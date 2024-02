Detienen a sospechoso del asesinato de una pareja en bar de Wisconsin

Thomas Routt Jr. es un pirómano condenado y en libertad condicional que es la persona de interés en los homicidios del marido y la mujer que fueron asesinados a tiros en un bar de Elkhorn, Wisconsin.

Así lo informó WTMJ-TV, que confirmó el nombre de la persona de interés con su abogado. La policía de Elkhorn anunció el 5 de febrero que tiene bajo custodia a una persona de interés por cargos no relacionados; sin embargo, no han nombrado a esa persona.

El abogado de Routt, Russell Jones, dijo a WTMJ que representa a Routt y que Routt, de 57 años, “sigue manteniendo su inocencia y dice que no estuvo involucrado en el caso”. El nombre completo de Routt es Thomas A. Routt Jr. Antes del reciente acontecimiento, Gateway Technical College lo promocionó como una historia de éxito que se convirtió en embajador del campus después de haber sido puesto en libertad condicional después de 25 años tras las rejas.

La policía de Elkhorn escribió en un comunicado de prensa del 1 de febrero que la Oficina del Médico Forense del Condado de Walworth identificó a las víctimas como Emerson Weingart, de 33 años, y Gina Weingart, de 37, ambos de Elkhorn, Wisconsin. Fueron asesinados a tiros en Sports Page Barr, en el centro de Elkhorn. Según WTMJ, Gina Weingart trabajaba en el bar y su marido iba allí para pasar el rato con ella.

Esto es lo que necesita saber:

1. Thomas Routt, que tiene un extenso historial criminal en Wisconsin, fue puesto en libertad condicional estatal en 2020

Routt tiene un largo historial criminal en el estado de Wisconsin, según registros judiciales en línea.

Fue puesto en libertad condicional estatal en agosto de 2020, según los registros del Departamento Correccional de Wisconsin.

Según los registros de la cárcel del condado de Walworth, se encuentra en libertad condicional.

Los registros de la cárcel del condado de Walworth dicen que fue detenido el 4 de febrero. Se lo describe como de 5 pies y 7 pulgadas de alto y pesa 250 libras.

Hay un tal Thomas Routt Sr. que también tiene antecedentes penales en Wisconsin. Sin embargo, el sitio VINE Link confirma que Thomas Routt detenido en el condado de Walworth tiene 57 años.

Eso coincide con la edad de Thomas Routt Jr., quien está en libertad condicional, según los registros del Departamento Correccional de Wisconsin. Una hoja de cálculo de libertad condicional dice que Routt fue puesto en libertad condicional por un delito de robo, aunque los registros judiciales muestran que también fue condenado por incendio provocado.

Un artículo de 2010 en el Appleton Post-Crescent, al que se accedió a través de Newspapers.com, hablaba sobre la sentencia por robo de Routt. Ese artículo trataba sobre un programa de justicia restaurativa en la prisión de Columbia. El titular del artículo era: “Los reclusos aprenden a sentir el dolor de las víctimas”.

En su sentencia por robo, una madre le dijo al juez que su hija de 3 años dijo que estaba preocupada de que “Routt volviera a entrar a su casa y le robara a su hermano pequeño y sus juguetes”.

En el artículo, Routt dijo que quería que “esa niña supiera cuánto lo siento”.

En 2008, fue declarado culpable de agresión por parte de prisioneros en la prisión de Columbia, según registros judiciales de Wisconsin.

2. Thomas Routt Jr. fue acusado de incendiar la casa de su ex suegra, lo que el juez de sentencia calificó como “uno de los tipos de delitos de incendio provocado más enfermizos y peligrosos” que el juez había “encontrado jamás”

Los registros judiciales muestran que, en 1996, Routt “fue declarado culpable de incendio provocado en un edificio, falsificación y violación de la libertad bajo fianza. Por el incendio provocado, fue sentenciado a treinta años de prisión, consecutivos a dos casos del condado de Waukesha. Por falsificación y violación de la libertad bajo fianza, Routt fue sentenciado a penas consecutivas de cinco años de prisión, se le impuso y permaneció en prisión por un período de prueba consecutivo de diez años por la falsificación y un período de prueba simultáneo de cinco años por la violación de la fianza”.

