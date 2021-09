El prometido de Gabby Petito, Brian Laundrie, está desaparecido

Brian Laundrie ahora también está desaparecido. Es el hombre de Florida que la policía describe como una persona de interés en la desaparición de su novia, Gabby Petito, con quien estaba filmando una serie de YouTube llamada “Van Life”.

La policía de North Port, Florida, donde Laundrie y Petito vivían con su familia, encabeza la investigación y, con la noticia de que Laundrie también ha desaparecido, han lanzado un esfuerzo de búsqueda masiva para encontrarlo a él y a Petito.

En los días antes de la desaparición de Laundrie (el abogado de la familia de Petito le dijo a CNN que él se estaba “escondiendo”, no desaparecido), la policía llamó la atención del público sobre su negativa a hablar con ellos sobre dónde estaba ella. El jefe Todd Garrison tuiteó a Laundrie y su abogado, “@NPPDPoliceChief Sr. Steven Bertolino, esq. @NorthPortPolice necesita su ayuda para encontrar a Gabby Petito. Llámanos para concertar una conversación con Brian Laundrie. ¡Dos personas se fueron de viaje y una persona regresó! #wheresgabby #FindGabby #fbitampa #gabbypetito”.

Pero luego él también se desapareció. Esa noticia se produjo después de que la policía dijera que la familia de Laundrie decidió hablar con ellos en detalle.

Petito, de 22 años, de Blue Point, Nueva York, es descrita por las autoridades de Nueva York como una “mujer blanca, de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y 110 libras”. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice ‘déjalo estar’. La camioneta en la que viajaba fue recuperada”. Blue Point se encuentra en Long Island.

Al caer la noche el 18 de septiembre de 2021, la policía suspendió la búsqueda del día y no encontró nada.

Our search of the Carlton is being called this evening due to darkness. Nothing found. Efforts will begin again Sunday morning. pic.twitter.com/l7L8B9hHrM — North Port Police (@NorthPortPolice) September 18, 2021

Esto es lo que necesita saber:

1. La policía está buscando a Laundrie en Carlton Reserve

Additional photos from the search for Brian Laundrie around the Carlton Reserve area. If you have seen him please use 1-800-CALL-FBI or submit online at https://t.co/vlIagGqNPE. pic.twitter.com/X5QZmMJhTq — North Port Police (@NorthPortPolice) September 18, 2021

A partir del 18 de septiembre de 2021, la policía de North Port estaba realizando una búsqueda masiva de Laundrie en Carlton Reserve. Esa es una reserva de 24,565 acres ubicada en el condado de Sarasota, Florida.

“El Departamento de Policía de North Port, el FBI y los socios de la agencia están llevando a cabo una búsqueda de Brian Laundrie en la vasta reserva de Carlton. Su familia dice que creen que ingresó al área a principios de esta semana. Más detalles cuando estén disponibles”, escribió la policía de North Port en Twitter.

La policía reveló en un comunicado que el abogado de la familia de Laundrie llamó al FBI el viernes por la noche (17 de septiembre) e indicó que la familia quería “hablar sobre la desaparición de su hijo”.

La familia “ahora afirma que no han visto a Brian desde el martes de esta semana”, escribió la policía. Fue “visto por última vez con una bolsa de senderismo con una correa para la cintura”.

La policía dijo estar frustrada porque, durante seis días, le suplicaron a la familia que contactara a los investigadores con respecto a Petito. “El viernes es la primera vez que hablan con los investigadores en detalle. Es importante señalar que, si bien Brian es una persona de interés en la desaparición de Gabby, no es buscado por un delito. Actualmente no estamos trabajando en una investigación criminal. Ahora estamos trabajando en una investigación de múltiples personas desaparecidas”.

2. La policía desmintió los rumores de que encontraron un cuerpo durante la búsqueda

The North Port Police Department, FBI, and agency partners are currently conducting a search of the vast Carlton Reserve for Brian Laundrie. His family says they believe he entered the area earlier this week. More details when available. pic.twitter.com/I5x7DvQ3Jt — North Port Police (@NorthPortPolice) September 18, 2021

La policía dice que no es cierto que hayan encontrado un cuerpo durante el registro.

