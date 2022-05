Tianis Sheila Jones es una joven embarazada que enfrenta cargos después de que la policía dijera que tuvo una “rabieta violenta” en un McDonald’s en Lakeland, Florida. El Departamento del Sheriff del Condado de Polk dijo que Jones estaba molesta por cómo el restaurante había manejado su pedido en línea.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Jones se convirtió en ‘McMad’ por un pedido de comida incorrecto en McDonald’s, dijo el alguacil del Condado de Polk

Play

Video Video related to arrestan a mujer por disturbios en un mcdonald’s de florida: tianis jones 2022-05-22T16:27:59-04:00

El enfrentamiento ocurrió el 19 de mayo en el McDonald’s ubicado en 2606 US-92 East en Lakeland, Florida. Durante una conferencia de prensa transmitida en Facebook, el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, explicó que Jones ordenó su comida en línea y tenía la intención de recogerla en la ventanilla del autoservicio.

Ella había pedido una Cajita Feliz, un batido de chocolate, un sándwich de Filet-o-Fish, té dulce y un sprite. Judd dijo que McDonald’s había “confundido algunas cosas” con la orden y un trabajador le pidió a Jones que se acercara a la tercera ventana mientras lo solucionaban. Sin embargo, Jones estacionó y entró al restaurante.

Judd describió a Jones como “McMad” por su pedido de comida incorrecto. Él dijo que los trabajadores se ofrecieron a reembolsarle su dinero a Jones, como también se escucha en la llamada al 911 de 10 minutos que fue publicada por WFLA-TV en YouTube.

La llamada duró aproximadamente 10 minutos. La oficina del alguacil del Condado de Polk publicó aproximadamente 2 minutos de las imágenes de vigilancia del restaurante McDonald’s. El video no tiene audio, por lo que no está claro qué les dijo Jones a los empleados antes de llamar al 911.

2. Jones fue grabada tirando botellas y vasos al suelo. Ella enfatizó repetidamente en el 911 que no había tocado a nadie

Play

Video Video related to arrestan a mujer por disturbios en un mcdonald’s de florida: tianis jones 2022-05-22T16:27:59-04:00

El video de vigilancia muestra a Jones parada en el mostrador hablando con un trabajador de McDonald’s. Alrededor de un minuto después del video, ella comienza a empujar artículos del mostrador con la mano izquierda. Los artículos incluían un letrero de plástico y varias botellas, como se señaló en un comunicado de prensa del departamento del alguacil.

Jones luego camina detrás del mostrador y arroja vasos al suelo. Otra mujer, a quien el Sheriff identificó como la hermana de Jones, se acerca e intenta detener a Jones. Jones se resiste a los intentos de su hermana de convencerla de irse.

De acuerdo con el alguacil Judd, mientras Jones arrojaba cosas, golpeó a algunos de los trabajadores con los artículos. Él dijo que las imágenes no estaban incluidas en el video de 2 minutos que el departamento publicó en YouTube.

Durante la llamada al 911, se escucha a Jones exclamar varias veces: “¡No le puse las manos encima a nadie!”.

3. Jones llamó al 911 para informar que McDonald’s estaba tratando de “engañarla” para quitarle su dinero

Durante la llamada al 911, Jones afirma que ha estado esperando al menos 15 minutos para que se resuelva su pedido de comida. También se la escucha decir que la comida valía alrededor de $25.

Se la escucha decirle al despachador: “Estoy en McDonald’s. Estoy embarazada de cinco meses. Estas personas no saben cómo administrar un maldito McDonald’s. Quiero mi dinero. Intentaron estafarme con mi dinero. ¡Quiero mi dinero!”.

El despachador le dice a Jones que los oficiales están en camino. El despachador también le pregunta a Jones su nombre al menos tres veces. Después de que Jones marcó el 911, permaneció en el teléfono durante unos 10 minutos y puede escuchar la llamada en su totalidad pulsando aquí.

Judd comentó sobre el episodio: “No sé qué le pasó esa noche. No sé si le faltaban dos papas fritas para un Happy Meal, o tal vez le faltaba un Happy Meal por completo, pero creó un ‘McMess’ y actuó como un ‘McNut’. ¿Pero sabes en qué terminó? En un ‘MccBurglar'”.

4. Ella expuso su estómago y ‘twerkeó’ antes de salir del McDonald’s

La llamada al 911 recolectó partes del intercambio de palabras entre Jones, su hermana y al menos un trabajador de McDonald’s. Se discute el embarazo de Jones. Alguien le recomienda que vaya al hospital debido al estrés de la situación, pero no está claro exactamente qué dijo Jones en respuesta porque varias voces hablan entre sí.

Antes de salir del restaurante, el video de vigilancia muestra a Jones levantándose la camisa para exponer su vientre embarazado. Luego le da la espalda al mostrador y hace “twerking”.

El alguacil del condado de Polk dijo que la madre de Jones estaba en el estacionamiento y que tanto la madre como la hermana de Jones estaban “mortificadas” por lo que había sucedido.

Judd agregó: “Quiero decirle a Tianis que cuando llegue a la cárcel, no tenemos ningún McDonald’s. Así es. Y no le vamos a dar ningún arco dorado. Pero le vamos a dar un par de esposas plateadas. Y luego, cuando come, no hay maravillosos batidos de chocolate, ni té dulce, ni sprite”.

5. Jones enfrenta varios delitos graves, incluido robo y uso indebido del sistema 911

Jones fue arrestada al día siguiente, según los registros de reclusos del condado de Polk. Ella pasó dos días tras las rejas antes de ser liberada el domingo 22 de mayo con una fianza.

Jones enfrenta los siguientes cargos:

Robo con asalto/agresión

Travesuras criminales ($200 o menos)

Conducta desordenada

Mal uso del sistema 911

Los registros públicos del condado de Polk muestran que Jones ha tratado con la policía al menos dos veces desde que cumplió 18 años. Anteriormente enfrentó cargos por delitos menores por conducir sin una licencia válida y por no comparecer ante el tribunal. El sheriff también hizo referencia a estos incidentes durante la conferencia de prensa.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.