Asesinan en el sótano de su casa a hispana de 59 años en Nueva York: Su hijo decía que era “el diablo”

Conmocionadas están las autoridades de la ciudad de Nueva York, luego de acudir a un llamado de emergencia a una casa en El Bronx, donde se encontraron con un hallazgo macabro.

Uniformados del NYPD, con ayuda de miembros del Departamento de Bomberos, llegaron hasta el 2173 de la Avenida Clinton, en el área de Belmont, y allí descubrieron el cadáver de una mujer de 59 años, identificada como Teresita Rosario.

Así lo reveló el periódico neoyorquino El Diario NY, donde se aseguró que el cuerpo de la víctima fue encontrado con una bolsa en la cabeza, y lo más impresionante del caso es que según el citado medio, el propio hijo de la mujer está señalado de haber sido el presunto asesino. La víctima fue encontrada en el sótano el fin de semana.

Woman found dead after seeking help for mentally ill son; police say he's now a person of interest https://t.co/HCK02QV0Fz pic.twitter.com/43fUG5NvYG

— Eyewitness News (@ABC7NY) November 30, 2020