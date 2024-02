Joven pareja fuera asesinada a tiros en un bar de Wisconsin

El sospechoso del tiroteo fatal en el bar Elkhorn contra una pareja casada seguía prófugo el 3 de febrero en Elkhorn, Wisconsin, dijo la policía.

La policía de Elkhorn escribió en un comunicado de prensa del 1 de febrero que la Oficina del Médico Forense del Condado de Walworth identificó a las víctimas como Emerson Weingart, de 33 años, y Gina Weingart, de 37 años, ambos de Elkhorn, Wisconsin.

Fueron asesinados a tiros en Sports Page Barr, en el centro de Elkhorn.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dice que encontraron a Emerson y Gina Weingart fallecidos en el bar por “heridas de bala fatales”

Según la policía de Elkhorn, el jueves 1 de febrero a las 12:11 a. m., recibieron una llamada al 911 para un informe de disparos y una persona caída dentro del Sports Page Barr ubicado en South Wisconsin Street en Elkhorn.

Al llegar, descubrieron los cuerpos de las víctimas masculinas y femeninas fallecidas por “heridas de bala mortales” dentro del bar.

La policía escribió que continúan investigando el tiroteo y piden a las personas con información que llamen a la policía al 262-723-2210.

En Facebook, Emerson Weingart llenó su página con fotografías que lo muestran con su esposa. Se describió a sí mismo como un “Gerente del Departamento de Carnes de Kroger Picknsave” que estudió Geografía en la Universidad de Wisconsin-La Crosse. Vivía en Elkhorn y era de Burlington, Wisconsin. La pareja se comprometió por primera vez en 2021, dice su página.

Las publicaciones más visibles de Gina Weingart en Facebook mostraban la boda de la pareja.

El dueño del bar recordó a Gina y Emerson Weigart como “queridos amigos” cuyas vidas “apenas comenzaban”

Jordan Barr, propietario del establecimiento Sports Page Barr, escribió en una extensa publicación de Facebook: “Hola a todos, soy Jordan Barr y me gustaría tomarme un poco de tiempo y hablar sobre la horrible tragedia que tuvo lugar dentro de Sports Page. . Poco después de la medianoche del 1 de febrero, un cobarde entró en el bar y abrió fuego. Aunque este individuo no ha sido identificado/capturado todavía, no hablaré de él”.

Él continuó:

En cambio, quiero hablar de las dos vidas que trágicamente nos fueron arrebatadas demasiado pronto. Nuestra camarera, Gina, y su esposo Emerson, ambos queridos amigos nuestros, nos fueron arrebatados esta mañana. El personal y los clientes habituales de Sports Page Barr siempre han sido más que un grupo muy unido, una familia. Antes de que Gina se uniera a nuestro personal, ella y Emerson comenzaron a venir y rápidamente se hicieron cercanos con todos nosotros, tanto el personal como los clientes. Cuando finalmente le ofrecí a Gina un trabajo a tiempo parcial, ya eran parte de la familia. Sus vidas apenas comenzaban y creo que hablo en nombre de toda nuestra familia de Sports Page al decir que estamos absolutamente devastados por lo que sucedió. Es un acto despreciable de violencia que nos ha sacudido a todos hasta lo más profundo. Me gustaría aprovechar este momento para pedirles a todos que respeten la privacidad de nuestro personal, así como la de las familias de Gina y Emerson. Ha sido increíblemente difícil para todos nosotros entender lo que sucedió. Por favor danos todo nuestro espacio y tiempo para tratar. Por otra parte, ha sido increíblemente reconfortante ver el apoyo y el amor abrumadores de nuestra comunidad. Estamos sufriendo en este momento, pero el apoyo ayuda un poco. Mantenga a sus seres queridos cerca y no dé nada por sentado.

