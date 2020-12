Acusan de terrorismo a dos ambientalistas de Washington: ¿Qué pretendían hacer?

Samantha Brooks y Ellen Reiche son dos mujeres de Bellingham, Washington, que están siendo acusadas de terrorismo, por colocar una “derivación” en las vías del tren en el condado de Whatcom, un acto que podría hacer que los vagones se descarrilen o se desacoplen, poniendo en peligro al público. Reiche es un naturalista que ha trabajado como instructora de esquí.

Las mujeres fueron arrestadas en las vías del ferrocarril BNSF, cerca de Bellingham, condado de Whatcom, y acusadas ​​de un ataque terrorista y otros actos de violencia contra un transportista ferroviario, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU. Ambas mujeres ya han comparecido ante un tribunal federal.

“Hubo al menos 10 ocasiones diferentes en las que se colocaron derivaciones en la vía lo suficientemente cerca de una carretera como para causar posibles fallas en la señal de cruce y en el brazo de cruce, incluida la falla para bloquear el tráfico cuando se aproximaba un tren. En al menos dos ocasiones, las derivaciones individuales han interferido con múltiples señales de carreteras/ferrocarriles”, dice la denuncia, subrayando la peligrosidad de los actos.

Brooks tiene 27 años y Reiche 23 años. Fueron detenidas el sábado 28 de noviembre. Puedes leer la denuncia completa aquí. Los nombres completos de las mujeres son Ellen Brennan Reiche y Samantha Frances Brooks.

“Una derivación interrumpe la corriente eléctrica de bajo nivel en las vías y puede desactivar varias funciones de seguridad”, dice el comunicado de prensa del DOJ.

Ha habido 41 incidentes relacionados con derivaciones desde enero de 2020 en el estado de Washington

El uso de derivaciones de esta manera ha sido un problema constante en el estado de Washington.

“Desde enero, se han producido 41 incidentes de derivaciones colocadas en las vías de BNSF en los condados de Whatcom y Skagit, lo que ha provocado un mal funcionamiento de los guardias de cruce, interfiriendo con los sistemas de interrupción automática y, en un caso, provocando el descarrilamiento de tanques de sustancias químicas peligrosas, dijo el fiscal federal Moran en el comunicado de prensa. “Estos crímenes ponen en peligro a nuestra comunidad. Felicito a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, el FBI, la Policía de BNSF y los socios estatales y locales que dieron prioridad a detener esta conducta criminal”.

Según la denuncia penal, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI ha estado investigando la colocación de derivaciones en las vías del BNSF desde el 19 de enero de 2020. “La derivación está compuesta por cables e imanes que se extienden entre las vías, interrumpiendo los sistemas que indican que hay un tren en las vías”, dice el comunicado.

“En 10 ocasiones, se colocaron derivaciones en áreas que interrumpen los controles de cruce, donde las vías cruzan las calles, por lo que los vehículos podrían haber intentado cruzar las vías sin darse cuenta del tren que se aproxima. En la noche del 11 de octubre de 2020, se colocaron múltiples derivaciones en tres ubicaciones diferentes en los condados de Whatcom y Skagit. Las derivaciones activaron un sistema de interrupción automática en un tren que transportaba material peligroso y combustible. La rotura de emergencia provocó que una parte del tren se desacoplara del motor. El desacoplamiento tiene el potencial de provocar un descarrilamiento, en este caso, de los vagones cisterna de gas inflamable en un área residencial”.

Según su página de LinkedIn, Ellen Reiche trabaja como mentora de Wild Whatcom, que involucra a los niños y sus familias en programas de naturaleza durante todo el año.

También ha trabajado como naturalista para Outer Island Excursions, en Anacortes Washington, como instructora de esquí para Mt. Baker Ski Area en Bellingham, como asistente principal del parque para el estado de Washington en Sucia Island State Park, como trabajadora de comedor con Aramark, como técnico de control de calidad para Enfield Farms, como trasplantadora de Cascade cut Wholesale Nursery, y como una organizadora de campo adjunta para los demócratas del estado de Washington.

