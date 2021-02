Thiago Silva salió muy dolido del PSG ¿qué le ocurrió?

El brasileño Thiago Silva quedó muy golpeado tras su salida del Paris-St.Germain y habló al respecto. Este fue la imagen del equipo parisino durante varias temporadas y se reconoce que uno de los máximos referentes de la última década. Esta relación no ha evitado que el ahora defensa del Chelsea saliera con autoridad a hablar contra su ex equipo por la manera en la que lo dejaron libre.

El excapitán del PSG vio que nada de esto se dio cuenta que nada de esto valdría para recibir una oferta de renovación la pasada temporada. Para él, esto lo tomó como un cachetazo contra él como profesional.

“Nunca me ofrecieron una sola cosa. Ni siquiera un ‘Thiago, ¿aceptas 1 euro para quedarte con nosotros?’ Absolutamente nada, lo cual fue muy perturbador”, dijo sin tapujos en una entrevista que le otorgó a la revista FourFourTwo.

Thiago Silva admitió que “hay algo peor que eso”.

Con esto se refirió a cómo la relación entre el equipo y el jugador comenzó a desintegrarse durante la pandemia. “[T]uvieron tres meses para planear una despedida, pero no se hizo nada. Hombre, no estuve allí solo una temporada o algunos meses, fue un periodo de ocho años como capitán y se levantaron varios trofeos”.

La actitud que disgustó al del Chelsea, pero no solo por lo que le pasó a él. “Me merecía mucho más respeto que eso. Lo mismo le pasó a Cavani”.

El uruguayo también tuvo un fin de relación con el PSG además estuvo dispuesto a no regresar al equipo aún llegando a la final de la Champions League contra el Bayern Múnich.

Thiago Silva | Cool & Absolut at Blues' Defense | 2020-21 ᴴᴰ⚽ Hello, guys! That's our 2021 compilation of the Brazilian central defender, Thiago Silva. We gathered de Thiago's best defensive skills, tackles, passes & goals from the recent past season. Check it out! 🔥 PLEASE SUBSCRIBE AND TURN ON NOTIFICATIONS 🔥 👉 ABOUT Football Kings™: Our main goal is to express our love for football.… 2021-01-07T13:46:50Z

Su fichaje por el Chelsea

Su rencor por ese momento no le ha quitado el agradecimiento que tiene por el tiempo que pasó allí. “Estoy totalmente agradecido por las cosas que experimente allí. Dejando de lado la parte final, estaba feliz y siempre me trataron bien todos,” admitió.

El central de ahora 36 años, salió con el pase en mano a final de temporada y contempló numerosas ofertas de clubs importantes de Europa. Como ya se sabe, terminó fichando por el Chelsea. “Le dije a mi agente que podía empezar a buscarme un nuevo club, pero que tenía prohibido decirme nada hasta después de nuestro último partido de Champions League”, aclaró el brasileño.

Este desveló que el PSG quiso hacer un último intento. “La mañana después de la final contra el Bayern de Munich me encontré con el presidente Nasser Al-Khelaïfi en el ascensor de hotel y me dijo que Leonardo quería volver a hablar conmigo una vez volviéramos a París. Imagine lo que venía, aunque mi mente ya estaba lejos del PSG”.

El lunes después de la final me llamó mi agente para decirme que había una oferta del Chelsea sobre la mesa y que solo tenía dos días para decidirme. Acepté al día siguiente, antes de mi encuentro con Leonardo. Más tarde me preguntó si había fichado por otro club, pero no era la pregunta más inteligente. Le dije que no, pero que le había dado mi palabra al Chelsea y que eso valía más que cualquier dinero”, finalizó.

LEER MÁS: Cómo será la nueva Champions League que comienza en el 2024?