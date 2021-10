Tiroteo en escuela de Texas: la policía busca al sospechoso: Timothy George Simpkins

Timothy George Simpkins es un estudiante de Texas de 18 años de edad que ha sido identificado como el sospechoso buscado por el tiroteo en Mansfield Timberview High School en Arlington, Texas. La policía dijo que Simpkins huyó de la escuela después del tiroteo y lo están buscando. Cuatro personas resultaron heridas y tres fueron llevadas al hospital con heridas de bala luego del tiroteo del miércoles 6 de octubre de 2021, dijo la policía. Una víctima sufrió heridas leves y se negó a recibir tratamiento en el lugar, dijo la policía.

El subjefe de la policía de Arlington, Kevin Kolbye, dijo en una conferencia de prensa: “Creemos que hubo una pelea entre un estudiante y otra persona”. Kolbye dijo que “varias agencias estaban haciendo una búsqueda metódica de la escuela. Estamos tratando de asegurarnos de que todos nuestros niños estén seguros ya que están encerrados. Y vamos a tratar de hacer un traslado ordenada para sacarlos de la escuela y asegurarnos de que los entreguen a sus padres”.

La escuela está ubicada en Arlington, Texas, y es parte del Distrito Escolar Independiente de Mansfield. El tiroteo se reportó por primera vez alrededor de las 9:15 a.m., dijo la policía. El Mansfield ISD emitió un comunicado diciendo que la situación del tirador activo estaba bajo investigación. La policía de Arlington dijo en Twitter: “Estamos en la escena de un tiroteo en la escuela secundaria Timberview. Estamos haciendo una búsqueda metódica y trabajando en estrecha colaboración con @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD y otras agencias.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

La policía de Arlington dijo en Twitter: “Estamos buscando a un sospechoso de disparar en el incidente de hoy en la escuela @mansfieldisd Timberview. Llame al 911 si conoce el paradero de Timothy George Simpkins, de 18 años, que puede estar conduciendo un Dodge Charger 2018 Silver con placa PFY-6260”. Otros detalles sobre Simpkins no estuvieron disponibles de inmediato.

En la conferencia de prensa, Kolbye dijo que la policía recibió la llamada alrededor de las 9:15 a.m. sobre un tiroteo en el segundo piso de la escuela secundaria Timberview. Dijo que varias otras llamadas telefónicas llegaron al 911 aproximadamente al mismo tiempo. Kolbye dijo: “Ahora bien, este incidente, por trágico que sea, nos lo tomamos muy en serio en la aplicación de la ley. Tenemos un sospechoso identificado. Lo que creímos que sucedió preliminarmente es que hubo una pelea entre el estudiante y otro individuo en una clase y se usó un arma. Y hay cuatro víctimas. Estoy aquí para identificar a una persona de interés en este momento. Es Timothy George Simpkins. Es un varón negro de 18 años. Tenemos el auto que él está conduciendo actualmente, que creemos es un Dodge Charger plateado 2018 con matrícula PFY-6260”.

Kolbye agregó: “Actualmente tenemos varias agencias, incluido el Grupo de Trabajo de Alguaciles de EE. UU., que está buscando a esta persona. Este es un esfuerzo de colaboración entre agencias estatales, locales y federales para llevar a esta persona ante la justicia”. La jefa de policía de Mansfield, Tracy Aaron, dijo en la conferencia de prensa: “Habrá búsquedas continuas para nuestro sospechoso. Pedimos la ayuda de nuestros ciudadanos para seguir buscando a esa persona y llamar a cualquier pista que pueda tener. En este punto, debe saber que se considera que esta persona está armada y es peligrosa, por lo que le sugiero que llame al 911 tan pronto como vea a esa persona o tan pronto como vea el vehículo sospechoso”.

Kolbye dijo: “Solo quiero volver a enfatizar que este no es un acto de violencia al azar. No es alguien atacando nuestras escuelas. Este es un estudiante, creemos en este momento preliminar, que fue un estudiante el que se peleó y sacó un arma”.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz

— Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021