Tiroteo en escuela secundaria en Arlington, Texas [VIDEOS]

Los videos capturaron los momentos antes y después de un tiroteo en Mansfield Timberview High School en Arlington, Texas. Varias personas recibieron disparos este miércoles 6 de octubre de 2021, según NBCDFW. La policía dijo en una conferencia de prensa que cuatro personas resultaron heridas y tres fueron trasladadas a hospitales locales. Una de las víctimas tenía heridas leves y se negó a recibir tratamiento en el lugar.

El sospechoso huyó de la escena, según la policía. En una conferencia de prensa, la policía identificó al presunto agresor como Timothy George Simpkins, de 18 años de edad. La policía dijo que se creía que conducía un Dodge Charger plateado 2018 con matrícula PFY6260. La policía de Arlington publicó una foto de Simpkins:

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Las primeras llamadas que informaron del tiroteo llegaron al 911 alrededor de las 9:30 a.m., dijo la policía. La escuela está ubicada en Arlington, Texas, y es parte del Distrito Escolar Independiente de Mansfield. Agentes federales del FBI y ATF en Dallas respondieron a la escuela junto con la policía local. El Mansfield ISD emitió un comunicado diciendo que la situación del tirador activo estaba bajo investigación. La policía de Arlington dijo en Twitter: “Estamos en la escena de un tiroteo en la escuela secundaria Timberview. Estamos haciendo una búsqueda metódica y trabajando en estrecha colaboración con @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD y otras agencias. Pronto anunciaremos una ubicación para los padres una vez que se identifique la ubicación”.

Se escuchan varios disparos en el video desde un aula en la escuela secundaria Timberview

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz — Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021

Un video publicado en las redes sociales por la reportera Nerissa Knight muestra un salón de clases dentro de Timberview High School cuando ocurrió el tiroteo. Se pueden escuchar varios disparos cuando un estudiante dice: “Oh, mierda”, y los que están en el aula comienzan a luchar por su seguridad. Se pueden escuchar al menos tres disparos antes de que los estudiantes comiencen a correr.

Se pueden escuchar más tomas en el fondo del video de 9 segundos mientras los estudiantes corren desde sus escritorios. La policía dijo en una conferencia de prensa que creen que el tiroteo comenzó después de que “creemos que hubo una pelea entre un estudiante y otra persona”. El tirador huyó de la escena y es buscado por la policía. Las autoridades dijeron en la conferencia de prensa que debería ser considerado “armado y peligroso”.

Un maestro publicó una foto en Facebook que muestra la puerta de su salón con barricadas con escritorios

Dale Topham, maestro de Timberview High School, escribió en Facebook: “Se dispararon contra Timberview HS en Mansfield ISD en Arlington, TX. Justo en medio de mi discusión sobre la batalla de Yorktown. Estamos encerrados. Los disparos se realizaron al final del pasillo de nuestro salón de clases. La puerta de nuestro salón de clases tiene barricadas (ver foto)”. Añadió: “ACTUALIZACIÓN: Según uno de mis estudiantes, el tirador simplemente corrió por el pasillo pasando por nuestro salón de clases persiguiendo a dos niñas”.

En otra publicación de Facebook, Topham dijo: “Se dispararon varios tiros justo al final del pasillo de mi salón de clases. ¡Los estudiantes se lanzaron para cubrirse muy rápido! Actualmente estamos encerrados. La policía sigue buscando al tirador”.

Los videos de transmisión en vivo mostraron a la policía y otros socorristas en la escuela





Los videos de transmisión en vivo grabados por helicópteros de medios muestran a docenas de oficiales de policía y otros socorristas fuera de la escuela secundaria Timberview después del tiroteo. Los oficiales con armas parecían estar preparándose para ingresar a la escuela, mientras que varias ambulancias y camiones de bomberos también estaban en el lugar.

La policía de Arlington tuiteó: “Todos los padres: @mansfieldisd está estableciendo un punto de reunión de padres en el Centro de Artes Escénicas ubicado en 1110 W. Debbie. Los oficiales estarán en esa escena. Los estudiantes eventualmente serán transportados en autobús a ese lugar después de que la escuela esté completamente asegurada”.

