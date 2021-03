La violenta entrada que sufrió Pedri con España [VIDEO]

El centrocampista del FC Barcelona, Pedri González, tuvo la fortuna de salir ileso de una fuerte entrada que lo pudo dejar por fuera de por terrenos, mientras se encontraba con la Selección de España después de estar como titular en la victoria por 2-1 en la clasificación para el Mundial de Catar 2022, ante Georgia el domingo 28 de marzo.

El joven de 18 años de edad, fue titular con su país en el partido ante Georgia, pero sufrió una fuerte entrada por parte de jugador Levan Shengelia en el tiempo de descuento al final del partido.

A entrada violenta que Pedri sofreu 😡

Na hora me assustei mas ainda bem que o Pedri não se lesionou 🙏🏼pic.twitter.com/LFFhYkjg6V — Pedri Brasil (@PedriBrasil) March 28, 2021

Como era de esperarse, Shengelia fue expulsado y Georgia terminó el juego con 10 hombres en cancha. La falta se produjo después de que España anotara el gol de la victoria en el minuto 92′ a través de Dani Olmo para arrebatarle los tres puntos.

Entrada violenta que Pedri recebeu na partida entre Espanha e Georgia. pic.twitter.com/H8fLmiRam9 — Barça News BR (de 🏡) (@FcbnewsBR) March 28, 2021

Georgia parecía estar preparada para lograr un resultado memorable después de tomar una ventaja impactante justo antes del descanso a través de Khvicha Kvaratskhelia. Sin embargo, Ferran Torres empató 10 minutos después del descanso antes de que Olmo marcara el gol ganador. El defensa del FC Barcelona Jordi Alba fue el encargado de dar las asistencias en ambos goles.

Elogios para Pedri

Hubo muchos elogios para Pedri después del partido luego de otra exhibición impresionante del joven barcelonista. Es la primera vez que el centrocampista es convocado en la selección y parece que se ha adaptado cómodamente al fútbol internacional.

Also by final whistle @Pedri utterly utterly superb in horrible circumstances. For an 18 year old in his first season in the elite that was dazzling #PedriMOTM Molten gold he is https://t.co/XZpyb3Iwot — Graham Hunter (@BumperGraham) March 28, 2021

There is no way you can convince me that there is any youngster better than Pedri especially midfielders he is the best under 21 midfielder in the world and the best Spanish player in the world 🔥🔥 pic.twitter.com/lPkqPRDt2J — Nick👑💎 (@PedriG16) March 28, 2021

I’m hearing that Pedri frustrated 11 grown men so bad that they had to tackle him two footed. Pedri’s a GEM 💎 — A R I F I N ⓹𓃵 (@brilliantbusi) March 28, 2021

“A los 18 años, Pedri ha cumplido sus primeros 90 minutos con España. Tuvo 114 toques, su precisión de pase fue del 90.7%, ganó 7 de sus duelos terrestres, dio un pase clave. Si viste el juego, ¡no es exagerado decir que fue una clase magistral de Pedri! , Qué jugador !”

At 18 , Pedri has completed his first 90mins for Spain . He had 114 touches , his pass accuracy was 90.7% , He won 7 of his ground duels , gave one key pass .If you saw the game then it’s no exaggeration to say it was a Pedri Master Class ! , What a player ! pic.twitter.com/k6g4mwXzjW — Leonard Onochie (@leonochie) March 28, 2021

También hubo un momento en particular que llamó la atención cuando Pedri demostró su brillante visión y capacidad de juego con un pase del que su compañero de equipo Lionel Messi se habría sentido orgulloso.

“Así es como los jugadores jóvenes aprenden del GOAT. ¿Este pase no te recuerda algo? El pase de Messi a Griezmann vs Granada es la remontada. Aprende de Messi.”

This is how young players learn form the 🐐. Doesn’t this pass remind you of something? Messi pass Griezmann vs Granada is the comeback. He learns from Messi. pic.twitter.com/vwiKT8EWhU — 𝐅𝐂𝐌𝐀 © (@FCMA_Football) March 28, 2021

El técnico español Luis Enrique también dio su opinión sobre el joven jugador después del partido, según informó Marca.

“Pedri, en la primera parte, fue como todo el equipo y, en la segunda, demostró el tipo de jugador que es y las cualidades que tiene”, dijo. “Estuvo muy bien con Jordi Alba, con quien se entiende muy bien”.

Pedri y España vuelven a jugar el miércoles contra Kosovo en la fase de clasificación para el Mundial de 2022. El centrocampista volverá a su club para comenzar los preparativos de su próximo choque de La Liga contra el Real Valladolid en el Camp Nou el 5 de abril.

Eric García habló sobre su llegada al FC Barcelona

El trío del FC Barcelona: Jordi Alba, Pedri y Sergio Busquets jugaron en la victoria del domingo, junto con el defensa del Manchester City, Eric García, que se espera regrese como jugador al Camp Nou la próxima temporada después de que finalice su contrato con el equipo de la Premier League.

Eric García habló sobre su futuro tras el partido pero insistió en que no sabe si volverá al club donde inició su carrera una vez finalice la temporada, según informó Mundo Deportivo.

Explicó: “Estoy concentrado en lo que me preocupa, ahora con la selección nacional hay un partido muy importante contra Kosovo y luego vendrá lo que viene. No sé si mi futuro será el Barça”.

García también insistió en que su equipo merecía los tres puntos a pesar de que solo logró la victoria en el tiempo de descuento. Y añadió: “El equipo se lo merecía, contra Grecia vimos un penalti que nos igualó el partido y hoy competimos al máximo. Nos lo merecemos por una actitud espectacular”.

Aún se espera que Eric García esté en el FC Barcelona la próxima temporada. El técnico del City, Pep Guardiola, ya ha dicho a los periodistas esta temporada que “se va a Barcelona”. Eric García pasará a una transferencia gratuita y, según los informes, ya ha acordado términos personales en un contrato de cinco años.