“Actualmente hay informes falsos de que se encuentra un cuerpo donde estamos buscando. Completamente falso”, escribieron en Twitter el 18 de septiembre de 2021.

Según News Channel 8, la búsqueda comenzó en Myakkahatchee Creek Environmental Park, donde la policía cree que Laundrie ingresó por primera vez al parque.

Harrison señaló en Twitter: “La conversación en la casa de Laundrie está completa. Una vez que tengamos los detalles, se hará una declaración. ¡Pedimos calma! Permítanos trabajar en esto y la información estará disponible”.

La policía de North Port escribió anteriormente en un comunicado de prensa que ahora es una “persona de interés en este caso”.

“Continúa la búsqueda nacional sobre la desaparición de Gabrielle Petito de North Port. Debido a que las partes en este caso residen en North Port, Florida, el Departamento de Policía de North Port será la agencia investigadora principal, en asociación con la Oficina Federal de Investigaciones. También continuaremos trabajando con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, y estamos agradecidos por su ayuda”, dijo el comunicado.

“Varios detectives están trabajando las veinticuatro horas del día para reconstruir esta situación compleja y de gran alcance. El vehículo de Gabrielle fue recuperado aquí en North Port en su casa el 11 de septiembre. Una casa compartida con su novio Brian Laundrie y sus padres. Ese vehículo fue procesado por completo como evidencia junto con agentes del FBI el martes por la noche. Hasta ahora, Brian no se ha puesto a disposición para ser entrevistado por los investigadores ni ha proporcionado detalles útiles”.

Según la policía, “Sabemos que Brian regresó a North Port el 1 de septiembre, diez días antes de que su familia reportara su desaparición el 11 de septiembre. No tenemos información de que haya ocurrido un crimen aquí en North Port. Brian Laundrie es una persona de interés en este caso”.

“Como padre, puedo imaginar el dolor y el sufrimiento por el que está pasando la familia de Gabby. Rogamos a todos, incluido Brian, que compartan información sobre su paradero en las últimas semanas. La falta de información de Brian dificulta esta investigación. Las respuestas saldrán finalmente. Ayudaremos a encontrar a Gabby y ayudaremos a encontrar a cualquiera que pueda estar involucrado en su desaparición”, dijo el jefe de policía de North Port, Todd Garrison, en el comunicado.

“El FBI ha establecido una línea directa nacional para recibir información. 1-800-CALLFBI (225-5324). Esa es ahora nuestra línea principal de información. Hasta ahora, hemos recibido cientos de consejos que están siendo examinados a través de varias agencias. Si alguien ha visto la camioneta fotografiada e información que pueda ser útil, háganoslo saber”, escribió la policía.

3. Las autoridades están utilizando bolsas de ropa de Laundrie para buscarlo. La familia de Petito tuvo contacto con él por última vez durante la última semana de agosto

Las autoridades le dijeron al News Channel 8 que los K9 están usando bolsas con la ropa de Laundrie para ayudar con la búsqueda. Cerca de 50 oficiales de varios departamentos están involucrados, según la estación de televisión.

“Tenemos la esperanza de que esté aquí”, dijo el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor, a News Channel 8. “Ciertamente, nos preparamos para todas las diferentes posibilidades, pero ya sabes, nuestro objetivo es localizarlo y traerlo de regreso a North Port”…

La policía le dijo a CNN que el vehículo de Laundrie está de regreso en su casa, pero que podría haber estado en la reserva en algún momento.

La policía de North Port reveló que, según la familia de Petito, “estuvieron en contacto por última vez con Gabrielle durante la última semana de agosto. Antes de la última comunicación, se cree que Gabrielle estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. Petito y Brian viajaban en una camioneta Ford Transit 2012 blanca con matrícula de Florida QFTG03. Gabrielle, de 22 años, es blanca, mide aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa 110 libras. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice ‘déjalo ser'”.

La familia de Petito denunció su desaparición porque consideraron inusual no saber de ella mientras estaba en el viaje recorriendo los parques nacionales, que comenzó en julio, informó Fox News.