La mujer tiene una licenciatura en alemán, del Western Washington University y se graduó de la escuela Gig Harbor High School. Ella dice que está certificada como instructora de esquí alpino de nivel II y en primeros auxilios para adultos y pediátricos.

Un sitio web anarquista se responsabilizó de las derivaciones pasadas, diciendo que el objetivo era prevenir un oleoducto.

Poco después de que se descubrieron las primeras derivaciones en enero, “se publicó una afirmación de responsabilidad en un sitio web anarquista”, dice el comunicado. La denuncia nombra ese sitio web como itsgoingdown.org.

“Este reclamo de responsabilidad indicó que la actividad de maniobras se llevó a cabo en solidaridad con las tribus nativas americanas en Canadá, que buscaban evitar la construcción de un oleoducto en la Columbia Británica y con el objetivo expreso de interrumpir las operaciones y suministros de BNSF para el oleoducto” dice la denuncia.

Los anarquistas han atacado las vías del tren en el oeste durante algún tiempo. Según el periódico The Olympian, los manifestantes antifascistas han estado protestando contra el fracking a lo largo de las vías del tren como parte de algo llamado “El bloqueo de Olympia”.

Los manifestantes “ocuparon una sección de las vías del tren en Jefferson Street y Seventh Avenue Southeast para protestar contra la carga de arena de fracturación hidráulica manejada por el Puerto de Olympia. Los funcionarios del puerto han dicho que no hay programado ningún envío ferroviario de dicha carga”, informó el periódico en noviembre de 2017.

Hubo varias protestas en el sitio. “El año pasado, los manifestantes anti-fracking establecieron un bloqueo similar en las vías del mismo lugar. La arena de fracking, también conocida como apuntalantes cerámicos, ha sido manejada por el puerto desde 2012”, informó The Olympian.

Un artículo de abril de 2017 publicado en el sitio web titulado “It’s Going Down”, parece haber mencionado el sabotaje de trenes y el fracking, diciendo: “Temprano en la mañana del 20 de abril vertimos hormigón en las vías del tren que salen del puerto de Olimpia para bloquear cualquier tren de usar las pistas. Tomamos precauciones para notificar a BNSF (la compañía de trenes); los llamamos y usamos cables para enviar una señal de que las vías estaban bloqueadas. Hicimos esto no para evitar dañar un tren, nada nos haría sonreír más, sino para evitar el riesgo de lesionar a los trabajadores del ferrocarril”.

Las mujeres acusadas fueron vistas arrodilladas en las vías, dice el comunicado

El sábado por la noche, 28 de noviembre de 2020, la policía de BNSF “observó videovigilancia de dos personas arrodilladas en las vías cerca de un cruce en Bellingham. Los agentes del alguacil del condado de Whatcom respondieron a la escena”, dice el comunicado.

Se encontró una derivación cerca. Las acusadas ​​“tenían una bolsa de papel que contenía alambre, un taladro con cabezal de cepillo y guantes de goma. El cable era similar al cable utilizado en los incidentes de derivación”, dice el comunicado. “La derivación que se colocó en las vías habría interferido con la guardia del cruce de ferrocarril en Cliffside Drive en Bellingham”.

Las mujeres ahora enfrentan hasta 20 años de prisión.

Según la denuncia, cuando la confrontaron, Reiche dijo a las autoridades que ella y Brooks “caminaban por las vías en busca de sus llaves”.

Cuando se les preguntó si tenían una linterna o un teléfono para ayudarlas a buscar, “Reiche dijo que había dejado su teléfono en su automóvil e indicó que era el automóvil estacionado cerca con una calcomanía de ‘cooperativa'”, según la denuncia.

El automóvil también tenía una pegatina en la escotilla trasera que representaba un mapa de los Estados Unidos superpuesto con el texto ‘Tierra indígena'”.

