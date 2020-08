Presidente de PSG criticado por error insólito tras victoria de su equipo ¿qué dijo?

EL Paris-St. Germain llegó a un momento sin precedentes en el último cuarto de siglo y justo le agregó un poco de emoción que lo hicieran el mismo día que su aniversario de oro.

El cuadro parisino llego a semifinales de la Champions y fue algo muy emotivo para este proyecto que comenzó que el presidente del club, el catarí Nasser Al- Khelaïfi. Se sabe que una de las grandes críticas que tuvo el PSG durante las ediciones previas que quedaron eliminados de manera aparatosa y hasta controversial.

El propietario del PSG estuvo muy emocionado después de la victoria por 2-1 contra Atalanta y cuando habló con los medios cometió un error grave.

Celebrando su aniversario

“Este es un día especial. Fue magnifico. Lo necesitamos para cambiar la mentalidad. Los jugadores dieron el 200%, estoy muy orgulloso. Le doy gracias a todos, en este periodo que no fue muy fácil. Todos estaban diciendo que el PSG no estaba listo para la Champions League, pero mostramos una gran mentalidad, con grandes jugadores. Es la primera vez que el PSG se clasifica para las semifinales de la Champions,” dijo en una entrevista con RMC Sport.

Lo mejor del partido

Highlights | Atalanta 1-2 Paris SG | Champions League 2020 – 4tos final

La verdad

El cuadro parisino había llegado en 1995 a la semifinal de la Champions y allí enfrentó al AC Milan, quien buscaba ratificarse como tal en el torneo después de haber goleado al Barcelona en la final el año previo.

El PSG tenía a un equipo impresionante en ese momento con jugadores como Raí, Bernard Lama, Paul Le Guen, Valdo, David Ginola. Pero el jugador que captaría la imaginación de varios en ese torneo fue el liberiano George Weah. En ese torneo, bajo el liderazgo de Luis Fernandez, la mejor versión del futuro Balón de Oro.

Lo mejor de Weah

Prime GEORGE WEAH In 1995-1996 ● Destroying Everyone (RARE)

El delantero se convertiría en el goleador de ese torneo, ayudando a su eventual traspaso al equipo rossonero. Weah había sido pieza fundamental del PSG durante esa época en el que llegó a la semifinal de la Copa UEFA (ahora Europa League) el año previo y ahí fue eliminado por el Arsenal.

El presente y el futuro

El equipo parisino había sido criticado el miércoles cuando comenzó a hacer publicaciones celebrando su aniversario. Entre ellos publicaron una imagen de los grandes ídolos del club. Pero se les olvidó colocar al máximo goleador de la historia del club: Edinson Cavani.

Esto causó mucho revuelo y controversia entre los fanáticos del club. Hay que recordar que el equipo y el jugador decidieron no renovar cuando caducó el contrato del jugador a fines de junio y ahora se encuentra muy cerca de llegar al Benfica.

PSG ahora espera el ganador entre el Atlético de Madrid y RB Leipzig para saber quién enfrentaría en semifinales.