“Estuvimos en contacto con ella mientras viajaba”, dijo el padre de Petito, Joe, a The Daily Beast. “Yo hablaba con ella una vez a la semana más o menos, su mamá hablaba con ella dos o tres veces por semana. Mi hijo hablaba con ella a menudo en Snapchat, FaceTime; mi sobrina estaría en contacto constante con ella”.

El padre de Petito también ha estado publicando en su página de Facebook súplicas urgentes para encontrar a su hija. “Por favor ayuda a encontrar a Gabby. Esta es mi hija Gabby Petito. Comparte y ayuda a encontrarla. Fue vista por última vez dirigiéndose al Parque Nacional Yellowstone desde Salt Lake City, Utah”, escribió con una súplica.

La policía del condado de Suffolk, Nueva York, emitió una alerta de persona desaparecida para Petito. Dice “Mujer de Blue Point desaparecida” y agregó: “Ubicación: Parque Nacional Grand Teton, Wyoming. Fecha / hora: sábado 11 de septiembre de 2021 a las 6:55 p.m.”

El comunicado dice: “Los detectives del Quinto Escuadrón de la Policía del Condado de Suffolk están investigando la desaparición de una mujer de Blue Point que desapareció mientras viajaba. Gabrielle Petito viajaba en una camioneta Ford Transit 2012 blanca con matrícula de Florida QFTG03 con un acompañante cuando dejó de comunicarse con amigos y familiares”.

Agrega, “Petito fue reportada como desaparecida al Departamento de Policía del Condado de Suffolk por su familia el 11 de septiembre aproximadamente a las 6:55 p.m. Según la familia, estuvieron en contacto con ella por última vez durante la última semana de agosto. Antes de la última comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming”.

La madre de Petito, Nicole Schmidt, le dijo a Fox News que habló por última vez con su hija el 25 de agosto. Recibió un mensaje de texto de ella tanto el 27 como el 30, pero ahora dice “No sé si dejó Grand Teton o no … No sé si técnicamente era ella o no, porque era solo un mensaje de texto. No le hablé verbalmente”.

Los videos virales de la usuaria de TikTok Miranda Baker están ayudando a las autoridades a reconstruir la línea de tiempo. Afirman que recogió a Brian Laundrie mientras hacía autostop en Wyoming, sin Gabby Petito, y pensó que estaba actuando de manera extraña.

Eso fue solo cuatro días después de que Petito le dijera a su familia que estaba en el Parque Nacional Grand Teton, donde Baker dice que recogió a Laundrie. Según Fox News, la policía de North Port, Florida, donde vivían Laundrie y Petito, confirman que hablaron con Baker.

“Hemos hablado con ella y potencialmente estamos utilizando su información en nuestra línea de tiempo”, dijo el portavoz del departamento, Josh Taylor, en un correo electrónico a Fox News.

En una serie de videos de TikTok, Baker afirma que recogió a Laundrie el 29 de agosto de 2021, de camino a Jackson Hole, Wyoming. Pidió salir alrededor de las 6:09 p.m. cuando mencionó esa ciudad, lo dice en videos.

“Una vez dije que Jackson Hole se puso nervioso”, dijo en un video de TikTok. “Parecía que necesitaba salir, estaba un poco ansioso. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras”. Ella dijo que él continuó intentando hacer autostop cuando salió de su auto. Ella pensó que era extraño que le ofreciera $200 por un viaje de 10 millas, dice.

Ella agregó: “Él se apresuró a salir del auto, y luego dijo ‘Voy a encontrar a alguien más para hacer autostop’, y nosotros pensamos, está bien’. Fue una situación extraña”.

En los videos, ella afirma que Laundrie sospechosamente no tenía una mochila llena, y señala: “Crees que si vas a acampar durante días y días querrás comida y una tienda de campaña y él no tenía nada de eso”. Agregó que él afirmó que su prometida estaba de regreso en su camioneta manejando sus cuentas de redes sociales.

