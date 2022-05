Muere Logan Long: ¿Cómo murió la estrella porno?

Logan Long era una estrella porno que murió a los 34 años de edad.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Logan Long? Neumonía. No se ha revelado si había una afección subyacente, como COVID o VIH.

La muerte de Long fue reportada por primera vez por AVN. Ese sitio web confirmó que murió de un “ataque de neumonía”.

Esto es lo que necesitas saber:

AVN confirmó la muerte de Long con sus amigos y representante

Logan Long Dies Following Pneumonia Bout https://t.co/mTxl2GTJkh pic.twitter.com/X2nogHSxyC — AVN Media Network (@AVNMediaNetwork) May 18, 2022

El 20 de mayo de 2022, AVN informó que Long había muerto el lunes en un hospital del área de Los Ángeles “después de enfermarse de neumonía”.

El sitio web confirmó la noticia con un amigo cercano y el agente de Long.

El amigo, Fallon West, le dijo a AVN: “Él falleció en el hospital y los médicos hicieron todo lo posible. Estaba enfermo de neumonía en el hospital y no sobrevivió. Amaba a Logan con todo mi corazón y a su familia, y estoy de duelo… Es devastador que Logan se haya ido”.

El agente, Mark Schechter, le dijo al sitio: “Estoy devastado al enterarme del fallecimiento de Logan. Siempre tendrá un lugar en mi corazón. Habiendo conocido a Logan hace seis años este mes, incorporándolo a la lista de ATMLA como una nueva estrella masculina joven en ascenso, nos hicimos muy cercanos, se refirió a mí como Pop. Lo vi madurar y triunfar como un destacado actor masculino. Descansa en paz mi querido Logan”.

Long una vez dijo: “Está es una buena profesión para mí”

En su entrevista de 2017 con AVN, Long dijo que “siempre supe que esta es una buena profesión para mí. He tenido dos negocios en el pasado, y realmente ya no tenía ganas de hacerlo. Solo quería algo en mi vida cotidiana normal, que es el sexo. Y sentí que me pagaban por ello mientras lo hacía”.

Según su perfil en AIFD, Logan estuvo activo en la industria del porno a partir de 2016 y tenía muchos títulos a su nombre. Tenga en cuenta que los títulos de algunas de las películas son muy gráficos. Su página de Twitter es demasiado gráfica para compartirla y él también estaba en OnlyFans.

De acuerdo con Daily Mail, Long, quien nació en California, protagonizó más de 1.000 películas. Él fue una estrella porno durante seis años y solía tener negocios antes de unirse a la industria, informó Daily Mail.

De acuerdo con News.com.au, Logan ganó un “premio AVN al mejor actor de reparto” en 2019 por su papel en “The Seduction of Heidi de Adam & Eve Pictures”.

“Extrañaremos profundamente a Logan”, dijo el actor Mike Adriano a XBIZ. “Era un artista fantástico y realmente talentoso en eso. No estoy seguro de haber podido colaborar con alguien tan bueno como él”.

“Es un día triste ante todo para su familia y amigos cercanos, pero también es un día triste para el porno y todos los fanáticos y espectadores de todo el mundo”, continuó diciendo Adriano. “Su contribución será extrañada”.

El sitio informó que, a lo largo de los años, trabajó para “Naughty America, Bang Bros, Brazzers, Reality Kings, Digital Playground, Wicked y muchos otros”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.