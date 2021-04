Gabriel DeWitt Wilson: ¿quién es el hombre armado del tiroteo en West Hempstead?

Gabriel DeWitt Wilson fue identificado como la persona buscada en el tiroteo de West Hempstead en una tienda de comestibles Long Island Stop & Shop el 20 de abril de 2021.

“La persona de interés involucrada es Gabriel DeWitt Wilson, de 30 años. Mide 6’2″ y llevaba una gorra de béisbol negra y una sudadera negra, y fue visto por última vez dirigiéndose hacia el oeste en Hempstead Turnpike. Llame al 911 de inmediato si tiene alguna información”, escribió el Departamento de Policía del Condado de Nassau en Twitter.

La policía del condado de Nassau y el ejecutivo del condado confirmaron el tiroteo al mediodía del 20 de abril de 2020.

Stop & Shop es una popular tienda de comestibles.

Esto es lo que necesita saber:

1. La policía del condado de Nassau explicó que en el incidente había un hombre armado

There has been an active shooter situation at the West Hempstead Stop & Shop. The #NassauCountyPD is canvassing the area & nearby schools have been notified to lock down & secure their buildings. The subject has not been apprehended yet & we ask that area residents remain indoors — NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021

La policía del condado de Nassau escribió: “Ha habido un incidente con un hombre armado en West Hempstead Stop & Shop. El #NassauCountyPD está inspeccionando el área y se ha notificado a las escuelas cercanas que cierren y aseguren sus edificios. El sujeto aún no ha sido detenido y pedimos que los residentes del área permanezcan en el interior”.

Laura Curran, la ejecutiva del condado de Nassau, transmitió un mensaje similar en Twitter: “Ha habido un incidente con un hombre armado en West Hempstead Stop & Shop. La policía está inspeccionando el área y se ha notificado a las escuelas cercanas que cierren y aseguren sus edificios. @NassauCountyPD está pidiendo a todos los residentes del área que permanezcan en el interior. El sospechoso aún no ha sido detenido”.

There has been an active shooter incident at the West Hempstead Stop & Shop. Police are canvassing the area & schools nearby have been notified to lock down and secure their buildings. @NassauCountyPD is asking all area residents to remain indoors. Suspect is not yet apprehended. — Laura Curran (@NassauExecutive) April 20, 2021

2. La policía dice que tres personas fuero disparadas y una murió

DEVELOPING: One person was killed and two people were injured in a shooting at a Long Island grocery store, Nassau County police said https://t.co/t8aPrbLoKh pic.twitter.com/eR0pmJ0Cp1 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 20, 2021

Según NBC New York, tres personas recibieron disparos y una persona falleció.

La policía luego confirmó ese informe, escribiendo que “pueden confirmar que 3 personas fueron baleadas dentro de West Hempstead Stop & Shop; 2 están en el hospital y hubo una muerte”.

El supermercado está ubicado en Cherry Valley Road. Según ABC New York, la tienda de comestibles fue evacuada.

3. El sospechoso, vestido todo de negro, pudo haber subido a un autobús

BREAKING: There are reports of a shooting at a Stop and Shop in West Hempstead. We are on the way. Stay tuned. pic.twitter.com/XudQ1Z9Qxr — Kristin Thorne (@KristinThorne) April 20, 2021

Se cree que el sospechoso está prófugo y es posible que se subiera a un autobús para escapar, según NBC New York.

El motivo del sospechoso aún no está claro. La policía no ha dicho si el tiroteo fue un ataque dirigido o aleatorio.

CBS New York informó que el sospechoso vestía todo de negro.

4. Los informes preliminares dicen que el sospechoso es un ex empleado

5TownsCentral informó que el sospechoso podría ser un ex empleado que atacó a los gerentes de tienda.

Sin embargo, la policía aún no ha confirmado esa información y se desconocen los nombres de las víctimas.

El helicóptero News 12 estuvo en vivo sobre la escena. Se pudo ver a los agentes de policía delante de la puerta de la tienda.

5. El distrito escolar de West Hempstead está cerrado

Good morning. This is a message from the West Hempstead School District. We were informed by the police that there is activity in the area. We are presently in a lockout and we’ll inform you when it is over. Please do not come to the buildings. Everyone is safe. Thank you. pic.twitter.com/OwfFEqhfT8 — Ram Pride (@WhufsdRams) April 20, 2021

El Distrito Escolar de West Hempstead escribió en Twitter: “Buenos días. Este es un mensaje del Distrito Escolar de West Hempstead. La policía nos informó que hay actividad en la zona. Actualmente estamos en un cierre patronal y les informaremos cuando termine. Por favor, no vengan a los edificios. Todo el mundo está a salvo. Gracias.”

Los informes de los disparos se producen cuando la nación se recupera de una serie de tiroteos masivos, incluso en una taberna en Kenosha, Wisconsin, una tienda de comestibles en Boulder, Colorado, una instalación de FedEx en Indianápolis, Indiana y spas en el área de Atlanta, Georgia. .

La gente expresó su conmoción en las redes sociales. “¿Qué pasa con la parada y la tienda en West Hempstead? … eso está demasiado cerca de casa”, escribió una persona en Twitter. “Un tirador activo disparó a 3 personas a 2 cuadras de mi casa en Long Island. Uno muerto. Tirador en fuga. Deténgase y compre en West Hempstead ”, escribió otro.

Las condiciones de las personas heridas aún no están claras, pero fueron trasladadas al hospital.