Según la decisión judicial, “el tribunal de sentencia había considerado el ‘horrendo crimen’ de incendio provocado por Routt, en el que quemó la casa de su ex suegra mientras esa familia estaba en la boda de otra hija, como ‘uno de lo peor que he visto…. Este es uno de los tipos de incendio provocado más enfermizos y peligrosos que he encontrado porque fue un incendio provocado por venganza, un incendio provocado para infligir un gran dolor a las víctimas y lo hizo’”, dicen los registros.

Routt “fue elegible para la libertad condicional por primera vez en 2005; finalmente obtuvo libertad condicional en agosto de 2020. En octubre de 2020 presentó el recurso de modificación de sentencia que subyace a este recurso de apelación. Pidió que ‘sea puesto en libertad, sin supervisión comunitaria’”, dice la decisión judicial.

Routt quería que se modificara la sentencia sobre la base de cambios en las políticas de libertad condicional; “Si bien Routt afirma que ha habido cambios en la política de libertad condicional, no identifica esos cambios con ninguna especificidad. Afirma, por ejemplo, que la política ‘cambia el enfoque de la libertad condicional de la aceptación del tratamiento y la rehabilitación hacia sentencias más largas y punitivas’”, dice la decisión. “Routt sostiene que ‘comparativamente menos’ reclusos han sido puestos en libertad condicional en comparación con hace diez años, como se señala en ‘varios informes’, que no cita”.

El tribunal de apelaciones confirmó una orden de un tribunal inferior que denegó la solicitud de Routt de ser liberado de la supervisión comunitaria.

Las políticas de libertad condicional se volvieron muy controvertidas en Wisconsin cuando la familia de una víctima habló sobre la inminente libertad condicional de un hombre condenado por matar a su esposa. El presidente de la Comisión de Libertad Condicional, John Tate, dimitió en la primavera de 2022 y la libertad condicional de Douglas Balsewicz fue rescindida. Los presidentes de la Comisión de Libertad Condicional en Wisconsin son designados por el gobernador, Tony Evers, y están sujetos a la confirmación del Senado estatal. Tate fue nombrado presidente de la Comisión de Libertad Condicional por primera vez en 2019. Routt obtuvo la libertad condicional en 2020.

Routt tiene una página de Facebook con una sola foto visible, publicada casi dos semanas después de su liberación.

En 2008, fue declarado culpable de agresión por parte de prisioneros en la prisión de Columbia, según registros judiciales de Wisconsin.

3. La policía encontró a Gina y

Según la policía de Elkhorn, el jueves 1 de febrero a las 12:11 a. m., recibieron una llamada al 911 para un informe de disparos y una persona caída dentro del Sports Page Barr.

Encontraron a la víctima masculina y femenina fallecidas por “heridas de bala mortales” en el bar. El motivo no está claro.

En Facebook, Emerson Weingart llenó su página con fotografías que lo muestran con su esposa. Se describió a sí mismo como un “Gerente del Departamento de Carnes de Kroger Picknsave” que estudió Geografía en la Universidad de Wisconsin-La Crosse. Vivía en Elkhorn y era de Burlington, Wisconsin. La pareja se comprometió por primera vez en 2021, dice su página.

Las publicaciones más visibles de Gina Weingart en Facebook mostraban la boda de la pareja. fallecidos en el bar por ‘heridas de bala mortales’

4. Thomas Routt, que apareció en una historia sobre la justicia restaurativa en prisión, se convirtió en embajador del campus de Gateway Technical College en 2023 y se describe a sí mismo como “ya no es un perdedor, sino un solitario”.

