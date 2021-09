Caso Gabby Petito: TikToker Miranda Baker dice haber recogido a Brian Laundrie

Los videos virales de la usuaria de TikTok Miranda Baker afirman que recogió a Brian Laundrie mientras hacía autostop en Wyoming, sin Gabby Petito, y pensó que estaba actuando de manera extraña.

Eso fue solo cuatro días después de que Petito le dijera a su familia que estaba en el Parque Nacional Grand Teton, donde Baker dice que recogió a Laundrie. Según Fox News, la policía de North Port, Florida, donde vivían Laundrie y Petito, confirman que hablaron con Baker.

Se está realizando una búsqueda masiva de Petito, quien desapareció mientras filmaba una serie de YouTube llamada “Van Life” con su prometido, Laundrie. Más tarde él regresó a Florida sin ella, se negó a hablar con la policía y luego desapareció. La policía de North Port lo nombró persona de interés en la desaparición de Petito. Actualmente, la policía está buscando tanto a Petito como a Laundrie.

Additional photos from the search for Brian Laundrie around the Carlton Reserve area. If you have seen him please use 1-800-CALL-FBI or submit online at https://t.co/vlIagGqNPE. pic.twitter.com/X5QZmMJhTq

— North Port Police (@NorthPortPolice) September 18, 2021