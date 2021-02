Tercer cheque de estímulo: si quieres optar a él, toca presentar los impuestos en el IRS

Si se pregunta cuándo podríamos recibir una tercera ronda de cheques de estímulo, hay una cosa que podría hacer para acelerar el proceso: presentar sus impuestos en el IRS.

El IRS comenzó oficialmente a aceptar declaraciones de impuestos el 12 de febrero de 2021, y la ventana para presentar sus impuestos se cierra el 15 de abril. Los legisladores están discutiendo otra ronda de ayuda de cheques de estímulo, y se especula que el Congreso aprobará un nuevo proyecto de ley de alivio COVID-19. a mediados de marzo. Las declaraciones de impuestos podrían determinar cuánto reciben los estadounidenses en la tercera ronda de alivio del coronavirus.

Esto es lo que necesita saber:

All first and second Economic Impact Payments have now been issued by the #IRS. If you didn't receive a payment or the full amount of a payment, you may be eligible to claim the Recovery Rebate Credit when you file a 2020 tax return. https://t.co/XLpNHgm2vU #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/wcOLrZ1xtO

— IRSnews (@IRSnews) February 19, 2021