encuentra en condición estable.

3. Joshua Green, que no tenía antecedentes penales, se disparó con un arma de fuego que compró legalmente, según la policía

Baltimore County homicide detectives believe 27-year-old Joshua Green was acting alone but haven't established a possible motive for the shooting spree.

https://t.co/91FHv4CmPB — WOWT 6 News (@WOWT6News) March 29, 2021

El comunicado de prensa de la policía dice que Joshua Green se quitó la vida. Poco después, llegó una llamada al despacho por un incendio en un apartamento. El apartamento estaba completamente en llamas y había un hombre muerto en el estacionamiento que tenía una herida de bala, dijo Davis. “Este hombre fue identificado más tarde como el responsable del tiroteo”.

“El sospechoso luego condujo a su casa a la cuadra 1400 de Shadetree Road, 21221 y se suicidó fatalmente”, dice el comunicado.

“El hombre no tuvo contactos criminales con la policía; y el arma de fuego que poseía fue comprada legalmente”.

Según la policía, Joshua Green también prendió fuego a su apartamento. “El sospechoso salió de la tienda y regresó a casa donde prendió fuego a su apartamento. Más tarde, la policía lo encontró fuera de su complejo de apartamentos muerto por una herida de bala autoinfligida ”, escribió la policía. La policía dijo que el arma estaba registrada a nombre de Green.

4. La policía descubrió que los padres de Joshua Green habían fallecido dentro de la casa

THREAD: This comes after a violent day in the county with @BaltCoPolice investigating a triple shooting that left two dead at an Essex Royal Farms and another incident at a nearby apartment complex.

La serie de tragedias aún no había terminado.

Los oficiales fueron a la casa de los padres para notificarles de la muerte de su hijo. Ahí es donde encontraron los cuerpos de los padres en el garaje de su casa con heridas de bala, dijo Davis.

“A las 3:21 p.m., los detectives encontraron a Douglas Green, de 58 años, y Olivia Green, de 62 años, muertos dentro de su casa en la calle 14000 de Manor Road, 21013”, dice el comunicado.

Se cree que los asesinatos de los padres fueron los primeros.

“Según los investigadores, la génesis de esta trágica cadena de eventos en realidad comenzó en las primeras horas de la mañana en la dirección de Manor Road”, escribió la policía.

Un comunicado anterior señaló: “Los detectives fueron a la casa de los padres del sospechoso donde descubrieron a los dos fallecidos; ambos individuos parecían haber recibido disparos. Los detectives dicen que los tres incidentes están conectados y que no están buscando a ningún sospechoso adicional en relación con esto”.

5. El motivo del tiroteo está bajo investigación

Baltimore Co. Police addressing Sunday's triple shooting at a Royal Farms in Essex. The suspect, 27-year-old Joshua Green, also shot his parents inside their Baldwin, MD home. Police say he then set his apartment on fire and shot himself.

Las autoridades dijeron que el motivo del tiroteo y los asesinatos aún no están claro.

En una conferencia de prensa, Hyatt lo calificó como una “vida horrible y repugnante, que cambió la vida de muchas personas”. Dijo que la investigación se encontraba en sus etapas preliminares. “Todos tenemos más preguntas que respuestas sobre lo que ocurrió ayer. Sabemos que cuatro personas inocentes perdieron la vida y una persona sufrió heridas graves”.

Los registros en línea muestran que el padre también había vivido en San Diego y que también hay una hija en la familia. No se encontraron cuentas de redes sociales de los miembros de la familia.

El sitio web de Royal Farms describe la cadena como “Su lugar de visita de día o de noche para el desayuno, el almuerzo, los refrigerios, la cena, la gasolina y el diésel, y todo lo que necesita. Cene en nuestra sala de estar o compre para llevar”.

