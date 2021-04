Tina Marie Luster: culpable por un asesinato de hace 7 años

Tina Marie Luster fue acusada del brutal asesinato de Regilla Ann Stacy, quien fue encontrada muerta en su casa rural del condado de Hawkins, Tennessee, hace casi ocho años, dijo la policía.

Luster, de 46 años, de Kingsport, fue acusada formalmente el lunes 19 de abril de 2021 de un cargo de asesinato en primer grado, según un comunicado de la Oficina de Investigaciones de Tennessee. Stacy, de 48 años, fue encontrada muerta en Mountain View School Road el 5 de agosto de 2013, golpeada y baleada. TBI y la Oficina del Sheriff del condado de Hawkins habían estado investigando activamente su caso desde entonces. Stacy era conocida por sus amigos y familiares como Jill, dijo la policía.

Luster fue acusada por un gran jurado del condado de Hawkins y arrestada el martes 20 de abril de 2021. Fue ingresada en la cárcel del condado de Hawkins con una fianza de 150.000 dólares, según el comunicado.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dio a conocer pocos detalles de inmediato sobre la relación entre Luster y Stacy o las circunstancias que llevaron a su arresto. Describieron a la víctima como una “conocida” de la sospechosa y a Luster como “la persona responsable de su muerte”.

TBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Hawkins les agradecieron a otras agencias la ayuda en su extensa investigación.

“El TBI y la Oficina del Sheriff del condado de Hawkins fueron asistidos por varias agencias durante la investigación. Incluyen la Oficina del Fiscal del 3er Distrito Judicial, el Departamento de Policía de Kingsport, el Departamento de Policía de Church Hill, la Oficina del Sheriff del Condado de Sullivan, la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee, el Departamento de Corrección de Tennessee, la Junta de Libertad Condicional de Tennessee y la Oficina de Alcohol, Tabaco , Armas de Fuego y Explosivos”, dice el comunicado.

Stacy recibió varios disparos y también sufrió lesiones por traumatismos contundentes, según WJHL.