“Salíamos del parque hacia el sur cuando dijo que estaba acampando hacia el norte. Nos había dicho que él y Gabby no estaban acampando en un campamento regulado … estaban acampando en medio de la nada en el río Snake. Dijo que había caminado durante días en el río Snake … dijo que todo lo que tenía era una lona para dormir”. Ella dijo que “se veía limpio y no olía mal”.

También publicó un mapa que muestra “todo el viaje con Brian” en uno de sus TikToks.

Puedes encontrar su página en TikTok aquí. Algunos de sus videos se han visto millones de veces.

4. El abogado de familia de Petito dice que él “se esconde”

Latest on Petito case Wednesday September 15, 11:30am. Please use 1-800 CALLFBI pic.twitter.com/NpkUEjoME5 — North Port Police (@NorthPortPolice) September 15, 2021

Richard Stafford, el abogado de la familia Petito, le dijo a CNN que Laundrie se está “escondiendo”.

“Toda la familia de Gabby quiere que el mundo sepa que Brian no está desaparecido, se esconde. Gabby está desaparecida”, dijo, según CNN.

Antes de su desaparición, el abogado de Laundrie le dijo a NBC que no hablaría con las autoridades porque “las parejas íntimas son a menudo la primera persona en la que las fuerzas del orden centran su atención en casos como este y la advertencia de que ‘cualquier declaración hecha se utilizará en su contra’ es cierta. independientemente de si mi cliente tuvo algo que ver con la desaparición de la Sra. Petito”.

Jim Schmidt, el padrastro de Petito, le dijo a CNN sobre la búsqueda de Laundrie: “Todavía estamos tratando de hacer correr la voz y tratar de encontrar a esa persona que podría tener algunos detalles que necesitamos. Solo estoy tratando de salir y encontrar a esa persona y espero que puedan ayudarnos con cualquier cosa que la lleve a casa”.

5. La pareja presentó su viaje en furgoneta en una serie de YouTube.





Play



VAN LIFE | Beginning Our Van Life Journey A glimpse into our van adventures! After our first cross country trip in a little Nissan Sentra, we both decided we to wanted downsize our lives and travel full time, but trying to fit everything for two people into the tiny little trunk of the car, also spending way too much on gas, food, and… 2021-08-19T21:11:25Z

La serie de YouTube de la pareja se llama “VAN LIFE | Comenzando el viaje de nuestra vida en furgoneta “. Uno de sus videos tiene más de 145.000 visualizaciones.

Tiene ocho minutos de duración y muestra a la pareja caminando juntos por la playa. Aparecen cerca en el video, que los muestra juntos durante varios viajes. Luego los muestra en el camino. Se besan en una escena; están comiendo sushi en el próximo. En un cuadro, están frente al puente Golden Gate. En otro, ven juntos la puesta de sol en la playa.

Hacen volteretas en la playa frente a un parque de diversiones y montan juntos en una noria antes de besarse un poco más.

Su canal de YouTube, llamado Nomadic Statik, tiene más de 1,37 millones de usuarios. El video de Van Life es su único video.

“¡Un vistazo a nuestras aventuras en furgoneta! Después de nuestro primer viaje a campo traviesa en un pequeño Nissan Sentra, ambos decidimos que queríamos reducir el tamaño de nuestras vidas y viajar a tiempo completo, pero tratando de meter todo para dos personas en el pequeño maletero del automóvil, también gastando demasiado en gasolina. , comida y airbnb, no era el camino a seguir”, dice la página.

“Rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar una solución si queríamos seguir viajando y viviendo de manera nómada, por eso hicimos a mano nuestra propia camioneta pequeña, una simple conexión de tránsito Ford 2012, utilizando el espacio con diseños y características únicos. Creando un espacio tanto para la expresión artística como para el senderismo a distancia. ¡Muchas gracias por vernos y esperamos que nos acompañes en nuestro viaje a donde sea que nos lleve la camioneta! ”

Agregaron: “Siga nuestro viaje de vida en furgoneta para obtener algunas ideas, consejos, trucos, lugares para acampar y tantos lugares hermosos para viajar.”

La pareja también tenía un sitio web y un blog. El sitio web, titulado Brian & Gabby, está protegido con contraseña y envía a los lectores a la página de YouTube.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Premios Emmy 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?