Thomas Routt Jr. fue nombrado embajador del campus Elkhorn de Gateway Tech College en 2023, según un vídeo de YouTube.

En el video, dijo que pasó “por un trauma grave” cuando era niño porque “fui abusado de mí”.

Dijo que eso lo dejó tan traumatizado que “no podía confiar en nadie” y se convirtió en un estudiante de D y F y en un “solitario, un perdedor”.

Fue a prisión en 1995, a lo que atribuye haberle salvado la vida. Routt dijo que dio su “primer paso difícil para pedir ayuda” y se sometió a 25 programas para aprender sobre sí mismo. “Finalmente salí de prisión el 10-10 de 2020 después de cumplir 25 años”, dijo en el video.

Dijo que llegó a Gateway en 2021. Recibió su primer título con honores. Pero estaba discapacitado y no pudo conseguir trabajo en ese campo. En el momento del video, dijo que estaba trabajando en su segundo título y que había entrado en la lista del decano y ganado el premio del presidente. Dijo que estaba “en el programa de tutoría” y organizaba jornadas de trivia.

“Ya no soy un perdedor, un solitario ni sufro de depresión”, dijo Routt.

Según el sitio web de Gateway College, figuraba en la lista de “Diploma técnico de programador CNC”.

Cuando se graduó de Gateway en 2023, Routt fue citado en un artículo de perfil en Kenosha News, al que se accedió a través de Newspapers.com. Ese artículo informó que dio un discurso de graduación.

“Las noches sin dormir que pasas para completar tu tarea a tiempo dieron sus frutos”, dijo, según Kenosha News. “Aprovechaste la oportunidad de mejorar tu vida sin importar lo difícil que fuera o cuántos obstáculos surgieran en el camino. Compañeros graduados, somos más duros y estamos en mejor situación por seguir y alcanzar nuestros sueños de Gateway”.

5. Emerson y Gina Weingart fueron recordados como “queridos amigos” del dueño del bar

Jordan Barr, propietario del establecimiento Sports Page Barr, escribió en una extensa publicación de Facebook: “Hola a todos, soy Jordan Barr y me gustaría tomarme un poco de tiempo y hablar sobre la horrible tragedia que tuvo lugar dentro de Sports Page. . Poco después de la medianoche del 1 de febrero, un cobarde entró en el bar y abrió fuego. Aunque este individuo no ha sido identificado/capturado todavía, no hablaré de él”.

Él continuó:

En cambio, quiero hablar de las dos vidas que trágicamente nos fueron arrebatadas demasiado pronto. Nuestra camarera, Gina, y su esposo Emerson, ambos queridos amigos nuestros, nos fueron arrebatados esta mañana. El personal y los clientes habituales de Sports Page Barr siempre han sido más que un grupo muy unido, una familia. Antes de que Gina se uniera a nuestro personal, ella y Emerson comenzaron a venir y rápidamente se hicieron cercanos con todos nosotros, tanto el personal como los clientes. Cuando finalmente le ofrecí a Gina un trabajo a tiempo parcial, ya eran parte de la familia. Sus vidas apenas comenzaban y creo que hablo en nombre de toda nuestra familia de Sports Page al decir que estamos absolutamente devastados por lo que sucedió. Es un acto despreciable de violencia que nos ha sacudido a todos hasta lo más profundo. Me gustaría aprovechar este momento para pedirles a todos que respeten la privacidad de nuestro personal, así como la de las familias de Gina y Emerson. Ha sido increíblemente difícil para todos nosotros entender lo que sucedió. Por favor danos todo nuestro espacio y tiempo para tratar. Por otra parte, ha sido increíblemente reconfortante ver el apoyo y el amor abrumadores de nuestra comunidad. Estamos sufriendo en este momento, pero el apoyo ayuda un poco. Mantenga a sus seres queridos cerca y no dé nada por sentado.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mega Millions – Resultados: 6 de febrero 2024