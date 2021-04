[Audio]: Autor de tiroteo en FedEx era un “hombre blanco”: Usó un rifle .223

El sospechoso del tiroteo de FedEx ha sido descrito en el audio del escáner de la policía y por testigos, como un “hombre blanco”, con una sudadera con capucha,o gorra, que portaba un rifle. Puedes escuchar el audio de envío más antiguo más adelante en este artículo. Narra la respuesta de la policía a la escena mientras siguen encontrando a más víctimas.

El pistolero, que aún no ha sido identificado, mató a tiros a ocho personas. No está claro si era un empleado de FedEx ni qué lo motivó a ir a las instalaciones de FedEx en Indianápolis a última hora del 15 de abril de 2021 y abrir fuego, disparando a personas tanto dentro, como en el estacionamiento.

En un momento del audio del despacho policial inicial, los operadores dijeron que el sospechoso fue descrito como un “hombre blanco con gorra” o sudadera con capucha y que portaba un arma tipo rifle. La policía dijo más tarde que el sospechoso tenía un rifle .223, según el audio del escáner. Se cree que solo hubo un pistolero.

Indianapolis Police give an update on shooting at FedEx facilityIndianapolis Police give an update on shooting at FedEx facility 2021-04-16T07:33:24Z

“Y cuando me levanto, veo a un hombre, una figura encapuchada, sin embargo, no pude ver su rostro en detalle”, dijo el testigo Levi Miller al TODAY Show.

Dijo que el hombre tenía un rifle “y empezó a gritar, y empezó a disparar en direcciones aleatorias. Pensé que me vio, así que inmediatamente me agaché para esconderme”, dijo Miller, y agregó que no podía distinguir las palabras del sospechoso.

Esto es lo que necesita saber:

El audio del despacho captura a la policía que encuentra al sospechoso muerto dentro del edificio

Además de las ocho personas que fueron asesinadas, varias otras resultaron heridas, incluidas al menos cuatro personas que también recibieron disparos. El edificio de FedEx es una instalación terrestre cerca del aeropuerto.

El sospechoso fue localizado muerto dentro del edificio, de una herida de bala desde el principio, según el audio del escáner.

“Tenemos un tirador activo actualmente en FedEx”, dijo un despachadora.

Puede escuchar algunos de los primeros audios de despacho policial aquí, cortesía de Broadcastify.com.

https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2021/04/202104152211-133295-32602.mp3

“Parece que tenemos al sospechoso aquí adentro. Parece que tiene una herida de bala en la cabeza. Dos rifles aquí”, dijo un oficial en el audio. “A menos que haya otra persona afuera, este será nuestro sospechoso aquí”. Las autoridades dijeron en un momento: “Tenemos cuatro más dentro del edificio”. También encontraron a dos personas en el estacionamiento y una persona en la oficina.

Cook dijo que el tiroteo estalló poco después de las 11 p.m. en las instalaciones de 8951 Mirabel Road en la parte suroeste de la ciudad. Ella dijo que los oficiales “respondieron al informe de disparos en ese negocio. Cuando llegaron los oficiales, entraron en contacto con un incidente de tirador activo”.

La policía dijo que cree que el atacante se quitó la vida. Los informes del escáner indicaron que el sospechoso fue encontrado muerto por una herida de bala en la cabeza.

La oficial Genae Cook, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, dijo a los reporteros en la conferencia de prensa el viernes 17 de abril por la mañana temprano: “Después de una búsqueda preliminar en los terrenos por dentro y por fuera, hemos localizado a ocho personas en el lugar con heridas consistentes con heridas de bala. Esas ocho personas fueron declarados fallecidas aquí en la escena. Hemos tenido conocimiento de muchas otras personas con lesiones que han sido transportadas a hospitales locales o que se han trasladado a sí mismas a hospitales locales”. Una víctima se encuentra en estado crítico. No se han hecho públicos los nombres de las víctimas.

Cook agregó: “Los detectives de IMPD están trabajando con los detectives de la Policía Estatal de Indiana recopilando información y entrevistando, no solo a los que están aquí en la escena, sino también a los que han ido a los hospitales del área en busca de tratamiento médico. Es muy desgarrador. Los agentes respondieron, entraron, entraron e hicieron su trabajo. Y muchos de ellos están tratando de enfrentar esto porque es un espectáculo que nadie debería tener que ver nunca”.

Un testigo dijo que el sospechoso sacó un arma de su baúl

Indianapolis FedEx facility shooting witness interview. pic.twitter.com/NRbXSk5d57 — John Curtis (@Johnmcurtis) April 16, 2021

Cuando se le preguntó si el atacante era un empleado de las instalaciones de FedEx, Cook dijo que aún no se sabía. Según una lista de trabajos para un manipulador de paquetes en la instalación, el tiroteo ocurrió justo antes del cambio de turno entre el turno de atardecer, que comienza a las 5:30 p.m., y el turno de medianoche, que comienza a las 11:30 p.m.

Un testigo le dijo a Indy First Alert: “Un tipo apareció, sacó una pistola de su maletero y entró. La gente se alejaba, pero luego él comenzó a disparar contra los autos que se alejaban”. Dijo que el tiroteo comenzó en el estacionamiento y luego continuó en el edificio.

FedEx dijo en un comunicado después del tiroteo masivo: “Estamos al tanto del trágico tiroteo en nuestras instalaciones de FedEx Ground cerca del aeropuerto de Indianápolis. La seguridad es nuestra máxima prioridad y nuestros pensamientos están con todos los afectados. Estamos trabajando para recopilar más información y estamos cooperando con las autoridades investigadoras”. Según los listados de trabajos en el sitio web de FedEx, la instalación incluye un almacén. También hay un buzón de autoservicio en la ubicación, según el sitio web de FedEx.

En el audio obtenido por Heavy a través de Broadcastify.com se oye a la operadora diciendo en un momento que alguien “había recibido un disparo”. Luego dijeron que les dispararon a dos o tres. Otro despachador dijo que una mujer estaba “pidiendo ayuda a gritos”. Un oficial dijo que “hay otro junto al edificio”. Dijeron que los hospitales deberían prepararse para “múltiples víctimas”. Una persona fue descrita como “apenas consciente”.

“¿Tenemos víctimas vivas que necesitan una ambulancia?”, preguntó un oficial en un momento.

“Persona disparada. Está afuera en el estacionamiento”, dijo otro despachador sobre otra víctima. “El equipo EMS está en camino”.

“Esto me hizo levantarme y mirar por la puerta de entrada, y vi a un hombre con una metralleta de algún tipo, un rifle automático, y estaba disparando al aire libre”, dijo Jeremiah Miller a WISH. “Inmediatamente me agaché y me asusté y la madre de mi amiga, ella entró y nos dijo que nos metiéramos en el auto”.

Esta es la versión original de Heavy.